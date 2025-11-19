Горнолыжная тусовка на курортах Сибири: "Шерегеш", "Манжерок" и "Телецкое"
Обкатать трассы разного уровня сложности, попариться в бане, повеселиться в барах и влюбиться в горы
В одном туре мы собрали 3 лучших горнолыжных курорта Сибири.
Неважно, впервые вы встали на лыжи или сноуборд или уже уверенно чувствуете себя на склонах, для вас найдутся подходящие по уровню читать дальше
трассы.
«Шерегеш» удивит своим уникальным снегом — «пухляком», лёгким и летящим, которым могут похвастаться немногие курорты в мире. Вы полюбуетесь Телецким озером, горными вершинами, сможете покататься и в лесу, и на целине.
А после насыщенного дня будем отдыхать в барах и клубах, париться в бане и веселиться в дружной компании.
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Манжерок
Встретим вас до 8:00 в аэропорту или на ж/д вокзале. Отправимся в Манжерок с остановкой в придорожном кафе, где можно будет позавтракать. По прибытии — размещение в гостинице. Затем отправимся на склоны, чтобы насладиться свежим горным воздухом и первыми спусками по пушистому снегу.
В один из дней программы состоится катание на снегоходах (за дополнительную плату). Вечером вас ждёт баня и ароматный глинтвейн — отличное завершение активного дня. По желанию можно будет попробовать свои силы во фрирайде.
2 день
Катание на склонах «Манжерока» и переезд к Телецкому озеру
Днём будем кататься на склонах Манжерока — вас ждут идеально подготовленные трассы, свежий горный воздух и невероятные виды. После небольшого отдыха отправимся к Телецкому озеру. Вечером прибудем к одноимённому горнолыжному курорту, где разместимся в гостинице и проведём время в уютной атмосфере у водоёма.
3 день
Курорт «Телецкое» и переезд в Шерегеш
С утра отправимся на склоны и проведём весь день, обкатывая снежные трассы курорта «Телецкое». Желающие смогут взять уроки инструктора и отточить своё мастерство. Вечером переедем в Шерегеш.
4 день
Продолжаем кататься
Продолжаем наш горнолыжный отпуск. На курорте «Шерегеш» более 12 трасс разного уровня сложности, лучших в Западной Сибири. Можно кататься в лесу и по целине. Здесь держится устойчивый снежный покров с интересным рельефом, снег лёгкий, летящий и холодный — таким могут похвастаться немногие курорты!
5 день
Катание, тусовки в клубе или баре
День вновь проведём на склонах. Желающие смогут попробовать фрирайд — вас забросят в труднодоступные места на снегоходе или ратраке. Вечером будем веселиться в баре или клубе, а по желанию организуем баньку.
6 день
Последние спуски и прощальная вечеринка в баре
Наступил последний день на курорте «Шерегеш». Весь день вы сможете провести на курорте, покоряя снежные трассы, делая красивые снимки и наслаждаясь горным воздухом. Вечером устроим прощальный ужин и отметим завершение тура в барах.
7 день
Отъезд
Доставим вас в аэропорт Новокузнецка к ранним рейсам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
64 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансферы по маршруту, в том числе с ж/д вокзала и из аэропорта и обратно
Баня (2 часа)
Сопровождение гида
Групповая аптечка
Памятный сюрприз, мерч
Что не входит в цену
Билеты до Барнаула и обратно из Новокузнецка
Питание - ок. 500-1000 ₽
Ски-пассы - ок. 3000 ₽ за 1 день
Услуги инструктора - от 2500 ₽
Прокат снаряжения - от 1000 ₽
Доплата за 1-местное размещение - 19 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, ж/д вокзал или аэропорт, 8:00
Завершение: Аэропорт Новокузнецка, 6:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Барнауле
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые читать дальше
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».