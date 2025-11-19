Встретим вас до 8:00 в аэропорту или на ж/д вокзале. Отправимся в Манжерок с остановкой в придорожном кафе, где можно будет позавтракать. По прибытии — размещение в гостинице. Затем отправимся на склоны, чтобы насладиться свежим горным воздухом и первыми спусками по пушистому снегу.

В один из дней программы состоится катание на снегоходах (за дополнительную плату). Вечером вас ждёт баня и ароматный глинтвейн — отличное завершение активного дня. По желанию можно будет попробовать свои силы во фрирайде.