Приезжай на Алтай и катай! Горнолыжный тур на курорты "Телецкий" и "Манжерок"
Мчать по склонам, любоваться Телецким озером и Камышлинским водопадом, получать максимум от зимы
Заснеженные хребты и пики, необъятные долины, могучие реки с бурлящими водопадами — зимой фантастическая природа Алтая не менее прекрасна, чем летом.
Самое время вставать на лыжи или сноуборд! Мы отправимся в читать дальше
«русскую Швейцарию» — на курорты «Телецкий» и «Манжерок». Здесь оборудованы трассы европейского уровня, мягкий климат и хрустально чистый воздух.
Днями будем раскатывать склоны, вечерами — отдыхать в уютном отеле, а при желании — греться в термальном комплексе или бане. Приезжайте в гости и получите максимум от активного отпуска!
Описание тура
Организационные детали
При покупке авиабилетов вы можете рассматривать рейсы в Горно-Алтайск или Барнаул. В первом случае вы сэкономите 4 часа на дорогу, во втором — затраты на билет.
Программа тура по дням
1 день
Начало отпуска, переезд в Артыбаш
Заберём вас в Барнауле, Бийске или Горно-Алтайске и доставим в Артыбаш, где находится наш первый отель. Сегодня набираемся сил, готовимся к завтрашнему отдыху. За доплату можно посетить термальный комплекс или баню.
2 день
Курорт «Телецкий»
Завтракаем и едем на горнолыжный курорт «Телецкий». Тут действует 8 трасс, а с вершины горы Кокуя открываются виды на Телецкое озеро. Катаемся до 18:00, затем возвращаемся в гостиницу.
3 день
Курорт "Телецкий", переезд на "Манжерок"
В первой половине дня продолжаем обкатывать трассы «Телецкого». В 14:00 едем ближе к курорту «Манжерок» (2 часа в пути) и заселяемся в следующий отель.
4 день
Курорт «Манжерок», Камышлинский водопад
Весь день проведём на склонах. «Манжерок» — это крупнейший курорт Алтая, где оборудованы 40 трасс и 5 канатных дорог. Незабываемый отдых обеспечен! Катаемся до 14:00, затем едем любоваться Камышлинским водопадом. В 18:00 возвращаемся в отель. Желающие смогут продолжить катание вечером или расслабиться в термальном комплексе (за доплату).
5 день
Курорт «Манжерок»
Катаемся весь день — с 10:00 до 17:00. Если устали, можете отправиться в термальный комплекс (оплачивается отдельно). Если нет — продолжить активный отдых на склонах вечером.
6 день
Возвращение домой
Освобождаем номера и возвращаемся в Горно-Алтайск, Бийск или Барнаул. Если требуется, за доплату можем организовать индивидуальный трансфер в аэропорт к утренним рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
76 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропортов
Все трансферы по маршруту
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск и обратно в ваш город
Обеды и ужины - средний чек 700-800 ₽
Услуги горнолыжных комплексов (ски-пассы, аренда снаряжения)
Термальный комплекс, баня
Доплата за 1-местное размещение - 30% к стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-Алтайск в 12:00-13:00
Завершение: Горно-Алтайск в 11:00 / Бийск в 13:00 / Барнаул в 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 67 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.