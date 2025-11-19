Мои заказы

Горнолыжная перезагрузка на склонах «Манжерока»

Испытать яркие эмоции на трассах, насладиться алтайской природой и увидеть Камышлинский водопад
Приезжайте на зимний Алтай, когда горы и долины укрыты снегом, а реки и озёра скованы льдом, — это невероятно красиво! Мы проследуем по Чуйскому тракту, поселимся недалеко от могучей Катуни
и обкатаем склоны Малой Синюхи, где открыт крупнейший в регионе курорт «Манжерок».

Получить порцию адреналина и ярких эмоций сможет каждый — тут оборудованы 40 трасс разного уровня, от длинных и пологих для новичков до крутых и рельефных для профи.

Мчась с вершины, вы вдоволь насладитесь главным достоянием республики — природой, а также съездите к замёрзшему Камышлинскому водопаду. Берите лыжи или сноуборд — мы ждём вас в гости!

Описание тура

Организационные детали

Если обратный вылет из Барнаула ранний, рекомендуем заказать индивидуальный трансфер, так как добираться примерно 5 часов.

Программа тура по дням

1 день

Начало отдыха

Заберём вас в Барнауле, Бийске или Горно-Алтайске и доставим в отель. Сегодня набираемся сил, готовимся к завтрашнему отдыху. За доплату можно посетить термальный комплекс или баню.

2 день

Курорт «Манжерок», Камышлинский водопад

Отправляемся на склоны. «Манжерок» — это крупнейший курорт Алтая, где оборудованы 40 трасс и 5 канатных дорог. Незабываемый отдых обеспечен! Катаемся до 14:00, затем обедаем и едем любоваться Камышлинским водопадом. В 17:00 возвращаемся в отель.

Курорт «Манжерок», Камышлинский водопадКурорт «Манжерок», Камышлинский водопадКурорт «Манжерок», Камышлинский водопадКурорт «Манжерок», Камышлинский водопад
3 день

Курорт «Манжерок»

Катаемся весь день — с 10:00 до 17:00. Если устали, можете отправиться в термальный комплекс (оплачивается отдельно). Если нет — продолжить активный отдых на склонах вечером.

Курорт «Манжерок»Курорт «Манжерок»Курорт «Манжерок»Курорт «Манжерок»
4 день

Возвращение домой

Освобождаем номера и возвращаемся в Горно-Алтайск, Бийск или Барнаул. Если требуется, за доплату можем организовать индивидуальный трансфер в аэропорт к утренним рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 1-2*37 500 ₽
Отель 3*41 500 ₽
Отель 4*51 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - средний чек 700-800 ₽
  • Услуги горнолыжных комплексов (ски-пассы, аренда снаряжения)
  • Доплата за 1-местное размещение - 30% к стоимости
  • Доплата за повышение категории отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-Алтайск в 12:00-13:00
Завершение: Горно-Алтайск в 11:00 / Бийск в 13:00 / Барнаул в 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 67 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.

Тур входит в следующие категории Барнаула

