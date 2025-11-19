Испытать яркие эмоции на трассах, насладиться алтайской природой и увидеть Камышлинский водопад
Приезжайте на зимний Алтай, когда горы и долины укрыты снегом, а реки и озёра скованы льдом, — это невероятно красиво! Мы проследуем по Чуйскому тракту, поселимся недалеко от могучей Катуни читать дальше
и обкатаем склоны Малой Синюхи, где открыт крупнейший в регионе курорт «Манжерок».
Получить порцию адреналина и ярких эмоций сможет каждый — тут оборудованы 40 трасс разного уровня, от длинных и пологих для новичков до крутых и рельефных для профи.
Мчась с вершины, вы вдоволь насладитесь главным достоянием республики — природой, а также съездите к замёрзшему Камышлинскому водопаду. Берите лыжи или сноуборд — мы ждём вас в гости!
Описание тура
Организационные детали
Если обратный вылет из Барнаула ранний, рекомендуем заказать индивидуальный трансфер, так как добираться примерно 5 часов.
Программа тура по дням
1 день
Начало отдыха
Заберём вас в Барнауле, Бийске или Горно-Алтайске и доставим в отель. Сегодня набираемся сил, готовимся к завтрашнему отдыху. За доплату можно посетить термальный комплекс или баню.
2 день
Курорт «Манжерок», Камышлинский водопад
Отправляемся на склоны. «Манжерок» — это крупнейший курорт Алтая, где оборудованы 40 трасс и 5 канатных дорог. Незабываемый отдых обеспечен! Катаемся до 14:00, затем обедаем и едем любоваться Камышлинским водопадом. В 17:00 возвращаемся в отель.
3 день
Курорт «Манжерок»
Катаемся весь день — с 10:00 до 17:00. Если устали, можете отправиться в термальный комплекс (оплачивается отдельно). Если нет — продолжить активный отдых на склонах вечером.
4 день
Возвращение домой
Освобождаем номера и возвращаемся в Горно-Алтайск, Бийск или Барнаул. Если требуется, за доплату можем организовать индивидуальный трансфер в аэропорт к утренним рейсам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Отель 1-2*
37 500 ₽
Отель 3*
41 500 ₽
Отель 4*
51 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропортов
Все трансферы по маршруту
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск и обратно в ваш город
Обеды и ужины - средний чек 700-800 ₽
Услуги горнолыжных комплексов (ски-пассы, аренда снаряжения)
Доплата за 1-местное размещение - 30% к стоимости
Доплата за повышение категории отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-Алтайск в 12:00-13:00
Завершение: Горно-Алтайск в 11:00 / Бийск в 13:00 / Барнаул в 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 67 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.