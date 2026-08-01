Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника

Посетить Гейзерное озеро, увидеть Алтайский Марс, осмотреть Пазырыкские курганы и попариться в бане
За 3 дня вы откроете для себя Алтай в самый волшебный период. Путешествие начнётся на легендарном Чуйском тракте, одной из самых живописных дорог мира. Увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, где
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горные пейзажи раскрываются во всей своей мощи.

На склонах раскинутся фиолетовые ковры маральника, создающие впечатление, будто они зацвели пурпуром.

В долине Чулышман подниметесь на перевал Кату-Ярык и сможете полюбоваться Алтаем в его первозданной красоте.

Вас ждут древние курганы, прозрачное Гейзерное озеро и фантастические пейзажи Алтайского Марса с разноцветными холмами.

Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника
Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника
Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника

Описание тура

Организационные детали

Погодные условия.
В мае на Алтае возможны резкие перепады температуры, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, ветровку и удобную обувь.

Рекомендации по билетам.
Так как возвращение в Барнаул происходит поздно вечером, лучше планировать обратный вылет или поездку на следующий день после завершения тура.

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Чуйский тракт - Акташ

В 7:30 у аэропорта Барнаула и в 8:30 на железнодорожном вокзале начнётся наше путешествие. После посадки в автобус отправимся в дорогу, по пути сделаем остановку в Майме и аэропорту Горно-Алтайска, чтобы забрать остальных участников.

Маршрут пройдёт по легендарному Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира, хранящей множество загадок и преданий. О них расскажет гид.

Первая остановка — Семинский перевал, самый высокий на всём тракте. Он пересекает Семинский хребет между вершинами Сарлык и Тияхты. Далее нас ждёт Чике-Таман с великолепной панорамой Теректинского хребта. Здесь можно будет немного прогуляться по торговым рядам.

За перевалом откроются фиолетовые горы. Мы заедем в особое место, где цветущий маральник создаёт невероятные краски для фотографий.

Затем посетим смотровую площадку у слияния рек Чуи и Катуни — одно из самых эффектных мест всего Алтая.

К вечеру прибудем в Акташ. После ужина в кафе разместимся на туристической базе и отдохнём перед следующим днём путешествия.

Барнаул - Чуйский тракт - АкташБарнаул - Чуйский тракт - АкташБарнаул - Чуйский тракт - АкташБарнаул - Чуйский тракт - АкташБарнаул - Чуйский тракт - Акташ
2 день

Красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина Чулышман

Утром отправимся к перевалу Кату-Ярык — природной границе между миром цивилизации и дикой красотой Алтая.

По пути увидим Красные ворота — узкий проход между отвесными скалами, вздымающимися на десятки метров. Дорога, словно прорезая скалы, ведёт дальше в горы.

Затем пересечём Улаганский перевал (2100 м). Здесь сделаем остановку у живописного озера Киделю и посетим Пазырыкские курганы — древние захоронения, имеющие огромное значение для археологии и истории Алтая.

Главная точка маршрута этого дня — перевал Кату-Ярык. Он представляет собой крутой серпантин, с вершины которого открывается вид на долину Чулышман. Отсюда можно увидеть, как горы смыкаются над рекой.

На смотровой площадке устроим пикник и сделаем множество фотографий. Вечером нас будут ждать горячая баня и заслуженный отдых.

Красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина ЧулышманКрасные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина ЧулышманКрасные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина ЧулышманКрасные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина Чулышман
3 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбы

После завтрака отправимся к знаменитому Алтайскому Марсу — удивительному месту, где разноцветные холмы напоминают пейзажи Дикого Запада и инопланетные равнины. Горные склоны здесь окрашены в красные, охристые, жёлтые, зелёные и синие оттенки.

Затем посетим Гейзерное озеро — уникальный природный объект, единственный в своём роде. Его поверхность постоянно меняется из-за подводных источников, выбрасывающих голубую глину и создающих фантастические узоры.

На обратном пути откроется величественный Северо-Чуйский хребет. Мы сделаем остановку в Курайской степи, чтобы запечатлеть грандиозные виды на фоне горных вершин.

Продолжим путь по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. По дороге остановимся у археологического комплекса Адыр-Кан, где сохранились древние каменные изваяния, погребальные сооружения и петроглифы — рисунки, высеченные на скалах много веков назад.

Ещё одна остановка — Ининские столбы. Эти природные образования словно выточены ветром и временем из песчаного склона, поражая разнообразием форм и высотой.

После экскурсии направимся к аэропорту Горно-Алтайска, куда прибудем около 19:00. Завершение маршрута в Барнауле примерно в 22:00.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбыАлтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбыАлтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбыАлтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбы

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник43 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Барнаула и до аэропорта Горно-Алтайска или Барнаула (площадь Спартака)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Баня (1 посещение)
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30. Ж/д вокзал Барнаула, 8:30. Майма и аэропорт Горно-Алтайска, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, около 19:00. Барнаул, площадь Спартака, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

Тур входит в следующие категории Барнаула

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