1 день

Чемальский тракт и Патмос

Гора Пикет-Аэропорт Горно Алтайска-смотровая в Чемале - Гора Бешпек козья тропа у Катуни -Чемальская Гэс-Остров Патмос

Мы вас встретим в тур: г. Барнаул, пл. Советов в 9:00 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:30 - 14:00

Обед: (не включен) (кафе в 11:30 - 12:30)

Ужин: включен в 19:20

Микроавтобус: 340 км

Прогулки: 2 км

Прибытие на базу: 19:00 - 19:30

Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной.

Мы отправляемся в путешествие по красотам Чемальского тракта.

Без тяжёлых рюкзаков! Стартуем из Барнаула. Встречаемся на площади Советов, Ленина 57, в 8:30 утра. Здесь можно сдать вещи в микроавтобус, выпить кофе, сходить в банкомат, супермаркет или туалет.

Едем на Алтай в 9:00.

Первая остановка для перекуса будет перед Бийском, в кафе Горная страна. Тут не только вкусно поедим, но и полюбуемся огромными фотопейзажами Алтайских гор! После обеда посетим место с видами на гору Бабырган и предгорья. Здесь увидим памятник В. М. Шукшину - алтайскому поэту и режиссеру. Это место называется гора Пикет.

Также на склоне этой горы были раскопки древнего поселения, где впервые нашли необычные артефакты. Подобные вещи затем находили и в других местах, и их назвали Сростинской культурой, по имени села Сростки, рядом с которым они были обнаружены.

Далее направляемся в село Чемал, где могучая Катунь омывает скалистые берега, а лесистые горы возвышаются вокруг. Здесь мы прогуляемся по горе Бешпек, спустимся к Чемальской Гэс, посозерцаем у слиянии рек Чемал и Катунь, прогуляемся по козьей тропе над Катунью до острова Патмос.

Вечером поужинаем среди гор, а потом будем отдыхать перед следующими захватывающими днями.

