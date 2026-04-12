Описание тура
Легкий тур по долине Катуни и зачемалью. Будет сплав и конная прогулка. А также прокатимся по великолепным местам: пещера, штольни, висячий камень, смотровые.
Размещение На Турбазе, Легкие Прогулки. Идеальный Вариант Быстрого Отдыха. Размещаемся в Чемале, совершаем радиальные однодневные путешествия по горам с прогулками по объектам.
Программа тура по дням
Чемальский тракт и Патмос
Гора Пикет-Аэропорт Горно Алтайска-смотровая в Чемале - Гора Бешпек козья тропа у Катуни -Чемальская Гэс-Остров Патмос
Мы вас встретим в тур: г. Барнаул, пл. Советов в 9:00 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:30 - 14:00
Обед: (не включен) (кафе в 11:30 - 12:30)
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 340 км
Прогулки: 2 км
Прибытие на базу: 19:00 - 19:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной.
Мы отправляемся в путешествие по красотам Чемальского тракта.
Без тяжёлых рюкзаков! Стартуем из Барнаула. Встречаемся на площади Советов, Ленина 57, в 8:30 утра. Здесь можно сдать вещи в микроавтобус, выпить кофе, сходить в банкомат, супермаркет или туалет.
Едем на Алтай в 9:00.
Первая остановка для перекуса будет перед Бийском, в кафе Горная страна. Тут не только вкусно поедим, но и полюбуемся огромными фотопейзажами Алтайских гор! После обеда посетим место с видами на гору Бабырган и предгорья. Здесь увидим памятник В. М. Шукшину - алтайскому поэту и режиссеру. Это место называется гора Пикет.
Также на склоне этой горы были раскопки древнего поселения, где впервые нашли необычные артефакты. Подобные вещи затем находили и в других местах, и их назвали Сростинской культурой, по имени села Сростки, рядом с которым они были обнаружены.
Далее направляемся в село Чемал, где могучая Катунь омывает скалистые берега, а лесистые горы возвышаются вокруг. Здесь мы прогуляемся по горе Бешпек, спустимся к Чемальской Гэс, посозерцаем у слиянии рек Чемал и Катунь, прогуляемся по козьей тропе над Катунью до острова Патмос.
Вечером поужинаем среди гор, а потом будем отдыхать перед следующими захватывающими днями.
Сплав на рафте и конная прогулка
Завтрак: (включен) в 08:00
Обед: не включен, в кафе
Ужин: (включен)) в 20:00
Микроавтобус: 40 км
Пешком: 2 км
Прибытие на базу: 20:00
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной.
Просыпаемся с утра и вкусно завтракаем. И сегодня мы отправляемся на конную прогулку. Сначала мы на катере пересечем реку Катунь. Затем нам проведут подробный инструктаж перед конной прогулкой. И далее мы отправляемся кататься на лошадках вдоль реки Катунь. Прекрасные пейзажи будут радовать нас. А в хорошую погоду возможно будет искупаться. После возвращения с прогулки идем кушать в кафе.
Далее нас ждем не менее захватывающая активность - сплав на рафте. Также проходим инструктаж, надеваем каски и жилеты и отправляемся по реке. Сплав до 3 категории порогов из 6. Походит для многих участников. После сплава отправляемся на турбазу передохнуть и поужинать.
Горы Зачемалья
Сплав по Катуни и конная прогулка
Завтрак: (включен) в 09:00
Обед: (не включен)в кафе
Ужин: (включен) в 19:20
Микроавтобус: 40 км
Пешком: 0-5 км
Кони: 2 часа
Сплав: 2 часа
Прибытие на базу: около 19:00
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых или аналогичная данной
Доброго утра! Как приятно пробуждаться в новом месте, правда?
Сегодня нас ждет разнообразный завтрак и увлекательное путешествие по Чемальскому тракту! Мы насладимся видами скалистых берегов реки Катунь, красивыми лесистыми горами и множеством достопримечательностей. Наш путь приведет к стальному подвесному мосту Ороктойский, который возвышается над самым глубоким местом Катуни — около 70 метров. Берега, сложенные из древней лавы, вызывают восторг. Здесь можно увидеть исторический разлом и насладиться перекусом среди скал.
Затем отправимся к Еландинской пещере, расположенной в известняковом массиве. Она хоть и небольшая, но виды оттуда невероятные. Снизу шумит река Катунь, а вокруг — лесистые горы.
После пещеры мы посетим место, где в 70-х годах планировали строить Катунскую Гэс. У нас будет возможность исследовать штольню длиной 50 метров — туннель для изучения горных пород. Даже летом здесь свежо.
В конце дня мы отправимся на смотровую площадку ущелья Че Чкыш, откуда открывается захватывающий вид на реку Катунь и остров посреди нее. Отдохнуть и насладиться пейзажами, сидя на скамейке, — незабываемое удовольствие. Затем прогуляемся до миниатюрного водопада в ущелье. В целом, нас ждет легкая и приятная прогулка в горах.
Вечером нас порадует сытный и горячий ужин в горах Алтая.
Прогулки к водопаду
Камышлинский водопад - моторафтинг на Катуни - Лохматая ферма - пасека 13 - Барнаул
Завтрак: (включен) в 9:00
Обед: (не включен) Около 12 ч.
Проедем на микроавтобусе: 350 км
Прибытие в Барнаул около: 21:00
Утром вкусно завтракаем и отправляемся в очень необычное место.
Сегодня с удовольствием и волнением посетим великолепную пасеку номер 13. Здесь познакомимся с особым вкусом сна на пчелиных ульях и насладимся дегустацией медовухи, Квна и натурального меда. Узнаем много интересного о мире пчел. Посмотрим, как белки резвятся в вольере, и полюбуемся павлинами. Обязательно посетите уникальную качелю лежа, чтобы полюбоваться небом и покачаться.
Что будет дальше? Отправимся через подвесной мост над бурной Катунью к впечатляющим скалам Зубам дракона. Их очертания напоминают острые зубы, возвышающиеся над рекой. Здесь можно устроить тихую прогулку под шум воды, посидеть на валуне, созерцая реку, или создать свою пирамидку из камней.
Столько интересного впереди! И, конечно, аппетит тоже будет с нами. Мы готовимся к обеду. Затем нас ждет захватывающая прогулка на мото-рафте по Катуни с радостными брызгами до Камышлинского водопада. Это подходящее завершение нашего путешествия. В спасательных жилетах садимся в рафт и направляемся вниз по бурной реке! Через 15 минут предстает водопад, высотой семь метров, и его величие поражает. Сидеть на скамейке и наслаждаться зрелищем или просто лежать на траве одно сплошное удовольствие.
Обратно возвращаемся на рафте и затем завершаем наше путешествие.
Стоимость тура:
35 990 - в палатках. Наличие мест уточните перед бронированием!
42 990 - в домиках 2 - 5 мест, удобства на территории, с подселением и разделением на М и Ж.
47 990 - в домиках с удобствами 2 - 3 мест
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Питание двухразовое с ужина первого дня по завтрак последнего
- Услуги гида и экскурсии
- Проживание на турбазах в домиках
- Сплав по Катуни
- Посещение Гейзерного озера
- Прогулка на лошадях вдоль Катуни
- Посещение фермы с животными
- Посещение ущелья Чечкыш
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Сувениры
- Дополнительные экскурсии
Пожелания к путешественнику
Список вещей в тур:
1. Куртка (ветровка) 2. Головной убор (кепка, панама) 3. Ботинки 4. Фонарик налобный 5. Кофта 6. Солнцезащитные очки (2 - 3 кат защиты) 7. Комплект одежды для сна (пижама) 8. Тапки 9. Кроссовки 10. Перчатки 11. Средства личной гигиены 12. Полотенце 13. Малый рюкзак (до 28 л) для прогулок (желательно, но не страшно, если нет) 14. Комплект одежды для прогулки 15. Дождевик 16. Документы (паспорт) 17. Лекарства, если принимаете 18. Распечатанная квитанция об оплате тура 19. Купальник 20. Нижнее белье 21. Кружка, тарелка, ложка (понимаю, что не хочется везти, но это вопрос гигиены) 22. Влажные салфетки 23. 3 - 5 футболок 24. Бутылка для воды или термос 25. Если вы в палатке, то нужна своя палатка, коврик, спальник или можно взять их в прокат.
Берите билеты до Барнаула с прилетом за день до тура или в день тура, утром, до 8:30. Или прилет в Горно Алтайск в 1 день тура. С 13 до 14 ч мы вас заберем с аэропорта Горно Алтайска в 1 день тура.
Обратно вылет на следующий день после завершения тура. Потому, что в последний день тура вы не успеете улететь. Трасса может быть загружена и автобус может задержаться.