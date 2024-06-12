Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Барнауле, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе 🚤 На катере Авторский тур 5 дней Перезагрузка у Телецкого озера Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ... «На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами» 64 990 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 7 дней Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн... «Полюбуемся панорамами с перевалом, выпьем кофе на горе, попаримся в баньке, посетим места силы и водопады Камышлинский, Куркуре, Учар» 59 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн... «Полежим на траве у Камышлинского водопада и послушаем умиротворяющий шум воды, пройдёмся по мосту над мощной Катунью к острову Патмос и увидим слияние двух рек» 13 900 ₽ за человека Все туры Барнаула

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