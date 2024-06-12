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Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами»
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Полюбуемся панорамами с перевалом, выпьем кофе на горе, попаримся в баньке, посетим места силы и водопады Камышлинский, Куркуре, Учар»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Полежим на траве у Камышлинского водопада и послушаем умиротворяющий шум воды, пройдёмся по мосту над мощной Катунью к острову Патмос и увидим слияние двух рек»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Водопады»
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