Сегодня посетим место силы — остров Патмос, названный в честь греческого острова, куда ссылали язычников и неугодных римских христиан. Вы пройдёте по подвесному мосту над лазурными водами, увидите женский скит Иоанна Богослова и рассмотрите лик Божьей Матери на скале. Местные верят, что загаданные на острове желания обязательно сбудутся, а молодожёны приезжают сюда, чтобы попросить о счастье в браке.

Побываем у Чемальской ГЭС — первой на Алтае, и отправимся к висячему Ороктойскому мосту, соединяющему берега в самом узком и глубоком месте Катуни. Полюбуемся бурной горной рекой, пробивающей путь сквозь скалы, и вернёмся в гостиницу.