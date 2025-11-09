Мои заказы

Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт

Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры
Древние курганы, священный остров Патмос и ритуальный комплекс с мощным магнитным полем — начинаем путешествие по местам силы загадочного Алтая. Вы узнаете историю края и послушаете местные легенды и предания. Прокатитесь по Чуйскому тракту и увидите Мёртвое озеро. Подниметесь к ледникам, преодолев бездорожье, и рассмотрите петроглифы бронзового века.

Вас ждут головокружительные виды заснеженных вершин, отвесные красные скалы и бирюзовые воды Катуни.
Ближайшие даты:
30
дек15
фев1
мар4
апр
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Алтай

Встречаемся в аэропорту Барнаула в 9:30 или Горно-Алтайска в 12:30 и отправляемся в село Усть-Сема. Здесь Василий Шукшин снял ряд эпизодов фильма «Живёт такой парень». По пути вы полюбуетесь предгорьями, услышите местные легенды и узнаете историю Алтая. После размещения в гостинице — свободное время.

Добро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на Алтай
2 день

Патмос и Ороктойский мост

Сегодня посетим место силы — остров Патмос, названный в честь греческого острова, куда ссылали язычников и неугодных римских христиан. Вы пройдёте по подвесному мосту над лазурными водами, увидите женский скит Иоанна Богослова и рассмотрите лик Божьей Матери на скале. Местные верят, что загаданные на острове желания обязательно сбудутся, а молодожёны приезжают сюда, чтобы попросить о счастье в браке.

Побываем у Чемальской ГЭС — первой на Алтае, и отправимся к висячему Ороктойскому мосту, соединяющему берега в самом узком и глубоком месте Катуни. Полюбуемся бурной горной рекой, пробивающей путь сквозь скалы, и вернёмся в гостиницу.

Патмос и Ороктойский мостПатмос и Ороктойский мостПатмос и Ороктойский мостПатмос и Ороктойский мост
3 день

С ветерком по Чуйскому тракту

Вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту, входящему в список самых красивых дорог мира. Вы узнаете историю некогда важного торгового пути, через который купцы проникали в Монголию и Китай, и насладитесь завораживающими пейзажами. Проедем по перевалам Семинский и Чике-Таман и заселимся в отель в селе Акташ.

С ветерком по Чуйскому трактуС ветерком по Чуйскому трактуС ветерком по Чуйскому трактуС ветерком по Чуйскому тракту
4 день

Ледник Большой Актру

Отправляемся к ледникам Северо-Чуйского хребта. Преодолев бездорожье, окажемся в долине, окружённой вершинами в шапках из вечного снега. Полюбуемся головокружительными видами и прогуляемся к самому крупному в районе леднику Большой Актру. Вы увидите бурную горную реку и подниметесь на «Бараньи лбы» — скалистые выступы, поверхность которых сглажена и отполирована ледником.

Вечером заселимся в домик альплагеря в ущелье Актру.

Ледник Большой АктруЛедник Большой АктруЛедник Большой АктруЛедник Большой Актру
5 день

Тархатинский мегалитический комплекс

Разместимся в высокопроходимых машинах и поедем к «алтайскому Стоунхэнджу» — Тархатинскому мегалитическому комплексу. Подойдём к кругу из камней разного размера, выложенных с учётом их магнитных свойств. Учёные предполагают, что сооружение, ориентированное по сторонам света, имело ритуальное назначение и могло использоваться как обсерватория.

Рассмотрим петроглифы со сценами охоты и быта, покрывающие глыбы, и поедем в село Акташ. После заселения на базу отдыха — свободное время.

Тархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплекс
6 день

Пазырыкские курганы и перевал Кату-Ярык

Сегодня переедем в долину реки Чулышман. По дороге вы увидите «Красные ворота» — узкий проход между высоких красных скал, будто расступающихся перед путешественниками, необитаемое Мёртвое озеро и озеро Узун-Кель. Посетим Пазырыкские курганы и рассмотрим погребальные объекты скифского периода 5-3 века до н. э. Здесь были найдены хорошо сохранившееся в естественном «холодильнике» предметы быта: украшения, посуда и фрагменты одежды.

Остановимся на обзорной площадке у перевала Кату-Ярык и полюбуемся быстрой рекой, петляющей среди предгорий. Вечером вернёмся в Акташ.

Пазырыкские курганы и перевал Кату-ЯрыкПазырыкские курганы и перевал Кату-ЯрыкПазырыкские курганы и перевал Кату-ЯрыкПазырыкские курганы и перевал Кату-Ярык
7 день

Манжерок

Начинаем обратный путь. Заедем в село Манжерок на берегу озера и заселимся в гостиницу. Посёлок славится живописными окрестностями: бирюзовые воды Катуни и Манжерокские пороги — огромные валуны, образующие бурный водоворот и громкий шум, разносящийся по округе.

МанжерокМанжерокМанжерокМанжерок
8 день

Пещерный комплекс

Отправляемся исследовать Тавдинские пещеры — комплекс из связанных между собой 30 пещер. Археологи нашли здесь множество свидетельств пребывания людей, начиная с эпохи бронзы: гончарные и рыболовные инструменты, шаманский посох и украшения из бусин. Затем по канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха и насладимся видом запорошенных горных вершин в окружении лесов.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Пещерный комплексПещерный комплексПещерный комплекс
9 день

Отъезд

После завтрака едем в аэропорт. В Горно-Алтайск прибудем в 10:00, а в Барнаул — в 15:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет135 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки
  • Заброска на высокопроходимых машинах в ущелье Актру
  • Услуги гида
  • Страховка от несчастного случая
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Общая аптечка
Что не входит в цену
  • Трансферы вне программы
  • Билеты до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - д. вокзала или гостиницы
Завершение: Горно-Алтайск, 10:00; Барнаул, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

