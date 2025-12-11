История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Начало: Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
2 янв в 07:00
21 фев в 07:00
78 400 ₽ за человека
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим в...
30 дек в 09:00
15 фев в 09:00
135 200 ₽ за человека
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Начало: Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
7 июн в 08:00
1 июл в 08:00
59 800 ₽ за человека
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
23 апр в 08:30
30 апр в 08:30
105 904 ₽
132 380 ₽ за человека
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт,...
2 янв в 08:00
7 янв в 08:00
18 500 ₽ за человека
К ледникам и озёрам: треккинг-тур по Алтаю в мини-группе
Дойти по тропам до природных жемчужин, сделать фото на фоне бирюзовых озёр и обновиться в чане
Начало: Барнаул в 8:00, Горно-Алтайск в 12:00 (место по до...
3 авг в 08:00
89 000 ₽ за человека
Горнолыжная тусовка на курортах Сибири: "Шерегеш", "Манжерок" и "Телецкое"
Обкатать трассы разного уровня сложности, попариться в бане, повеселиться в барах и влюбиться в горы
Начало: Барнаул, ж/д вокзал или аэропорт, 8:00
6 фев в 08:00
9 мар в 08:00
64 500 ₽ за человека
