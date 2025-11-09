По степям, перевалам и тракту — отправляемся колесить по Алтаю. Держим курс на активный отдых, прогулки, головокружительные пейзажи и сакральные места.Вы увидите дом, где останавливался художник Николай Рерих, и полюбуетесь

видами, вдохновившими его на написание картин, узнаете о быте и обычаях староверов, подниметесь к живописному горному озеру и услышите знаменитые Шумы. Вас ждут святой остров Патмос, бирюзовые воды Катуни, заснеженные вершины, бесконечные леса и местные легенды.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей с 8 лет в сопровождении взрослых.

Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков.

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).