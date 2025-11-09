Вы увидите дом, где останавливался художник Николай Рерих, и полюбуетесь
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей с 8 лет в сопровождении взрослых.
Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков.
Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Алтай
Встречаемся в Барнауле. Заберём вас из аэропорта, от ж. -д. вокзала или гостиницы и отправимся в село Чемал у подножия хребта Иолго. По пути вы полюбуетесь горными хребтами и услышите алтайские легенды и предания. После заселения в гостиницу — свободное время.
Патмос и Ороктойский мост
Сегодня посетим место силы — остров Патмос, названный в честь греческого острова, куда ссылали язычников и неугодных римских христиан. Вы пройдёте по подвесному мосту над лазурными водами, увидите женский скит Иоанна Богослова и рассмотрите лик Божьей Матери на скале. Местные верят, что загаданные на острове желания обязательно сбудутся, а молодожёны приезжают сюда, чтобы попросить о счастье в браке.
Побываем у Чемальской ГЭС — первой на Алтае, и отправимся к висячему Ороктойскому мосту, соединяющему берега в самом узком и глубоком месте Катуни. Полюбуемся бурной горной рекой, пробивающей путь сквозь скалы, и вернёмся в гостиницу.
С ветерком по Чуйскому тракту
Сегодня вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту, входящему в список самых красивых дорог мира. Вы узнаете историю некогда важного торгового пути, через который купцы проникали в Монголию и Китай, и насладитесь завораживающими пейзажами. Свернём в сторону села Усть-Кан и проедем по перевалам Семинский, Ябоганский и Громотуха. Бесконечные лесные просторы сменим на луга и долины — пересечём Катандинскую и Уймонскую степи, окружённые горными хребтами.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Мультинские озёра
Отправляемся в высокогорье! Высокопроходимые автомобили забросят нас к Нижнему Мультинскому озеру в северной части Катунского хребта. Полюбуемся белоснежными ледниками и горными вершинами, отражающимися в глади водоёма, и пойдём дальше. Прогуляемся к Шумам — месту, где каменная морена, разделяющая озёра, пересекается бурным потоком и создаёт шум, разносящийся по окрестностям.
Вечером вернёмся в гостиницу и поужинаем. Затем согреемся у костра, изучая звзёздное небо и вдыхая хвойные ароматы.
Дом Рериха
Сегодня посетим дом-музей, где в 1926 году останавливался художник Николай Рерих во время Центрально-Азиатской экспедиции. Вы побываете в бывшей староверческой усадьбе, узнаете о быте и обычаях верующих и рассмотрите репродукции картин Рериха.
Курорт «Манжерок»
Начинаем обратный путь. Заедем на горнолыжный курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха и насладимся видом запорошенных горных вершин в окружении лесов.
Отъезд
В 23:00 прибудем в Барнаул и отправимся в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Завтраки
- Услуги гида-проводника
- Страхование от несчастного случая
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула и обратно
- Праздничный ужин в новогодний заезд
- Трансферы вне программы