История и места силы: автотрип на Алтай

Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
По степям, перевалам и тракту — отправляемся колесить по Алтаю. Держим курс на активный отдых, прогулки, головокружительные пейзажи и сакральные места.

Вы увидите дом, где останавливался художник Николай Рерих, и полюбуетесь
видами, вдохновившими его на написание картин, узнаете о быте и обычаях староверов, подниметесь к живописному горному озеру и услышите знаменитые Шумы.

Вас ждут святой остров Патмос, бирюзовые воды Катуни, заснеженные вершины, бесконечные леса и местные легенды.

Ближайшие даты:
2
янв21
фев6
мар4
мая
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей с 8 лет в сопровождении взрослых.

Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков.

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Алтай

Встречаемся в Барнауле. Заберём вас из аэропорта, от ж. -д. вокзала или гостиницы и отправимся в село Чемал у подножия хребта Иолго. По пути вы полюбуетесь горными хребтами и услышите алтайские легенды и предания. После заселения в гостиницу — свободное время.

2 день

Патмос и Ороктойский мост

Сегодня посетим место силы — остров Патмос, названный в честь греческого острова, куда ссылали язычников и неугодных римских христиан. Вы пройдёте по подвесному мосту над лазурными водами, увидите женский скит Иоанна Богослова и рассмотрите лик Божьей Матери на скале. Местные верят, что загаданные на острове желания обязательно сбудутся, а молодожёны приезжают сюда, чтобы попросить о счастье в браке.

Побываем у Чемальской ГЭС — первой на Алтае, и отправимся к висячему Ороктойскому мосту, соединяющему берега в самом узком и глубоком месте Катуни. Полюбуемся бурной горной рекой, пробивающей путь сквозь скалы, и вернёмся в гостиницу.

3 день

С ветерком по Чуйскому тракту

Сегодня вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту, входящему в список самых красивых дорог мира. Вы узнаете историю некогда важного торгового пути, через который купцы проникали в Монголию и Китай, и насладитесь завораживающими пейзажами. Свернём в сторону села Усть-Кан и проедем по перевалам Семинский, Ябоганский и Громотуха. Бесконечные лесные просторы сменим на луга и долины — пересечём Катандинскую и Уймонскую степи, окружённые горными хребтами.

Вечером вернёмся в гостиницу.

4 день

Мультинские озёра

Отправляемся в высокогорье! Высокопроходимые автомобили забросят нас к Нижнему Мультинскому озеру в северной части Катунского хребта. Полюбуемся белоснежными ледниками и горными вершинами, отражающимися в глади водоёма, и пойдём дальше. Прогуляемся к Шумам — месту, где каменная морена, разделяющая озёра, пересекается бурным потоком и создаёт шум, разносящийся по окрестностям.

Вечером вернёмся в гостиницу и поужинаем. Затем согреемся у костра, изучая звзёздное небо и вдыхая хвойные ароматы.

5 день

Дом Рериха

Сегодня посетим дом-музей, где в 1926 году останавливался художник Николай Рерих во время Центрально-Азиатской экспедиции. Вы побываете в бывшей староверческой усадьбе, узнаете о быте и обычаях верующих и рассмотрите репродукции картин Рериха.

6 день

Курорт «Манжерок»

Начинаем обратный путь. Заедем на горнолыжный курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха и насладимся видом запорошенных горных вершин в окружении лесов.

7 день

Отъезд

В 23:00 прибудем в Барнаул и отправимся в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки
  • Услуги гида-проводника
  • Страхование от несчастного случая
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула и обратно
  • Праздничный ужин в новогодний заезд
  • Трансферы вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - д. вокзала или гостиницы. При необходимости можем встретить вас в аэропорту Новосибирска (за доплату) или помочь добраться от Новосибирска до Барнаула
Завершение: Барнаул, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

