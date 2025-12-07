Вы полюбуетесь панорамой Катуни и заснеженными хребтами, прогуляетесь по парку Рериха и посмотрите на памятник художнику.
Мы проедем по Чемальскому тракту, постоим на
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право менять программу без сокращения услуг. Элементы могут меняться из-за погоды или действий сторонних служб. При опоздании туриста программа не компенсируется.
Рекомендуемые рейсы: в Барнаул до 8:00, в Горно-Алтайск до 12:00. При задержке рейса добираться до группы нужно самостоятельно.
Необходимы документы: паспорт, свидетельство о рождении детям, ОМС, СНИЛС. Для льготников — подтверждающие документы.
Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая верхняя одежда, термобельё, флис или шерстяной свитер, удобная обувь, солнцезащитные очки и крем, купальник/плавки для бани, аптечка.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе. На маршруте — минивэн Hyundai H-1.
Возраст участников. 6+. Для детей до 12 лет предусмотрены скидки.
Уровень сложности. Лёгкий, маршрут не требует физической подготовки.
Программа тура по дням
Манжерок, гора Малая Синюха, костёр
Встречаемся и едем до Манжерока, где древнее село соседствует с современным курортом. По желанию можно подняться на гору Малая Синюха по гондольному подъёмнику, откуда открываются виды на Катунь, горы и озеро. Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах или тюбингах (за доплату).
Далее отправимся в «Бирюзовую Катунь» и разместимся в этноглэмпинге «Алтайское кочевье». В уютных юртах с отоплением и традиционным декором будет тепло и атмосферно. Вечером у костра поучаствуем в обряде «кормления Огня» по алтайскому обычаю чой-чой и получим предсказания на путешествие.
Парк Рериха, Ороктойский мост, Голубые озёра
Утром прогуляемся по парку Рериха. У памятника художнику сделаем остановку и пофотографируем замёрзшую Катунь. Затем по Чемальскому тракту доедем до Ороктойского моста над самым узким и глубоким местом Катуни.
После отправимся в село Аскат, чтобы прогуляться по льду к Голубым озёрам. Вернёмся в «Бирюзовую Катунь», а вечером при желании можно посетить спа-комплекс «Кедр и пар» с панорамным бассейном и парными зонами (за доплату).
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в Горно-Алтайск (50 км). Вас доставят в аэропорт или на автовокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Проезд от Барнаула на автобусе
- Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
- Экскурсии и этнокультурные мероприятия по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины - от 500 ₽
- Входные билеты в музеи - 150-500 ₽
- Подъём по канатной дороге - от 1500 ₽
- Посещение спа-комплекса - от 5000 ₽
- Баня - от 1000 ₽
- Дополнительные экскурсии - от 1000 ₽
- Дополнительные трансферы
- Дети до 12 лет - 12 950 ₽ (на основном месте)
- 1-местное размещение - 22 500 ₽