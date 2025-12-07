Мои заказы

Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе

Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
В нашем экспресс-туре вас ждут живописные виды зимнего Алтая.

Вы полюбуетесь панорамой Катуни и заснеженными хребтами, прогуляетесь по парку Рериха и посмотрите на памятник художнику.

Мы проедем по Чемальскому тракту, постоим на
легендарном Ороктойском мосту над самым глубоким местом Катуни и дойдём по льду к Голубым озёрам, сияющим среди снежных просторов. А в один из вечеров соберёмся у костра и поучаствуем в обряде. По желанию, в спа с панорамным видом на горы вы сможете ощутить радость бытия. Размещение запланировано в уютном этно-глэмпинге, хранящем атмосферу древних традиций.

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять программу без сокращения услуг. Элементы могут меняться из-за погоды или действий сторонних служб. При опоздании туриста программа не компенсируется.
Рекомендуемые рейсы: в Барнаул до 8:00, в Горно-Алтайск до 12:00. При задержке рейса добираться до группы нужно самостоятельно.
Необходимы документы: паспорт, свидетельство о рождении детям, ОМС, СНИЛС. Для льготников — подтверждающие документы.
Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая верхняя одежда, термобельё, флис или шерстяной свитер, удобная обувь, солнцезащитные очки и крем, купальник/плавки для бани, аптечка.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе. На маршруте — минивэн Hyundai H-1.

Возраст участников. 6+. Для детей до 12 лет предусмотрены скидки.

Уровень сложности. Лёгкий, маршрут не требует физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, гора Малая Синюха, костёр

Встречаемся и едем до Манжерока, где древнее село соседствует с современным курортом. По желанию можно подняться на гору Малая Синюха по гондольному подъёмнику, откуда открываются виды на Катунь, горы и озеро. Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах или тюбингах (за доплату).

Далее отправимся в «Бирюзовую Катунь» и разместимся в этноглэмпинге «Алтайское кочевье». В уютных юртах с отоплением и традиционным декором будет тепло и атмосферно. Вечером у костра поучаствуем в обряде «кормления Огня» по алтайскому обычаю чой-чой и получим предсказания на путешествие.

2 день

Парк Рериха, Ороктойский мост, Голубые озёра

Утром прогуляемся по парку Рериха. У памятника художнику сделаем остановку и пофотографируем замёрзшую Катунь. Затем по Чемальскому тракту доедем до Ороктойского моста над самым узким и глубоким местом Катуни.

После отправимся в село Аскат, чтобы прогуляться по льду к Голубым озёрам. Вернёмся в «Бирюзовую Катунь», а вечером при желании можно посетить спа-комплекс «Кедр и пар» с панорамным бассейном и парными зонами (за доплату).

3 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в Горно-Алтайск (50 км). Вас доставят в аэропорт или на автовокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 500 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Проезд от Барнаула на автобусе
  • Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
  • Экскурсии и этнокультурные мероприятия по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины - от 500 ₽
  • Входные билеты в музеи - 150-500 ₽
  • Подъём по канатной дороге - от 1500 ₽
  • Посещение спа-комплекса - от 5000 ₽
  • Баня - от 1000 ₽
  • Дополнительные экскурсии - от 1000 ₽
  • Дополнительные трансферы
  • Дети до 12 лет - 12 950 ₽ (на основном месте)
  • 1-местное размещение - 22 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт, до 12:00
Завершение: Горно-Алтайск, 9:00 (возможны изменения по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артём
Артём — Организатор в Барнауле
Провёл экскурсии для 13 туристов
Работаю в туризме с 2018 года. За плечами опыт работы в зарубежных странах гидом-экскурсоводом, сейчас занимаюсь организацией туров по Алтаю. Наша команда — опытные гиды и менеджеры, которые всегда готовы прийти на помощь. Также все наши экскурсоводы прошли государственную аттестацию и имеют подтверждающие документы.

Тур входит в следующие категории Барнаула

