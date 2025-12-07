Встречаемся и едем до Манжерока, где древнее село соседствует с современным курортом. По желанию можно подняться на гору Малая Синюха по гондольному подъёмнику, откуда открываются виды на Катунь, горы и озеро. Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах или тюбингах (за доплату).

Далее отправимся в «Бирюзовую Катунь» и разместимся в этноглэмпинге «Алтайское кочевье». В уютных юртах с отоплением и традиционным декором будет тепло и атмосферно. Вечером у костра поучаствуем в обряде «кормления Огня» по алтайскому обычаю чой-чой и получим предсказания на путешествие.