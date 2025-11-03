-
10%
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽
47 660 ₽ за человека
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт,...
2 янв в 08:00
7 янв в 08:00
18 500 ₽ за человека
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / ...
2 янв в 08:00
7 янв в 08:00
37 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Ороктойский мост»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Барнауле в ноябре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Ороктойский мост" можно забронировать 3 тура от 18 500 до 42 894 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2025 год по теме «Ороктойский мост», 5 ⭐ отзывов, цены от 18500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь