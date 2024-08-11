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7 дней
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
«Маршрут несложный, путешествуем на комфортабельном микроавтобусе с пешим осмотром достопримечательностей»
27 апр в 08:00
11 мая в 08:00
8200069 700₽ за человека
6 дней
К ледникам и озёрам: треккинг-тур по Алтаю в мини-группе
Дойти по тропам до природных жемчужин, сделать фото на фоне бирюзовых озёр и обновиться в чане
Начало: Барнаул в 8:00, Горно-Алтайск в 12:00
«Переезды по трассам на микроавтобусе»
12 июл в 08:00
26 июл в 08:00
69 000₽ за человека
7 дней
Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
Послушать горловое пение, найти петроглифы и побывать на родине В.М. Шукшина
Начало: Встретим в Барнауле, у аэропорта, на ж/д вокзале и...
28 апр в 09:00
7 мая в 09:00
73 333₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина11 августа 2024Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
- ЕЕлена24 июля 2024Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
- ВВалентин27 июня 2024Все было хорошо! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На микроавтобусе»
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