Туры на микроавтобусе в Барнауле с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Барнауле, цены от 69 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
4 отзыва
7 дней
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
«Маршрут несложный, путешествуем на комфортабельном микроавтобусе с пешим осмотром достопримечательностей»
27 апр в 08:00
11 мая в 08:00
8200069 700 за человека
К ледникам и озёрам: треккинг-тур по Алтаю в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
6 дней
К ледникам и озёрам: треккинг-тур по Алтаю в мини-группе
Дойти по тропам до природных жемчужин, сделать фото на фоне бирюзовых озёр и обновиться в чане
Начало: Барнаул в 8:00, Горно-Алтайск в 12:00
«Переезды по трассам на микроавтобусе»
12 июл в 08:00
26 июл в 08:00
69 000 за человека
Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
На машине
На катере
На микроавтобусе
7 дней
Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
Послушать горловое пение, найти петроглифы и побывать на родине В.М. Шукшина
Начало: Встретим в Барнауле, у аэропорта, на ж/д вокзале и...
28 апр в 09:00
7 мая в 09:00
73 333 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    11 августа 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Очень рекомендуем данное путешествие: правильно организованная логистика маршрутов; профессиональное сопровождение гида; хорошее питание. Душевное отношение. Во время передвижения все время слушали аудиозаписи о посещаемых местах, легенды, песни про Алтай. Подобралась отличная команда! Фотографий и главное - впечатлений, море! Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась у нас небольшая, всего
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    3 человека, что было несомненным плюсом лично для меня и моего супруга)) Трип забронировали заранее, Олег всегда был на связи, ответил на все интересующие вопросы, дал список вещей, которые необходимо взять с собой. Как и было обещано, путешествие не отменилось, несмотря на то, что до последнего дня нас с супругом всего было двое, хотя в последний вечер перед путешествием к нам присоединился ещё 1 участник)) Из небольшого недочёта из-за этого у нас сдвинулось время на более позднее, когда нас забирали из Горно-Алтайска, что было неудобно, так как у нас всё заранее было спланировано и договорённости были другие. Также в последний день перед трипом мы узнали, что с нами Олег ездить не будет… На этом недочёты все закончились!)) Нас всюду сопровождал Антон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Антону!!! 🙏🙏🙏 Очень доброжелательный добродушный человек! Очень клиентоориентирован, прислушивался ко всем просьбам, нигде не торопил, давал насладиться и слиться с природой!!! Чего только стоит, как мы добирались до горного водопада, перебираясь несколько раз вброд через реку! Вошли в раж в этот день просто все!!! Организовал дополнительно поездку на Мажойский каскад, ретранслятор, Чуйские меандры, забрались в пещеры, куда туристы и не ходят!!! По еде всё прекрасно, никогда не были голодными, всё вкусно! Машина удобная, всегда была в чистоте. Антону от всей души ВСЕХ БЛАГ И РЕАЛИЗАЦИЙ!!! 🙌🙌🙌 Места, которые посетили, просто ФАНТАСТИЧНЫ, ФЕЕРИЧНЫ И НЕВЕРОЯТНЫ!!! 🔥🔥🔥 АЛТАЙ - ЭТО КОСМОС И ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И ВДОХА!!! 💞💞💞 Энергетика - просто улёт!!! 🚀🚀🚀 Все пережитые чувства и эмоции просто не передать!!! Они просто зашкаливают!!! Думаю, распаковываться всё это будет ещё долгое время. Фото классные, нереальные, как будто фотошоп или фильтры использовались… Подытоживая, могу сказать однозначно, если вы ещё сомневаетесь, отбросьте все сомнения и смело отправляйтесь в ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВОЕЙ МЕЧТЫ! Лично я уже подумываю о том, чтобы повторить свой подвиг!))😉😊

    Это было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набраласьЭто было одно из лучших моих путешествий, а посетила мест по миру я достаточно! Группа набралась
  • В
    Валентин
    27 июня 2024
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Все было хорошо! Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  2. К ледникам и озёрам: треккинг-тур по Алтаю в мини-группе
  3. Тур-знакомство с Алтаем: экскурсии, этношоу, катание на катере по Телецкому озеру и ночь в юрте
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Алтайский Марс
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2025
Сейчас в Барнауле в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 69 000 до 73 333 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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