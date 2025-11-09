Наш маршрут пройдёт по живописному Чуйскому тракту, через
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации для путешественников:
Одежда: рекомендуется лёгкая, но тёплая одежда, так как погода в горах может быть переменчивой.
Обувь: удобная и прочная обувь для пеших прогулок по горным тропам.
Снаряжение: не забудьте солнцезащитные очки, крем от солнца и термос с горячим чаем.
Питание. Трёхразовое питание.
Транспорт. Минивэн.
Возраст участников. От 6 лет. Участие оплачивается со скидкой 15%.
Уровень сложности. Лёгкий, пешком до 15 км, не требует специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Встреча в Барнауле и путь в Алтай
Мы встречаемся в Барнауле, где собираем группу в аэропорту. По прибытии отправляемся на завтрак в уютное кафе, чтобы подкрепиться перед дорогой. Затем немного познакомимся с городом и направимся в сторону Республики Алтай. По пути сделаем остановку в музее «Алтай. История России», где хранители музея, Артём Михайлович Игнатенко и его жена Елена Ивановна, проведут для нас увлекательную экскурсию. Мы узнаем много интересного, погуляем по территории и посетим зимний сад. Обедаем прямо в музее, после чего продолжаем путь по живописному Чуйскому тракту. Сделаем остановку на Семинском перевале, где увидим загадочную «дверь в стене» — кто знает, что она скрывает?
Вечером прибываем на базу, где нас ждёт ужин с шашлыками и тёплая дружеская атмосфера.
Каракольская долина
После завтрака отправляемся в Каракольскую долину — одно из самых красивых мест Алтая. Здесь нас ждёт увлекательная экскурсия по живописным местам, где мы сможем насладиться свежим воздухом и завораживающими пейзажами.
Затем поднимемся к озеру Арыгем, откуда открываются потрясающие виды. У нас будет время отдохнуть на природе и сделать красивые фотографии.
Вечером возвращаемся на базу, где нас ждёт ужин.
Долина Инегень
Позавтракав, собираемся в дорогу. Сегодня нас ждёт путешествие в долину Инегень. По пути сделаем несколько остановок в интересных местах: Чике-Таман, Купчегень и Иньские песочные скалы. Одним из главных впечатлений дня станет посещение места слияния рек Чуи и Катуни — завораживающего природного зрелища, которое никого не оставит равнодушным. Здесь мы сделаем множество впечатляющих фотографий.
К вечеру добираемся до базы в Инегене.
Слияние Аргута и Катуни
Утром завтракаем и отправляемся к месту слияния рек Аргута и Катуни — ещё один уникальный уголок природы, где мощные потоки воды соединяются в одно целое.
Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.
Красные ворота, Курайская степь, Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Калбак-Таш
После завтрака собираем вещи и продолжаем наше путешествие по Чуйскому тракту. Сегодня нас ждёт посещение Красных ворот и Курайской степи — мест, где природа удивляет своими контрастами и величием.
Затем отправляемся на знаменитый Алтайский Марс — участок с необычными ландшафтами, напоминающими внеземную поверхность. Также побываем у Гейзерного озера, которое поражает своей красотой. Завершим день в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы.
Возвращение в Барнаул
После завтрака отправляемся в обратный путь, делая последние остановки в красивых местах. Мы прогуляемся к Камышлинскому водопаду, пересечём мост через Катунь на Бирюзовой Катуни и, если позволит время, заглянем в Музей Анохина, где находится знаменитая принцесса Укок.
Затем возвращаемся в Барнаул. Вечером у нас будет прогулка по Нагорному парку, после чего мы поедем в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Барнаула и обратно
- Ночь в Барнауле - 3000 ₽