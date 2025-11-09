Мы встречаемся в Барнауле, где собираем группу в аэропорту. По прибытии отправляемся на завтрак в уютное кафе, чтобы подкрепиться перед дорогой. Затем немного познакомимся с городом и направимся в сторону Республики Алтай. По пути сделаем остановку в музее «Алтай. История России», где хранители музея, Артём Михайлович Игнатенко и его жена Елена Ивановна, проведут для нас увлекательную экскурсию. Мы узнаем много интересного, погуляем по территории и посетим зимний сад. Обедаем прямо в музее, после чего продолжаем путь по живописному Чуйскому тракту. Сделаем остановку на Семинском перевале, где увидим загадочную «дверь в стене» — кто знает, что она скрывает?

Вечером прибываем на базу, где нас ждёт ужин с шашлыками и тёплая дружеская атмосфера.