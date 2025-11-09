Мои заказы

Пейзажи с картинки: путешествие по Алтаю

Заглянуть в долину Инегень, полюбоваться Курайской степью и увидеть петроглифы
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Алтаю — месту, где оживают древние легенды, природа поражает своей первозданной красотой, а воздух наполняет силой и свободой.

Наш маршрут пройдёт по живописному Чуйскому тракту, через
читать дальше

перевалы и степи, к таинственным озёрам и мощным рекам.

Вы увидите слияние Катуни и Чуи, прогуляетесь по Каракольской долине, подниметесь к озеру Арыгем и побываете в загадочной долине Инегень. Нас ждут захватывающие панорамные виды и знакомство с древними петроглифами.

Мы посетим Красные ворота, Курайскую степь, Алтайский Марс и Гейзерное озеро, а также заглянем в музей под открытым небом Калбак-Таш. Завершим путешествие прогулкой по Барнаулу.

Пейзажи с картинки: путешествие по Алтаю
Пейзажи с картинки: путешествие по Алтаю
Ближайшие даты:
1
мая8
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации для путешественников:
Одежда: рекомендуется лёгкая, но тёплая одежда, так как погода в горах может быть переменчивой.
Обувь: удобная и прочная обувь для пеших прогулок по горным тропам.
Снаряжение: не забудьте солнцезащитные очки, крем от солнца и термос с горячим чаем.

Питание. Трёхразовое питание.

Транспорт. Минивэн.

Возраст участников. От 6 лет. Участие оплачивается со скидкой 15%.

Уровень сложности. Лёгкий, пешком до 15 км, не требует специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Барнауле и путь в Алтай

Мы встречаемся в Барнауле, где собираем группу в аэропорту. По прибытии отправляемся на завтрак в уютное кафе, чтобы подкрепиться перед дорогой. Затем немного познакомимся с городом и направимся в сторону Республики Алтай. По пути сделаем остановку в музее «Алтай. История России», где хранители музея, Артём Михайлович Игнатенко и его жена Елена Ивановна, проведут для нас увлекательную экскурсию. Мы узнаем много интересного, погуляем по территории и посетим зимний сад. Обедаем прямо в музее, после чего продолжаем путь по живописному Чуйскому тракту. Сделаем остановку на Семинском перевале, где увидим загадочную «дверь в стене» — кто знает, что она скрывает?

Вечером прибываем на базу, где нас ждёт ужин с шашлыками и тёплая дружеская атмосфера.

Встреча в Барнауле и путь в АлтайВстреча в Барнауле и путь в Алтай
2 день

Каракольская долина

После завтрака отправляемся в Каракольскую долину — одно из самых красивых мест Алтая. Здесь нас ждёт увлекательная экскурсия по живописным местам, где мы сможем насладиться свежим воздухом и завораживающими пейзажами.

Затем поднимемся к озеру Арыгем, откуда открываются потрясающие виды. У нас будет время отдохнуть на природе и сделать красивые фотографии.

Вечером возвращаемся на базу, где нас ждёт ужин.

Каракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долина
3 день

Долина Инегень

Позавтракав, собираемся в дорогу. Сегодня нас ждёт путешествие в долину Инегень. По пути сделаем несколько остановок в интересных местах: Чике-Таман, Купчегень и Иньские песочные скалы. Одним из главных впечатлений дня станет посещение места слияния рек Чуи и Катуни — завораживающего природного зрелища, которое никого не оставит равнодушным. Здесь мы сделаем множество впечатляющих фотографий.

К вечеру добираемся до базы в Инегене.

Долина ИнегеньДолина ИнегеньДолина Инегень
4 день

Слияние Аргута и Катуни

Утром завтракаем и отправляемся к месту слияния рек Аргута и Катуни — ещё один уникальный уголок природы, где мощные потоки воды соединяются в одно целое.

Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.

Слияние Аргута и КатуниСлияние Аргута и КатуниСлияние Аргута и Катуни
5 день

Красные ворота, Курайская степь, Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Калбак-Таш

После завтрака собираем вещи и продолжаем наше путешествие по Чуйскому тракту. Сегодня нас ждёт посещение Красных ворот и Курайской степи — мест, где природа удивляет своими контрастами и величием.

Затем отправляемся на знаменитый Алтайский Марс — участок с необычными ландшафтами, напоминающими внеземную поверхность. Также побываем у Гейзерного озера, которое поражает своей красотой. Завершим день в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы.

Красные ворота, Курайская степь, Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Калбак-ТашКрасные ворота, Курайская степь, Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Калбак-ТашКрасные ворота, Курайская степь, Алтайский Марс, Гейзерное озеро и Калбак-Таш
6 день

Возвращение в Барнаул

После завтрака отправляемся в обратный путь, делая последние остановки в красивых местах. Мы прогуляемся к Камышлинскому водопаду, пересечём мост через Катунь на Бирюзовой Катуни и, если позволит время, заглянем в Музей Анохина, где находится знаменитая принцесса Укок.

Затем возвращаемся в Барнаул. Вечером у нас будет прогулка по Нагорному парку, после чего мы поедем в аэропорт. До новых встреч!

Возвращение в БарнаулВозвращение в БарнаулВозвращение в Барнаул

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Барнаула и обратно
  • Ночь в Барнауле - 3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 9:00
Завершение: Аэропорт Барнаула, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Барнауле
Давайте знакомиться! Меня зовут Олеся, среди своих — Леся. Я инженер по автоматизации биотехнических систем по диплому, организатор в душе. Организую всё, что угодно. Я обожаю путешествия и в октябре 2022, после
читать дальше

сокращения на основной работе, приняла решение уйти в туризм целиком и полностью! Все знают меня как эффективного менеджера и талантливого организатора, который найдёт выход из любой нестандартной ситуации и сделает ваш отдых комфортным и незабываемым! Буду рада видеть вас в своих турах!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Барнаула

Похожие туры из Барнаула

Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и Алтайский марс
На машине
5 дней
-
20%
1 отзыв
Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и Алтайский марс
Полюбоваться Гейзерным озером, высадиться на «Марсе» и увидеть слияние Чуи и Катуни
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:00. Автовокзал Барнаула, 7:30...
2 янв в 08:00
55 000 ₽68 750 ₽ за человека
Здравствуй, зимний Алтай
5 дней
1 отзыв
Здравствуй, зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Барнаул
7 янв в 10:00
13 фев в 10:00
37 000 ₽ за человека
Конный тур на Алтай к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конные прогулки
9 дней
1 отзыв
Конный тур на Алтай к Шавлинским и Каракабакским озерам
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июн в 10:00
25 июн в 10:00
81 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барнауле
Все туры из Барнаула