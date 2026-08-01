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Сила Алтая

Тур для тех, кто хочет максимально активно провести мини-отпуск и зарядиться энергетикой гор! Для любителей драйва, красивых историй и чарующих легенд!
Сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Этнический Алтай

8:30 Встреча туристов в аэропорте Горно-Алтайска.

9:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъёмнике на гору Малая Синюха (билет оплачивается отдельно).

Посещение Парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.

Обед в пути (не входит в стоимость).

13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.

14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».

17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.

20:00 Совместный ужин на мангале (самостоятельно, по желанию).

Этнический АлтайЭтнический АлтайЭтнический АлтайЭтнический Алтай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день или сплав по Катуни

ВАРИАНТ 1:

День планируете самостоятельно, вот примерный план:

11:00-13:00 Солнечные ванны с панорамным видом.

13:00-15:00 Сосновый лес.

Прогулка по ароматным тропинкам, сбор шишек.

15:00 Выезд на дополнительные экскурсии по желанию(остров Патмос и Пасека 13).

ВАРИАНТ 2:

Сплав по Катуни (оплачивается отдельно).

11:00-11:30 Подготовка. Инструктаж, экипировка.

11:30-13:30 Экскурсия (2 часа).

Сплав третьей категории, прохождение порогов, смешные байки инструктора, прекрасные виды, заряд энергетикой Катуни.

Можно с детьми от 7 лет.

Доплата: 3 000 рублей.

Вечером костер.

Травяной чай с травами, глинтвейн.

Баня (по желанию, не входит в стоимость).

Русская баня с вениками, чаепитие.

Свободный день или сплав по КатуниСвободный день или сплав по КатуниСвободный день или сплав по КатуниСвободный день или сплав по Катуни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пещеры и Камышлинский водопад

Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.

Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.

Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.

Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.

16:00 Посещение Камышлинского водопада.

Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.

Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.

Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах (оплачивается отдельно) — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.

18:00 Выезд домой.

Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни.

Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.

Дополнительный отдых организуем по вашему запросу.

Прибытие в Горно-Алтайск в 18:00, в Барнаул в 22:00, в Новосибирск в 02:00.

Пещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кедровый остров".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения, руб:

  • номер “эконом+” – 24 900 руб. /чел.;
    • номер в трёхкомнатном доме с общей зоной отдыха
    • две раздельные кровати или одна двуспальная (на выбор);
    • санузел с душем в каждом номере;
    • гигиенический набор и полотенца;
    • в общей зоне: холодильник, ТВ, чайник и посуда для перекуса;
  • номер “стандарт улучшенный” – 29 400 руб. /чел.;
    • обновлённый номер на втором этаже с мини-кухней;
    • две раздельные кровати или одна двуспальная (на выбор);
    • небольшая кухня: холодильник, чайник, посуда;
    • санузел с душем;
    • халаты, тапочки, набор полотенец;
    • гигиенический набор;
    • травяной чай — подарок от отеля;
  • номер “ВИП” – 35 900 руб. /чел.;
    • элегантное шале на 2 номера или отдельно стоящий ЭКО-дом VIP класса из цельного кедрового бруса
    • двуспальная кровать;
    • ТВ, Wi-Fi;
    • зона отдыха с мягкой мебелью;
    • мини-кухня с чайным набором
    • гардероб;
    • собственная терраса с выходом к Катуни;
    • санузел с душем;
    • халаты, тапочки, набор полотенец;
    • гигиенический набор;
    • травяной чай — подарок от отеля.

Скидки на детей рассчитываются индивидуально.

Варианты проживания

База отдыха «Кедровый остров»

2 ночи

База отдыха «Кедровый остров» расположена на 2 км Чемальского тракта, на берегу реки Катунь в Горном Алтае, в 2,6 км от центра Усь-Семы.

Большинство вариантов размещения оснащены телевизором и ванной комнатой. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

В ресторане подают вкусные блюда местной кухни и радуют гостей приятной атмосферой.

В качестве развлечений база отдыха предлагает сауну, массаж, баню, фитнес-центр, частный песчаный пляж и детскую площадку.

До аэропорта «Горно-Алтайск» 54 км, до железнодорожного вокзала «Бийск» 155 км.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозка наземным транспортом: автобусы 17-19 мест
  • Проживание в отелях в туристическом районе Нижняя Катунь (2-3 местное размещение)
  • 2 завтрака
  • Экскурсионная программа (без входных билетов)
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из г. Новосибирска/ г. Барнаула и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Завтрак в день приезда, средний чек 700 руб
  • Обеды и ужины - средний чек 1000 руб
  • Тавдинские пешеры - 300 руб
  • Камышлинский водопад - 300 руб
  • Моторафтинг - 1000 руб
  • Подъемник в Манжероке - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter, количество посадочных мест в микроавтобусе 11-19, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

Дополнительная услуга: ВИП-места в автобусе - 5000 руб. с человека к путевке.

По маршруту поедет большой туристический автобус с хорошим обзором. Первые четыре места (первый ряд) имеют обзор на 180 градусов, так как близко расположены к лобовому стеклу, расположение на данных местах возможно за доп. стоимость.

Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Новосибирск в 01:00 ЖД Вокзал;
  • г. Барнаул (кафе Облепиха) 04:00;
  • г. Горно-Алтайск (аэропорт) 09:00;

Завершение тура, ориентировочно:

  • Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 18:00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Барнаул 22:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Барнаула

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