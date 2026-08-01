3 день

Пещеры и Камышлинский водопад

Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.

Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.

Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.

Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.

16:00 Посещение Камышлинского водопада.

Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.

Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.

Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах (оплачивается отдельно) — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.

18:00 Выезд домой.

Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни.

Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.

Дополнительный отдых организуем по вашему запросу.

Прибытие в Горно-Алтайск в 18:00, в Барнаул в 22:00, в Новосибирск в 02:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160