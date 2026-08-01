Программа тура по дням
Этнический Алтай
8:30 Встреча туристов в аэропорте Горно-Алтайска.
9:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъёмнике на гору Малая Синюха (билет оплачивается отдельно).
Посещение Парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.
Обед в пути (не входит в стоимость).
13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.
14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».
17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.
20:00 Совместный ужин на мангале (самостоятельно, по желанию).
Свободный день или сплав по Катуни
ВАРИАНТ 1:
День планируете самостоятельно, вот примерный план:
11:00-13:00 Солнечные ванны с панорамным видом.
13:00-15:00 Сосновый лес.
Прогулка по ароматным тропинкам, сбор шишек.
15:00 Выезд на дополнительные экскурсии по желанию(остров Патмос и Пасека 13).
ВАРИАНТ 2:
Сплав по Катуни (оплачивается отдельно).
11:00-11:30 Подготовка. Инструктаж, экипировка.
11:30-13:30 Экскурсия (2 часа).
Сплав третьей категории, прохождение порогов, смешные байки инструктора, прекрасные виды, заряд энергетикой Катуни.
Можно с детьми от 7 лет.
Доплата: 3 000 рублей.
Вечером костер.
Травяной чай с травами, глинтвейн.
Баня (по желанию, не входит в стоимость).
Русская баня с вениками, чаепитие.
Пещеры и Камышлинский водопад
Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.
12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.
Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.
Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.
Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.
16:00 Посещение Камышлинского водопада.
Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.
Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.
Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах (оплачивается отдельно) — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.
18:00 Выезд домой.
Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни.
Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.
Дополнительный отдых организуем по вашему запросу.
Прибытие в Горно-Алтайск в 18:00, в Барнаул в 22:00, в Новосибирск в 02:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Кедровый остров".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения, руб:
- номер “эконом+” – 24 900 руб. /чел.;
- номер в трёхкомнатном доме с общей зоной отдыха
- две раздельные кровати или одна двуспальная (на выбор);
- санузел с душем в каждом номере;
- гигиенический набор и полотенца;
- в общей зоне: холодильник, ТВ, чайник и посуда для перекуса;
- номер “стандарт улучшенный” – 29 400 руб. /чел.;
- обновлённый номер на втором этаже с мини-кухней;
- две раздельные кровати или одна двуспальная (на выбор);
- небольшая кухня: холодильник, чайник, посуда;
- санузел с душем;
- халаты, тапочки, набор полотенец;
- гигиенический набор;
- травяной чай — подарок от отеля;
- номер “ВИП” – 35 900 руб. /чел.;
- элегантное шале на 2 номера или отдельно стоящий ЭКО-дом VIP класса из цельного кедрового бруса
- двуспальная кровать;
- ТВ, Wi-Fi;
- зона отдыха с мягкой мебелью;
- мини-кухня с чайным набором
- гардероб;
- собственная терраса с выходом к Катуни;
- санузел с душем;
- халаты, тапочки, набор полотенец;
- гигиенический набор;
- травяной чай — подарок от отеля.
Скидки на детей рассчитываются индивидуально.
Варианты проживания
База отдыха «Кедровый остров»
База отдыха «Кедровый остров» расположена на 2 км Чемальского тракта, на берегу реки Катунь в Горном Алтае, в 2,6 км от центра Усь-Семы.
Большинство вариантов размещения оснащены телевизором и ванной комнатой. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане подают вкусные блюда местной кухни и радуют гостей приятной атмосферой.
В качестве развлечений база отдыха предлагает сауну, массаж, баню, фитнес-центр, частный песчаный пляж и детскую площадку.
До аэропорта «Горно-Алтайск» 54 км, до железнодорожного вокзала «Бийск» 155 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозка наземным транспортом: автобусы 17-19 мест
- Проживание в отелях в туристическом районе Нижняя Катунь (2-3 местное размещение)
- 2 завтрака
- Экскурсионная программа (без входных билетов)
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из г. Новосибирска/ г. Барнаула и обратно - 3 000 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии
- Завтрак в день приезда, средний чек 700 руб
- Обеды и ужины - средний чек 1000 руб
- Тавдинские пешеры - 300 руб
- Камышлинский водопад - 300 руб
- Моторафтинг - 1000 руб
- Подъемник в Манжероке - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter, количество посадочных мест в микроавтобусе 11-19, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
Дополнительная услуга: ВИП-места в автобусе - 5000 руб. с человека к путевке.
По маршруту поедет большой туристический автобус с хорошим обзором. Первые четыре места (первый ряд) имеют обзор на 180 градусов, так как близко расположены к лобовому стеклу, расположение на данных местах возможно за доп. стоимость.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Новосибирск в 01:00 ЖД Вокзал;
- г. Барнаул (кафе Облепиха) 04:00;
- г. Горно-Алтайск (аэропорт) 09:00;
Завершение тура, ориентировочно:
- Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 18:00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Барнаул 22:00.