Вы побываете в районе высочайшего хребта Алтая — Катунского, полюбуетесь горными озёрами и отражающимися в них ледниками. Увидите простор Уймонской и Катандинской степей. Посетите музеи Рериха и Старообрядческий и пообщаетесь с шаманом. Нетронутая природа и спокойствие этих мест помогут отдохнуть от суеты будней.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: палатка (при необходимости предоставим, одна на несколько человек), спальник, каремат (при необходимости предоставим), маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, средство от загара, паспорт, страховка от клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, хоба, нижнее бельё, футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлепки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта, носки (несколько пар), штаны, водолазка, шапка, кружка, ложка, миска, термос (один на несколько человек), треккинговые палки (по желанию), складной нож (один на несколько человек).

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков. В связи с этим вам нужно подать документы нашему менеджеру за 2 месяца до старта экспедиции (для иностранных граждан).

Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых.