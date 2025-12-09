Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: палатка (при необходимости предоставим, одна на несколько человек), спальник, каремат (при необходимости предоставим), маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, средство от загара, паспорт, страховка от клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, хоба, нижнее бельё, футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлепки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта, носки (несколько пар), штаны, водолазка, шапка, кружка, ложка, миска, термос (один на несколько человек), треккинговые палки (по желанию), складной нож (один на несколько человек).
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков. В связи с этим вам нужно подать документы нашему менеджеру за 2 месяца до старта экспедиции (для иностранных граждан).
Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту
После встречи по красивейшей автодороге мира — Чуйскому тракту отправляемся в п. Зальмута. По пути вы познакомитесь с историей Чуйского тракта и Горного Алтая. Затем свернёте в сторону Усть-Кана, административного центра Усть-Канского района.
Преодолеем перевалы Семинский высотой 1717 метров, Ябоганский и Громотуха. Перевал непротяжённый, но интересен своеобразным ландшафтом и резким перепадом высот. Пересечём живописную Катандинскую и просторную Уймонскую степи, поражающую тишиной.
Нижнее Мультинское озеро
Сегодня вас ждёт настоящее бездорожье: вы подниметесь к Нижнему Мультинскому озеру, самому большому из озёр, где полюбуетесь отражением пиков в зеркальной глади.
Радиальный выход к озеру Верхнее Мультинское (26 км)
Идём к знаменитым Шумам — месту, где неширокая каменная запруда, разделяющая озёра, пересекается бурным потоком, создавая при этом шум, который слышно издалека. По сторонам растут редкие лиственницы, кедры, карликовая берёза. На пропускном пункте гид оформит пропуска в заповедник, и вы окажетесь в лесу с высокими деревьями и причудливыми скалами. Прогуляетесь по альпийским лугам и, наконец, увидите красивое высокогорное озеро с отражающимися в нём белоснежными ледниками. Будет время пофотографировать и прогуляться, а после обеда нам предстоит обратный путь на стоянку.
Свободный день
Сегодня день отдыха. Можно порыбачить и при хорошей погоде искупаться в озере.
Поход к озеру Поперечное (26 км)
Утром выходим к Поперечному озеру. Его со всех сторон обступают горы: в бирюзовой воде отражаются ледники и снежники Катунского хребта, от которых сбегают ручьи и кое-где срываются вниз водопадами. По берегам растут цветы и кедры. Снова пройдём через Шумы и лес, за 3 км от озера свернём со знакомой тропы. Увидим ещё один водопад на р. Поперечной. Отдохнём, любуясь красотой места, и устроим пикник. Затем вернёмся на стоянку.
Обратный путь
Возвращаемся в село Замульта и отдыхаем.
Посещение музея в с. Верхний Уймон, знакомство с шаманом
В этот день посетим дом, где в рамках Центрально-Азиатской экспедиции, путь которой в 1926 году пролегал через село Верхний Уймон, останавливался Рерих. Сейчас в нём находится музей, в нём представлены репродукции картин художника. Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова. Вы узнаете об истории, быте и обычаях староверов. После возвращения в село Замульта желающие могут встретиться с шаманом.
Отъезд
Переезд в Барнаул.
Стоимость тура
|59 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе от Барнаула до п. Мульта и обратно
- Заброска на высокопроходимых машинах на Нижнее Мультинское озеро и обратно
- 3-разовое питание
- Общее костровое оборудование
- Услуги гида-проводника
- Проживание в палаточных лагерях (7 ночей)
- Посещение заповедника
- Посещение музея
- Страхование от несчастного случая
- Рекреационные сборы
- Общая аптечка
Что не входит в цену
- Проезд до Барнаула и обратно (при необходимости поможем с покупкой билетов)
- Питание в первый и последний день маршрута