Полезная информация о Белгороде
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Где находится Белгород на карте
Белгород
Популярные экскурсии в Белгороде
5
2 отзыва
4000
₽
за чел.
4.9
13 отзывов
4000
₽
за чел.
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
4.9
30 отзывов
2000
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Посетить заповедник Прохоровское поле и узнать историю крупнейшего танкового сражения
777
₽
за чел.
Самая странная и захватывающая экскурсия из возможных в этом городе