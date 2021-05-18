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Полезная информация о Белгороде

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Местное время в Белгороде
21:3330
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБелгород
По-английскиBelgorod
Столица регионаБелгород является столицей региона
Население города345 289 чел.
АэропортБелгород EGO
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота173 м. от уровня моря

Где находится Белгород на карте

Белгород фото города
Белгород

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