Андреевская слобода – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Андреевская слобода» в Белокурихе, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Седунова
    4 мая 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Дата посещения: 3 мая 2025
    Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
  • Г
    Галина
    9 октября 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от лечения в санатории Белокуриха.
    читать дальше

    Экскурсия происходит на одном дыхании - красивые виды, горный воздух, разумное сочетание времени в автомобиле и на пешей прогулке. Виталий очень грамотно и красиво рассказывает, чувствуется что хорошо знает и любит свой край, информацией не перегружает. Немного не повезло с погодой, хотелось в начале октября полюбоваться золотой осенью, но получилась почти зима. Данную экскурсию рекомендую всем без исключения.

  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Спасибо
  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Виталий отличный рассказчик и аккуратный водитель. Все очень понравилось, особенно серпантин по горе к Белокурихе 2. Всем рекомендую экскурсию.
  • С
    Светлана
    24 августа 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Добрый день!
    Экскурсия Белокуриха 2 с Виталием.
    Ездили с дочками. Все понравилось.
    Узнали и историю создания основного курорта и белокурихи 2.
    Спасибо, гиду.
  • В
    Вячеслав
    10 июня 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Алтай хорош всегда, но для более глубокого понимания опытный гид совершенно необходим! И с гидом нам крайне повезло. Уважаемый Виталий показал нам самые, пожалуй, интересные места в ближайшем окружении Белокурихи, познакомил с проблемами и надеждами курорта. Спасибо огромное.
  • В
    Вероника
    8 июня 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки, надеюсь в скором будущем мы увидим новый курорт с активностями для туристов
    Особенно впечатлила дополнительная локация: скалы Амбарчики. Очень живописное место,захватывающее дух😄👍🏻
  • М
    Михаил
    30 мая 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем. Каждая локация сопровождалась подробной
    читать дальше

    историей места. Очень комфортно было ехать на внедорожнике даже там, где обычная малолитражка не проедет. Рассмотрели курорт Белокуриха-2 со всех ракурсов. Контактный зоопитомник оставил потрясающие впечатления. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!

  • Н
    Наталья
    5 мая 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Были на майские праздники в Белокурихе, брали индивидуальную экскурсию на 4 человек в Белокуриху-2. Забронировали, оплатили предоплату через сайт, с
    читать дальше

    нами связался Виталий, уточнили детали экскурсии. в назначенное время Виталий забрал нас из санатория и провел экскурсию. по пути следования рассказывал об истории создания, останавливались на локациях, для созерцания красоты Алтая и сделать фоточки. Все понравилось. Мы остались довольны. Рекомендуем Виталия и его экскурсии, думаем что и на других будет интересно. Спасибо.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2025
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Виталий очень хорошо знает свой край. Водит машину спокойно. Рассказывает интересно.
  • А
    Анна
    25 октября 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Спасибо большое Виталию за интересную экскурсию! Нам всё понравилось))
  • Н
    Наталья
    22 октября 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Мне понравилось, лёгкая, красивая поездка в горы, по такой идеальной дороге я не ездила давно) Алтай осенью-просто чудо, а музей шоколада теперь-отдельная любовь) Очень благодарна нашему гиду Виталию за интересные рассказы, комфортное вождение, лёгкую атмосферу и красивые фотографии 🤍
  • Н
    Наталья
    5 сентября 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Неоднозначная экскурсия, посетить стоит. Неоднозначна не из-за Владимира, а по материалу. Владимир, человек который любит свой край, побольше бы нам таких. Низкий ему поклон.
  • В
    Виктория
    31 августа 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Ездили на экскурсию с детьми, это был отличный выбор, Виталий знает много о своём крае, даже несмотря на то что
    читать дальше

    мы были не особо разговорчивы- скучать не пришлось. Маршрут очень вместительный, посетили много интересных красивых мест, достопримечательностей Алтая. Комфортное вождение, интересные рассказы, клиентоориентированность- это всё был наш экскурсовод. Время пролетело незаметно и я бы с удовольствием посетила другие маршруты с Виталием.

  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
  • С
    Семён
    28 февраля 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей».

    Виталий
    читать дальше

    замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем.

    Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно.

  • т
    татьяна
    16 января 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.
  • Ю
    Юлия
    15 января 2024
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    В Рождество мы с подругой решили поехать в тур на Белокуриху-2. Нашим водителем и гидом был Виталий. Спасибо ему большое!
    читать дальше

    Он оказался эрудированным человеком и прекрасным рассказчиком. От него мы многое узнали об Алтайском крае в целом и об объектах нашего маршрута в частности! Конечно, идеальной эта экскурсия станет лет так через 20! Почему? Да потому, что к этому времени Белокуриху-2 уже наверняка достроят. И тогда смотреть на нее будет гораздо интереснее, чем на стройку в лесу, которую мы лицезрели сейчас. Хотя другие объекты по пути, безусловно, представляют интерес для туриста!

  • А
    Алла
    30 августа 2023
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    👍
  • П
    Полина
    11 августа 2023
    Автопутешествие к Белокурихе-2
    Виталий - очень приятный и добрый человек (с племянницей не всем удается найти общий язык, а к Виталию она сразу
    читать дальше

    прониклась доверием), отличный рассказчик (какая дикция! сквозь шум в машине каждое слово слышно отчетливо, все понятно). Экскурсия очень интересная. За короткое время мы побывали в таких по-разному интересных местах, столько красот увидели. Спасибо огромное:)

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Андреевская слобода»

