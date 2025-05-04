Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССедунова4 мая 2025Автопутешествие к Белокурихе-2Дата посещения: 3 мая 2025Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
- ГГалина9 октября 2025Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от лечения в санатории Белокуриха.
- ССветлана22 сентября 2025Спасибо
- ООльга4 сентября 2025Виталий отличный рассказчик и аккуратный водитель. Все очень понравилось, особенно серпантин по горе к Белокурихе 2. Всем рекомендую экскурсию.
- ССветлана24 августа 2025Добрый день!
Экскурсия Белокуриха 2 с Виталием.
Ездили с дочками. Все понравилось.
Узнали и историю создания основного курорта и белокурихи 2.
Спасибо, гиду.
- ВВячеслав10 июня 2025Алтай хорош всегда, но для более глубокого понимания опытный гид совершенно необходим! И с гидом нам крайне повезло. Уважаемый Виталий показал нам самые, пожалуй, интересные места в ближайшем окружении Белокурихи, познакомил с проблемами и надеждами курорта. Спасибо огромное.
- ВВероника8 июня 2025Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки, надеюсь в скором будущем мы увидим новый курорт с активностями для туристов
Особенно впечатлила дополнительная локация: скалы Амбарчики. Очень живописное место,захватывающее дух😄👍🏻
- ММихаил30 мая 2025Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем. Каждая локация сопровождалась подробной
- ННаталья5 мая 2025Были на майские праздники в Белокурихе, брали индивидуальную экскурсию на 4 человек в Белокуриху-2. Забронировали, оплатили предоплату через сайт, с
- ООксана2 апреля 2025Отличная экскурсия! Виталий очень хорошо знает свой край. Водит машину спокойно. Рассказывает интересно.
- ААнна25 октября 2024Спасибо большое Виталию за интересную экскурсию! Нам всё понравилось))
- ННаталья22 октября 2024Мне понравилось, лёгкая, красивая поездка в горы, по такой идеальной дороге я не ездила давно) Алтай осенью-просто чудо, а музей шоколада теперь-отдельная любовь) Очень благодарна нашему гиду Виталию за интересные рассказы, комфортное вождение, лёгкую атмосферу и красивые фотографии 🤍
- ННаталья5 сентября 2024Неоднозначная экскурсия, посетить стоит. Неоднозначна не из-за Владимира, а по материалу. Владимир, человек который любит свой край, побольше бы нам таких. Низкий ему поклон.
- ВВиктория31 августа 2024Ездили на экскурсию с детьми, это был отличный выбор, Виталий знает много о своём крае, даже несмотря на то что
- ННаталья15 мая 2024Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
- ССемён28 февраля 2024Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей».
Виталий
- ттатьяна16 января 2024Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.
- ЮЮлия15 января 2024В Рождество мы с подругой решили поехать в тур на Белокуриху-2. Нашим водителем и гидом был Виталий. Спасибо ему большое!
- ААлла30 августа 2023👍
- ППолина11 августа 2023Виталий - очень приятный и добрый человек (с племянницей не всем удается найти общий язык, а к Виталию она сразу
