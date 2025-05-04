С Седунова Автопутешествие к Белокурихе-2 Дата посещения: 3 мая 2025 Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍

Экскурсия происходит на одном дыхании - красивые виды, горный воздух, разумное сочетание времени в автомобиле и на пешей прогулке. Виталий очень грамотно и красиво рассказывает, чувствуется что хорошо знает и любит свой край, информацией не перегружает. Немного не повезло с погодой, хотелось в начале октября полюбоваться золотой осенью, но получилась почти зима. Данную экскурсию рекомендую всем без исключения. Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от лечения в санатории Белокуриха.

Г Галина Автопутешествие к Белокурихе-2

С Светлана Автопутешествие к Белокурихе-2 Спасибо

О Ольга Автопутешествие к Белокурихе-2 Виталий отличный рассказчик и аккуратный водитель. Все очень понравилось, особенно серпантин по горе к Белокурихе 2. Всем рекомендую экскурсию.

С Светлана Автопутешествие к Белокурихе-2 Добрый день!

Экскурсия Белокуриха 2 с Виталием.

Ездили с дочками. Все понравилось.

Узнали и историю создания основного курорта и белокурихи 2.

Спасибо, гиду.

В Вячеслав Автопутешествие к Белокурихе-2 Алтай хорош всегда, но для более глубокого понимания опытный гид совершенно необходим! И с гидом нам крайне повезло. Уважаемый Виталий показал нам самые, пожалуй, интересные места в ближайшем окружении Белокурихи, познакомил с проблемами и надеждами курорта. Спасибо огромное.

В Вероника Автопутешествие к Белокурихе-2 Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки, надеюсь в скором будущем мы увидим новый курорт с активностями для туристов

Особенно впечатлила дополнительная локация: скалы Амбарчики. Очень живописное место,захватывающее дух😄👍🏻

Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем. Каждая локация сопровождалась подробной историей места. Очень комфортно было ехать на внедорожнике даже там, где обычная малолитражка не проедет. Рассмотрели курорт Белокуриха-2 со всех ракурсов. Контактный зоопитомник оставил потрясающие впечатления. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!

М Михаил Автопутешествие к Белокурихе-2

Были на майские праздники в Белокурихе, брали индивидуальную экскурсию на 4 человек в Белокуриху-2. Забронировали, оплатили предоплату через сайт, с нами связался Виталий, уточнили детали экскурсии. в назначенное время Виталий забрал нас из санатория и провел экскурсию. по пути следования рассказывал об истории создания, останавливались на локациях, для созерцания красоты Алтая и сделать фоточки. Все понравилось. Мы остались довольны. Рекомендуем Виталия и его экскурсии, думаем что и на других будет интересно. Спасибо.

Н Наталья Автопутешествие к Белокурихе-2

О Оксана Автопутешествие к Белокурихе-2 Отличная экскурсия! Виталий очень хорошо знает свой край. Водит машину спокойно. Рассказывает интересно.

А Анна Автопутешествие к Белокурихе-2 Спасибо большое Виталию за интересную экскурсию! Нам всё понравилось))

Н Наталья Автопутешествие к Белокурихе-2 Мне понравилось, лёгкая, красивая поездка в горы, по такой идеальной дороге я не ездила давно) Алтай осенью-просто чудо, а музей шоколада теперь-отдельная любовь) Очень благодарна нашему гиду Виталию за интересные рассказы, комфортное вождение, лёгкую атмосферу и красивые фотографии 🤍

Н Наталья Автопутешествие к Белокурихе-2 Неоднозначная экскурсия, посетить стоит. Неоднозначна не из-за Владимира, а по материалу. Владимир, человек который любит свой край, побольше бы нам таких. Низкий ему поклон.

Ездили на экскурсию с детьми, это был отличный выбор, Виталий знает много о своём крае, даже несмотря на то что мы были не особо разговорчивы- скучать не пришлось. Маршрут очень вместительный, посетили много интересных красивых мест, достопримечательностей Алтая. Комфортное вождение, интересные рассказы, клиентоориентированность- это всё был наш экскурсовод. Время пролетело незаметно и я бы с удовольствием посетила другие маршруты с Виталием.

В Виктория Автопутешествие к Белокурихе-2

Н Наталья Автопутешествие к Белокурихе-2 Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!

С Семён Автопутешествие к Белокурихе-2



Виталий замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем.



Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно. Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей».Виталий

т татьяна Автопутешествие к Белокурихе-2 Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.

В Рождество мы с подругой решили поехать в тур на Белокуриху-2. Нашим водителем и гидом был Виталий. Спасибо ему большое! Он оказался эрудированным человеком и прекрасным рассказчиком. От него мы многое узнали об Алтайском крае в целом и об объектах нашего маршрута в частности! Конечно, идеальной эта экскурсия станет лет так через 20! Почему? Да потому, что к этому времени Белокуриху-2 уже наверняка достроят. И тогда смотреть на нее будет гораздо интереснее, чем на стройку в лесу, которую мы лицезрели сейчас. Хотя другие объекты по пути, безусловно, представляют интерес для туриста!

Ю Юлия Автопутешествие к Белокурихе-2

А Алла Автопутешествие к Белокурихе-2 👍