скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Соприкоснуться с дикой природой и почувствовать духовную силу Алтая
Начало: В курортной зоне
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:45
1 ноя в 14:45
4 ноя в 14:45
25002 250₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи
Подняться на вершину, полюбоваться причудливыми останцами и насладиться видами горной долины по пути
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду в 14:45
6 ноя в 14:45
13 ноя в 14:45
18001 620₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Места силы Белокурихи
Пройти среди каменных скал-исполинов на сакральной территории Алтайского края
Начало: В курортной зоне
Расписание: во вторник и четверг в 15:15
Завтра в 15:15
5 ноя в 15:15
18001 620₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Скидки»
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