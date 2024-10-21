читать дальше разделить группу), но оно и к лучшему. Ощущение, как будто мы знакомы сто лет, очень душевная атмосфера! Приятные сюрпризы, теплый приём и угощения, никого не оставили равнодушным! Мы уже с нетерпением ждём новой встречи! Конюшня, отдельная тема, всё чистенько, интересно.

Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица! Были два дня в гостях у Анны и Алексея (пришлось