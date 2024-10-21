Пешие экскурсии-прогулки в Белокурихе с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Белокурихе, цены от 1 620 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
46 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 334 за всё до 3 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Пешая
Конные прогулки
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Станьте жителем алтайской глубинки на один день: пообщайтесь с животными, испеките блины, создайте сувенир и попробуйте горячий хлеб из печи
Начало: В селе Старобелокуриха
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
14 350 за всё до 10 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи
Пешая
На микроавтобусе
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи
Подняться на вершину, полюбоваться причудливыми останцами и насладиться видами горной долины по пути
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду в 14:45
6 ноя в 14:45
13 ноя в 14:45
18001 620 за человека
Места силы Белокурихи
Пешая
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Места силы Белокурихи
Пройти среди каменных скал-исполинов на сакральной территории Алтайского края
Начало: В курортной зоне
Расписание: во вторник и четверг в 15:15
Завтра в 15:15
5 ноя в 15:15
18001 620 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Мне и моей семье очень понравилась эта чудесная прогулка🤍Переживала немного, что детям(9 и 11 лет) будет сложновато на таком маршруте,
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    всё же достаточно продолжительный подъем в гору, но опасения были напрасны, наградой стали чудесные виды окрестностей и красивые фото на память🤍Виталий идеальный гид, очень благодарны ему за хорошо проведенное время!

  • Г
    Галина
    1 сентября 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
    Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомбаВеликолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба
  • М
    Мария
    28 августа 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
    Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно поднятьсяЭкскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно поднятьсяЭкскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться
  • М
    Майя
    18 сентября 2022
    Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
    Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица! Были два дня в гостях у Анны и Алексея (пришлось
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    разделить группу), но оно и к лучшему. Ощущение, как будто мы знакомы сто лет, очень душевная атмосфера! Приятные сюрпризы, теплый приём и угощения, никого не оставили равнодушным! Мы уже с нетерпением ждём новой встречи! Конюшня, отдельная тема, всё чистенько, интересно.

    Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
  2. Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
  3. Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи
  4. Места силы Белокурихи
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Скала Четыре брата
  2. Гора Круглая
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в октябре 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 620 до 14 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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