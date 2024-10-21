3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 334₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Станьте жителем алтайской глубинки на один день: пообщайтесь с животными, испеките блины, создайте сувенир и попробуйте горячий хлеб из печи
Начало: В селе Старобелокуриха
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
14 350₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Круглая: треккинг-экскурсия из Белокурихи
Подняться на вершину, полюбоваться причудливыми останцами и насладиться видами горной долины по пути
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду в 14:45
6 ноя в 14:45
13 ноя в 14:45
18001 620₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Места силы Белокурихи
Пройти среди каменных скал-исполинов на сакральной территории Алтайского края
Начало: В курортной зоне
Расписание: во вторник и четверг в 15:15
Завтра в 15:15
5 ноя в 15:15
18001 620₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 октября 2024Мне и моей семье очень понравилась эта чудесная прогулка🤍Переживала немного, что детям(9 и 11 лет) будет сложновато на таком маршруте,
- ГГалина1 сентября 2024Великолепная экскурсия, было круто, весело и не скучно. Виталий супер профи. Советую всем. Фото получились просто бомба.
- ММария28 августа 2024Экскурсия замечательная. Если есть физическая возможность (всё-таки, подъём в гору достаточно крутой), то надо обязательно подняться. С самой вершины открываются потрясающие виды. Виталий отличный проводник! Спасибо!
- ММайя18 сентября 2022Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица! Были два дня в гостях у Анны и Алексея (пришлось
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Пешеходные»
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