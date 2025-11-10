Уникальные озёра обычно появляются в сентябре и исчезают в апреле под бурной рекой Катунь. Вода в них настолько прозрачная, что видно самое дно — до 8 метров в глубину. По пути до озёр вы встретите грот, эффектные водопады и зубрятник, где в естественной среде обитают самые большие животные Алтая.

за 1–3 человек или 7200 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Грот Ихтиандра — вы окажетесь возле уникальной пещеры на берегу Катуни. Здесь же найдёте смотровую площадку, где расположен памятник Николаю Рериху.

Камышлинский водопад — полюбуетесь двумя каскадами высотой 12 метров. Брызги разбиваются о скалы и эффектно играют в лучах солнца — зрелище впечатляющее.

Питомник с зубрами — побываете в питомнике, где в естественных условиях содержатся более 50 зубров.

Глаза Катуни — отправитесь к озёрам, которые возникают только когда уровень воды в Катуни падает. Водоёмы питаются родниками, вода в них не замерзает даже в холодное время года. Осенью мы доберёмся к ним на моторной лодке, зимой дойдём по льду, если позволят погодные условия.

Бирюксинский перевал — здесь откроется красивый вид на предгорья Алтая. Почти как с картинки рабочего стола в Windows XP.

В поездке я расскажу об истории Алтая, его народе, культуре, религии, флоре, фауне и образовании гор.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vellfire или Nissan X-Trail

Моторные лодки официальные, зарегистрированы в ГИМС. Есть спасательные жилеты. Переправа по льду маркирована

Если проход по льду будет невозможен, можно по предварительному согласованию заменить озёра на другие локации либо перенести поездку

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет

Дополнительно оплачиваются: