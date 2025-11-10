Мои заказы

Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая

Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
Уникальные озёра обычно появляются в сентябре и исчезают в апреле под бурной рекой Катунь. Вода в них настолько прозрачная, что видно самое дно — до 8 метров в глубину.

По пути до озёр вы встретите грот, эффектные водопады и зубрятник, где в естественной среде обитают самые большие животные Алтая.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Грот Ихтиандра — вы окажетесь возле уникальной пещеры на берегу Катуни. Здесь же найдёте смотровую площадку, где расположен памятник Николаю Рериху.

Камышлинский водопад — полюбуетесь двумя каскадами высотой 12 метров. Брызги разбиваются о скалы и эффектно играют в лучах солнца — зрелище впечатляющее.

Питомник с зубрами — побываете в питомнике, где в естественных условиях содержатся более 50 зубров.

Глаза Катуни — отправитесь к озёрам, которые возникают только когда уровень воды в Катуни падает. Водоёмы питаются родниками, вода в них не замерзает даже в холодное время года. Осенью мы доберёмся к ним на моторной лодке, зимой дойдём по льду, если позволят погодные условия.

Бирюксинский перевал — здесь откроется красивый вид на предгорья Алтая. Почти как с картинки рабочего стола в Windows XP.

В поездке я расскажу об истории Алтая, его народе, культуре, религии, флоре, фауне и образовании гор.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vellfire или Nissan X-Trail
  • Моторные лодки официальные, зарегистрированы в ГИМС. Есть спасательные жилеты. Переправа по льду маркирована
  • Если проход по льду будет невозможен, можно по предварительному согласованию заменить озёра на другие локации либо перенести поездку
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет

Дополнительно оплачиваются:

  • вход в питомник — 300 ₽ за чел.
  • поездка на моторной лодке до водопада — 1200 ₽ за чел. или пешком через мост — 300 ₽ за чел.
  • поездка на моторной лодке к озёрам — 1000 ₽ за чел.
  • обед — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Белокурихе
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.
Входит в следующие категории Белокурихи

