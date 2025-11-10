Грот Ихтиандра — вы окажетесь возле уникальной пещеры на берегу Катуни. Здесь же найдёте смотровую площадку, где расположен памятник Николаю Рериху.
Камышлинский водопад — полюбуетесь двумя каскадами высотой 12 метров. Брызги разбиваются о скалы и эффектно играют в лучах солнца — зрелище впечатляющее.
Питомник с зубрами — побываете в питомнике, где в естественных условиях содержатся более 50 зубров.
Глаза Катуни — отправитесь к озёрам, которые возникают только когда уровень воды в Катуни падает. Водоёмы питаются родниками, вода в них не замерзает даже в холодное время года. Осенью мы доберёмся к ним на моторной лодке, зимой дойдём по льду, если позволят погодные условия.
Бирюксинский перевал — здесь откроется красивый вид на предгорья Алтая. Почти как с картинки рабочего стола в Windows XP.
В поездке я расскажу об истории Алтая, его народе, культуре, религии, флоре, фауне и образовании гор.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vellfire или Nissan X-Trail
Моторные лодки официальные, зарегистрированы в ГИМС. Есть спасательные жилеты. Переправа по льду маркирована
Если проход по льду будет невозможен, можно по предварительному согласованию заменить озёра на другие локации либо перенести поездку
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
Дополнительно оплачиваются:
вход в питомник — 300 ₽ за чел.
поездка на моторной лодке до водопада — 1200 ₽ за чел. или пешком через мост — 300 ₽ за чел.
поездка на моторной лодке к озёрам — 1000 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Белокурихе
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.