Экскурсия в Манжерок и его окрестности подарит незабываемые впечатления.
Стартуя из Белокурихи, путешественники отправляются в горы, чтобы насладиться живописными видами и узнать об истории этих мест.
В программе: посещение курорта Манжерок с подъемом на канатной дороге, мощный порог реки Катунь, целебный источник Аржан-Суу и загадочные Тавдинские пещеры. Это уникальная возможность прикоснуться к природе и истории Алтая за один день
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды с высоты птичьего полёта
- 🗺️ История древних племён
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏞️ Природные достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Всесезонный курорт «Манжерок»
- Манжерокский порог реки Катунь
- Аржан-Суу
- Тавдинские пещеры
- Старый навесной айский мост
Описание экскурсии
Алтайский край очень большой и разнообразный. В Белокурихе он как спящий медведь, тихий и спокойный, а в горах уже огромный и величественный. В поездке вы с интересом понаблюдаете, как степи и равнины вырастают в предгорья и горы. И увидите:
- Всесезонный курорт «Манжерок», где сможете подняться на скоростной канатной дороге на вершину горного хребта. Оттуда открывается шикарный вид на горы с высоты птичьего полёта — а может, и ещё выше
- Манжерокский порог реки Катунь — мощный поток промчится мимо вас на расстоянии вытянутой руки
- Аржан-Суу — минеральный источник, где вы увидите множество колышущихся обрядовых ритуальных лент. Здесь живет дух-хранитель, который помогает излечиться от многих заболеваний
- Тавдинские пещеры — развитая сеть коридоров в скале, где можно погулять самостоятельно и узнать много интересного об образовании алтайских гор
- Старый айский мост через реку Катунь — время пощекотать нервы над бурлящим потоком горной реки!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Едем на комфортабельном автомобиле. Это может быть седан, кроссовер или минивэн (зависит от количества участников)
- По запросу предоставлю детские кресла и бустеры (сообщите об этой необходимости заранее)
Дополнительные расходы
- Тавдинские пещеры — 500 ₽ за чел.
- Горнолыжный подъёмник на курорте «Манжерок» — 1500 ₽ за чел.
- Вход на старый айский мост — 150 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 334 туристов
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. Стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
4 июл 2025
Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что было запланировано. Попросил дополнительно свозить нас на водопад, гид согласился
Дата посещения: 3 июля 2025
Т
Татьяна
21 авг 2025
Добрый день!
Проехали с гидом Ириной даже больше локаций, чем планировалось. На последней локации-скале Чертов палец, даже был организован мини-пикник. Спасибо за доставленное удовольствие!
Проехали с гидом Ириной даже больше локаций, чем планировалось. На последней локации-скале Чертов палец, даже был организован мини-пикник. Спасибо за доставленное удовольствие!
М
Мария
24 июл 2025
Недавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелиную пасеку, парк Рериха, покатались по Катуни, посетили водопад и на последок покатались на канатке
В
Владимир
24 мар 2025
Экскурсия состоялась 23 марта. Гид Николай замечательно спланировал маршрут! Он прекрасный рассказчик, увлекает глубокими знаниями Алтая! Мы побывали в необычных местах, где легенды переплетаются с историческими фактами. Впечатлили мощная река
