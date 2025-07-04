Мои заказы

Манжерок и его окрестности

Увлекательное путешествие из Белокурихи в горы Алтая: Манжерок, Тавдинские пещеры и река Катунь ждут вас. Узнайте больше о древних культурах
Экскурсия в Манжерок и его окрестности подарит незабываемые впечатления.

Стартуя из Белокурихи, путешественники отправляются в горы, чтобы насладиться живописными видами и узнать об истории этих мест.

В программе: посещение курорта Манжерок с подъемом на канатной дороге, мощный порог реки Катунь, целебный источник Аржан-Суу и загадочные Тавдинские пещеры. Это уникальная возможность прикоснуться к природе и истории Алтая за один день
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды с высоты птичьего полёта
  • 🗺️ История древних племён
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏞️ Природные достопримечательности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Манжерок и его окрестности© Николай
Манжерок и его окрестности© Николай
Манжерок и его окрестности© Николай
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Всесезонный курорт «Манжерок»
  • Манжерокский порог реки Катунь
  • Аржан-Суу
  • Тавдинские пещеры
  • Старый навесной айский мост

Описание экскурсии

Алтайский край очень большой и разнообразный. В Белокурихе он как спящий медведь, тихий и спокойный, а в горах уже огромный и величественный. В поездке вы с интересом понаблюдаете, как степи и равнины вырастают в предгорья и горы. И увидите:

  • Всесезонный курорт «Манжерок», где сможете подняться на скоростной канатной дороге на вершину горного хребта. Оттуда открывается шикарный вид на горы с высоты птичьего полёта — а может, и ещё выше
  • Манжерокский порог реки Катунь — мощный поток промчится мимо вас на расстоянии вытянутой руки
  • Аржан-Суу — минеральный источник, где вы увидите множество колышущихся обрядовых ритуальных лент. Здесь живет дух-хранитель, который помогает излечиться от многих заболеваний
  • Тавдинские пещеры — развитая сеть коридоров в скале, где можно погулять самостоятельно и узнать много интересного об образовании алтайских гор
  • Старый айский мост через реку Катунь — время пощекотать нервы над бурлящим потоком горной реки!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Едем на комфортабельном автомобиле. Это может быть седан, кроссовер или минивэн (зависит от количества участников)
  • По запросу предоставлю детские кресла и бустеры (сообщите об этой необходимости заранее)

Дополнительные расходы

  • Тавдинские пещеры — 500 ₽ за чел.
  • Горнолыжный подъёмник на курорте «Манжерок» — 1500 ₽ за чел.
  • Вход на старый айский мост — 150 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 334 туристов
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. Стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей
читать дальше

природной красотой, о которых не каждый знает. Мой девиз: «„Нет“ формальному подходу! Всё только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Виктор
4 июл 2025
Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что было запланировано. Попросил дополнительно свозить нас на водопад, гид согласился
читать дальше

не увеличив цену. зная что экскурсия затянется допоздна. После посещения пещер, было обеденное время, нас ждал домашнийй обед на природе, очень вкусно, были удивлены. Вообщем понравилось, был последний день отпуска и все успели! Спасибо!

Дата посещения: 3 июля 2025
Т
Татьяна
21 авг 2025
Добрый день!
Проехали с гидом Ириной даже больше локаций, чем планировалось. На последней локации-скале Чертов палец, даже был организован мини-пикник. Спасибо за доставленное удовольствие!
М
Мария
24 июл 2025
Недавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелиную пасеку, парк Рериха, покатались по Катуни, посетили водопад и на последок покатались на канатке
читать дальше

в Манжероке. Это было просто незабываемо! Природа поражает своим разнообразием и красотой: горы, реки, водопады создают впечатляющий пейзаж.

Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ирине — очень профессиональной, внимательной и искренне увлечённой своим делом женщине. Её глубокие знания и живой рассказ сделали экскурсию не только познавательной, но и по-настоящему интересной. Она умело сочетала исторические факты с легендами и личными историями, благодаря чему путешествие запомнилось яркими впечатлениями.

Также хочется отметить её доброжелательность, терпение и умение находить подход к каждому в т. ч. и детям, благодаря чему все чувствовали себя комфортно и спокойно. Ирина прекрасно ориентировалась на маршруте, порекомендовала где лучше пообедать. Создавала атмосферу дружелюбия и доверия. А кроме того, предложила стать нашим фотографом на время экскурсии. Фото получились очень профессиональными.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с удивительным Алтаем и зарядиться энергией величественной природы. Это был действительно ценный и вдохновляющий опыт!

Недавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелинуюНедавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелинуюНедавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелиную
В
Владимир
24 мар 2025
Экскурсия состоялась 23 марта. Гид Николай замечательно спланировал маршрут! Он прекрасный рассказчик, увлекает глубокими знаниями Алтая! Мы побывали в необычных местах, где легенды переплетаются с историческими фактами. Впечатлили мощная река
читать дальше

Катунь с разных ракурсов, пещеры, парк Рериха. Потрясающий горнолыжный курорт Манжерок - это взгляд в будущее!! Спасибо большое Николаю за знакомство с Местами силы, интересные рассказы и приятное общение!!! Будем рекомендовать этот маршрут и Николая своим родственникам, друзьям и знакомым!

Входит в следующие категории Белокурихи

Похожие экскурсии из Белокурихи

К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от 5334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белокурихе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белокурихе