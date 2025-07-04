Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Белокурихе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Легенда о Каменном острове: арт-парк и механическое шоу
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Необычное в Белокурихе: арт-парк и шоу
Путешествие в Белокуриху обещает незабываемые впечатления. Механическое шоу и арт-парк откроют вам тайны алтайских легенд и искусства
Начало: На парковке арт-парка «Каменный остров»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
800 ₽ за билет
Манжерок и его окрестности
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Манжерок и его окрестности
Увлекательное путешествие из Белокурихи в горы Алтая: Манжерок, Тавдинские пещеры и река Катунь ждут вас. Узнайте больше о древних культурах
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
9 окт в 08:30
10 окт в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    4 июля 2025
    Манжерок и его окрестности
    Дата посещения: 3 июля 2025
    Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что
    читать дальше

    было запланировано. Попросил дополнительно свозить нас на водопад, гид согласился не увеличив цену. зная что экскурсия затянется допоздна. После посещения пещер, было обеденное время, нас ждал домашнийй обед на природе, очень вкусно, были удивлены. Вообщем понравилось, был последний день отпуска и все успели! Спасибо!

  • С
    Светлана
    10 сентября 2025
    Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
    Красивые виды, удобный автомобиль, познавательно и интересно.
  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
    Антон отличный рассказчик и аккуратный водитель, с ним ехать надо не страшно. А Чуйский тракт очень впечатляет. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2025
    Манжерок и его окрестности
    Добрый день!
    Проехали с гидом Ириной даже больше локаций, чем планировалось. На последней локации-скале Чертов палец, даже был организован мини-пикник. Спасибо за доставленное удовольствие!
  • М
    Мария
    24 июля 2025
    Манжерок и его окрестности
    Недавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелиную пасеку, парк Рериха, покатались
    читать дальше

    по Катуни, посетили водопад и на последок покатались на канатке в Манжероке. Это было просто незабываемо! Природа поражает своим разнообразием и красотой: горы, реки, водопады создают впечатляющий пейзаж.

    Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ирине — очень профессиональной, внимательной и искренне увлечённой своим делом женщине. Её глубокие знания и живой рассказ сделали экскурсию не только познавательной, но и по-настоящему интересной. Она умело сочетала исторические факты с легендами и личными историями, благодаря чему путешествие запомнилось яркими впечатлениями.

    Также хочется отметить её доброжелательность, терпение и умение находить подход к каждому в т. ч. и детям, благодаря чему все чувствовали себя комфортно и спокойно. Ирина прекрасно ориентировалась на маршруте, порекомендовала где лучше пообедать. Создавала атмосферу дружелюбия и доверия. А кроме того, предложила стать нашим фотографом на время экскурсии. Фото получились очень профессиональными.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с удивительным Алтаем и зарядиться энергией величественной природы. Это был действительно ценный и вдохновляющий опыт!

  • Д
    Дарья
    23 июля 2025
    Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
    Маршрут прекрасный, невероятная красота по всему маршруту. Гид Антон очень деликатный, комфортный, надежный. По дороге вкусная еда в местных кафе.
  • В
    Владимир
    24 марта 2025
    Манжерок и его окрестности
    Экскурсия состоялась 23 марта. Гид Николай замечательно спланировал маршрут! Он прекрасный рассказчик, увлекает глубокими знаниями Алтая! Мы побывали в необычных
    читать дальше

    местах, где легенды переплетаются с историческими фактами. Впечатлили мощная река Катунь с разных ракурсов, пещеры, парк Рериха. Потрясающий горнолыжный курорт Манжерок - это взгляд в будущее!! Спасибо большое Николаю за знакомство с Местами силы, интересные рассказы и приятное общение!!! Будем рекомендовать этот маршрут и Николая своим родственникам, друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенда о Каменном острове: арт-парк и механическое шоу
  2. Манжерок и его окрестности
  3. Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Гора Круглая
  3. Скала Четыре брата
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в сентябре 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
