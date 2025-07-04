читать дальше

по Катуни, посетили водопад и на последок покатались на канатке в Манжероке. Это было просто незабываемо! Природа поражает своим разнообразием и красотой: горы, реки, водопады создают впечатляющий пейзаж.



Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ирине — очень профессиональной, внимательной и искренне увлечённой своим делом женщине. Её глубокие знания и живой рассказ сделали экскурсию не только познавательной, но и по-настоящему интересной. Она умело сочетала исторические факты с легендами и личными историями, благодаря чему путешествие запомнилось яркими впечатлениями.



Также хочется отметить её доброжелательность, терпение и умение находить подход к каждому в т. ч. и детям, благодаря чему все чувствовали себя комфортно и спокойно. Ирина прекрасно ориентировалась на маршруте, порекомендовала где лучше пообедать. Создавала атмосферу дружелюбия и доверия. А кроме того, предложила стать нашим фотографом на время экскурсии. Фото получились очень профессиональными.



Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с удивительным Алтаем и зарядиться энергией величественной природы. Это был действительно ценный и вдохновляющий опыт!