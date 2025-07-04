Билеты
Необычное в Белокурихе: арт-парк и шоу
Путешествие в Белокуриху обещает незабываемые впечатления. Механическое шоу и арт-парк откроют вам тайны алтайских легенд и искусства
Начало: На парковке арт-парка «Каменный остров»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
800 ₽ за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Манжерок и его окрестности
Увлекательное путешествие из Белокурихи в горы Алтая: Манжерок, Тавдинские пещеры и река Катунь ждут вас. Узнайте больше о древних культурах
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
9 окт в 08:30
10 окт в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор4 июля 2025Манжерок и его окрестностиДата посещения: 3 июля 2025Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что
- ССветлана10 сентября 2025Красивые виды, удобный автомобиль, познавательно и интересно.
- ООльга9 сентября 2025Антон отличный рассказчик и аккуратный водитель, с ним ехать надо не страшно. А Чуйский тракт очень впечатляет. Всем рекомендую!
- ТТатьяна21 августа 2025Добрый день!
Проехали с гидом Ириной даже больше локаций, чем планировалось. На последней локации-скале Чертов палец, даже был организован мини-пикник. Спасибо за доставленное удовольствие!
- ММария24 июля 2025Недавно мы побывали на экскурсии по Алтаю. За нами в Белокуриху приехал комфортабельный микроавтобус. Посетили пчелиную пасеку, парк Рериха, покатались
- ДДарья23 июля 2025Маршрут прекрасный, невероятная красота по всему маршруту. Гид Антон очень деликатный, комфортный, надежный. По дороге вкусная еда в местных кафе.
- ВВладимир24 марта 2025Экскурсия состоялась 23 марта. Гид Николай замечательно спланировал маршрут! Он прекрасный рассказчик, увлекает глубокими знаниями Алтая! Мы побывали в необычных
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белокурихе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в сентябре 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 8 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь