1 день

Заезд. Гастрономический ужин

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, поэтому первая экскурсия в вечернее время.

По приезду на курорт Белокуриха размещаемся в выбранном отеле (расчетный час 14:00, если номер свободный, то заселят по прибытию), отдых.

В 16:00 отправление на экскурсию.

Экскурсия по алтайским традициям: вкусный ужин и дегустация местных блюд.

Приглашаем вас на гастрономическое путешествие по Алтаю.

Мы отправимся в поселок Алтайское, где вас ждет необычный ужин в местном кафе.

После душевной беседы мы начнем дегустацию уникальных блюд, которые не только вкусны, но и полезны.

Первым на столе будут кундюбки — аппетитное блюдо из свежих местных ингредиентов.

Подробности о рецепте вы узнаете в кафе при встрече.

Затем мы попробуем салат из свеклы с соусом лопуха.

Свекла, запеченная до мягкости и нарезанная кубиками, идеально сочетается с ароматным соусом из сиропа лопуха, выращенного на экоплощадке в поселке.

Не забудем и о взваре — традиционном напитке из сушеных фруктов и ягод.

Он согревает, наполняет энергией и уютом, особенно в холодное время года.

Завершим наш гастрономический вечер ароматными домашними наливками на основе ягод, трав или меда.

Каждая из них обладает своим уникальным вкусом и ароматом, передающим атмосферу местных традиций.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160