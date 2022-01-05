Зимой здесь сверкает белый снег, бирюзовые горные реки пробиваются сквозь чистейший лед, а седые вершины по-настоящему впечатляют.
Мы познакомимся с удивительной природой Алтая и его
Программа тура по дням
Заезд. Гастрономический ужин
Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, поэтому первая экскурсия в вечернее время.
По приезду на курорт Белокуриха размещаемся в выбранном отеле (расчетный час 14:00, если номер свободный, то заселят по прибытию), отдых.
В 16:00 отправление на экскурсию.
Экскурсия по алтайским традициям: вкусный ужин и дегустация местных блюд.
Приглашаем вас на гастрономическое путешествие по Алтаю.
Мы отправимся в поселок Алтайское, где вас ждет необычный ужин в местном кафе.
После душевной беседы мы начнем дегустацию уникальных блюд, которые не только вкусны, но и полезны.
Первым на столе будут кундюбки — аппетитное блюдо из свежих местных ингредиентов.
Подробности о рецепте вы узнаете в кафе при встрече.
Затем мы попробуем салат из свеклы с соусом лопуха.
Свекла, запеченная до мягкости и нарезанная кубиками, идеально сочетается с ароматным соусом из сиропа лопуха, выращенного на экоплощадке в поселке.
Не забудем и о взваре — традиционном напитке из сушеных фруктов и ягод.
Он согревает, наполняет энергией и уютом, особенно в холодное время года.
Завершим наш гастрономический вечер ароматными домашними наливками на основе ягод, трав или меда.
Каждая из них обладает своим уникальным вкусом и ароматом, передающим атмосферу местных традиций.
Лебединый заказник. Свободное время
В этот день мы предлагаем вам увлекательную экскурсию — «Лебединое озеро».
Недалеко от курорта находится озеро Светлое, куда зимой прилетают лебеди.
Озеро не замерзает, и за птицами здесь ухаживают: их подкармливают и оберегают.
Фотографии получаются потрясающими, а экскурсия нравится всем гостям!
Во второй половине дня у вас будет время для дополнительных прогулок, экскурсий и покупок сувениров.
После экскурсии вы сможете свободно гулять по курорту и наслаждаться терренкурами.
Многие наши гости любят посещать спа-процедуры в пантовых и фитобочках, париться в бане или кататься на лошадях и горных лыжах.
Мы с радостью подскажем вам подходящие варианты в зависимости от ваших пожеланий.
На эту экскурсию мы отведем первую половину дня, а после обеда свободное время.
Дополнительно: вход на озеро — 150 руб. /чел.
Свободный день на курорте Белокуриха
Белокуриха — это курорт с неповторимой природой и свежим воздухом.
Здесь каждый сможет найти что-то по душе.
Любители активного отдыха оценят горнолыжные трассы, катки, прокат снегоходов и беговые лыжи.
Для тех, кто предпочитает верховую езду, есть конные прогулки.
Можно просто прогуляться по красивым тропам или пройти оздоровительные процедуры.
На курорте работают пункты проката, где можно взять все необходимое для активного отдыха.
Новогодний Белокуриха превращается в сказочное место, усыпанное пушистым снегом и украшенное гирляндами, снежными и ледяными фигурами.
Прогулка по курорту — это настоящее фотоателье: невозможно уйти без десятка ярких снимков.
На курорте также множество ресторанов и кафе, где можно насладиться вкусной едой.
Белокуриха предлагает идеальные условия для отдыха и развлечений в любое время года.
Дополнительная экскурсия:
Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Белокурихе!
Это идеальная возможность познакомиться с красотой и историей нашего курорта.
Программа экскурсии:
- посещение курортного музея: узнайте больше о культуре и традициях региона, а также о целебных свойствах минеральных вод.
- прогулка по курорту: насладитесь живописными пейзажами и атмосферой спокойствия, прогуливаясь по ухоженным аллеям курорта.
- подъем на новый курорт по серпантину: Вас ждет захватывающий подъем, где вы сможете насладиться захватывающими видами на окрестности.
- знакомство с музейным комплексом Андреевская слобода: узнайте об истории этого уникального места и его культурных достопримечательностях.
- прогулка по тайге: погрузитесь в атмосферу природы, наслаждаясь свежим воздухом и великолепием алтайских лесов.
Стоимость экскурсии — 2000 руб. /чел., запись у куратора группы.
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю
Приглашаем вас на насыщенную и интересную однодневную экскурсию по Горному Алтаю!
Мы проедем около 360 километров, чтобы познакомиться с потрясающей природой и культурой этого региона.
Программа экскурсии:
Первый пункт нашей экскурсии — великолепный Камышлинский водопад.
Мы пересечем мост на другой берег Катуни (дополнительно 250 руб.) и прогуляемся по зимнему лесу, чтобы увидеть замерзший водопад.
Через ледяное "зеркало" будет виден мощный поток воды, а шум водопада и окружающая природная красота подарят вам незабываемые впечатления.
Следующий остановка — село Чемал, где нас ждет уникальный остров Патмос — храм, расположенный посреди реки Катунь.
Мы пройдем по подвесному мостику, чтобы попасть в храм, а затем насладимся прогулкой по живописной долине реки.
Зимой часть Катуни замерзает, но бирюзовую воду все равно можно увидеть, что добавляет волшебства этому месту.
Мы сделаем остановку в кафе на маршруте, где вам предложат вкусные блюда (средний чек — 800 руб.).
Голубые озера (при благоприятной погоде): если позволит погода, мы посетим Голубые озера.
Это приятный бонус, который можно получить только в очень морозные дни, так как доступ к озерам не всегда возможен.
Если нам повезет, мы сможем искупаться в волшебной воде Катуни, которая, по поверьям, приносит энергию и здоровье.
В стоимость не включен обед (средний чек 800 рублей) и вход на мост через реку Катунь (250 рублей).
Места Силы
Приглашаем вас на волшебную новогоднюю экскурсию по местам силы Белокурихи!
Зима в Белокурихе — это настоящая сказка!
Пухлый снег покрывает землю мягким одеялом, а воздух наполнен хрустальным холодом и свежестью.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая подарит вам незабываемые впечатления и поможет отдохнуть душой и телом в преддверии новогодних праздников.
Мы отправимся в горы и тайгу на проходимой технике, проехав через зимние пейзажи, где заснеженные деревья выглядят как из сказки.
На каждом повороте нас будут встречать завораживающие виды, которыми щедро одарил нас Алтай.
Первая остановка — Солнечная полянка.
Наша первая остановка — Солнечная полянка, которая под лучами зимнего солнца искрится, словно залитая золотом.
Здесь наш гид поведает вам удивительные легенды, окутывающие эту землю.
Вы увидите, как природа вплетает волшебство в каждую историю, а снежный покров создаст атмосферу сказочного уюта.
Далее мы отправимся к местам силы, где вы сможете загадать свои заветные желания.
Под сводами снежных деревьев, прислушиваясь к их шёпу, вы почувствуете энергию.
Считается, что желания, произнесенные в этих священных местах, обязательно исполняются, так что не упустите возможность поверить в чудо!
Тайга и каменные скалы.
Вокруг нас развернется зимняя тайга, где вы встретите удивительные каменные скалы высотой до 10 метров — скалы Четыре Брата.
Эти гиганты хранят мудрость веков и подарят вам минуты восхищения.
Их силуэт на фоне белоснежного покрова станет символом красоты природы и утешения в новогодний период.
Завершится наше путешествие горячим глинтвейном.
Вдали от городской суеты, мы вместе создадим атмосферу тепла и уюта, которая согреет ваши сердца в этот волшебный зимний день.
Экскурсия длится около 3-3,5 часов.
Остальное время можно посвятить отдыху по своему усмотрению.
Отъезд
Завтрак и выезд с отеля.
Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|Отель без * («Нео», «Гарант»)
|59 800
|90 400
|44 000
|Отель «Беловодье» 4*
|91 900
|144 400
|54 700
Бонус при размещении в отеле «Беловодье»: разовое посещение аквапарка, разовое посещение солярия, соляная пещера ежедневно.
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Гостиница «Гарант»
Гостиница «Гарант» расположена рядом с торговым центром «Олимп» в Белокурихе. Для гостей оборудованы несколько номеров, которые оснащены спальными местами, шкафом для одежды, телевизором, ванной комнатой, санузлом. В них имеется электрический чайник, небольшой холодильник.
В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, рестораны и бар.
Рядом располагается торговый центр «Курортный пассаж», достопримечательность «Строителям курорта города», сквер академика Мясникова. Расстояние до аэропорта в Горно-Алтайске – 94 км.
Курортный спа-отель «Беловодье»
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.
Гости могут бесплатно посетить солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание - завтраки в отеле, гастроужин
- Проживание на курорте Белокуриха
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска/г. Бийска и обратно
- Трансфер до курорта и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Доп. экскурсии, баня
- Отдых вне программы (конные прогулки, снегоходы, бассейны, рестораны, горнолыжные трассы есть в Белокурихе)
- Курортный сбор
- Вход на экскурсионные объекты (примерно 700 руб.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Как организовано питание?
Питание в туре организовано: завтраки со второго дня программы тура. Ужин в 1 день тура.
Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, средний чек обеда/ужина 1000-1200 рублей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как добраться до курорта Белокуриха?
Трансфер в программу не включен.
Время группового трансфера в первый день тура, в 9:30 час местного времени. Время группового трансфера в последний день тура, в 5:30 час местного времени. (Мск+4).
Для более позднего прилета/вылета гости могут заказать индивидуальный трансфер.
Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска.
Из других городов возможен индивидуальный трансфер.
Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера.
Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.