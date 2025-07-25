Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
«Вы отдохнёте и насладитесь атмосферой, а я поймаю самые классные моменты и сделаю для вас фотографии, которые станут лучшим напоминанием об этом дне»
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Погрузитесь в атмосферу природы и сделайте живые снимки в парках Благовещенска. Прогулка по тенистым аллеям с видом на Хэйхэ и встреча с белками ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в гости к лошадям
Отправляйтесь на уникальную фотопрогулку к лошадям недалеко от Благовещенска. Вас ждут потрясающие закатные снимки и живописные берёзовые рощи
1 авг в 17:00
4 авг в 17:00
6667 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 июля 2025Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу.
- ЕЕкатерина7 июля 2025Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2667 до 6667. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Благовещенска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025