Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
«В этом тематическом музее, который располагается в бомбоубежище и включает две диорамы и семь экспозиций, вы прочувствуете атмосферу Советского Союза»
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища земли Амурской
Увлекательное путешествие по Амурской области с посещением музея, Бурейской ГЭС и прогулкой по подвесным мостам среди живописной природы
«13:00 — экскурсия по музею Бурейского района»
5 авг в 09:00
8 авг в 09:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
«Ароэкосмический музей — здесь вы познакомитесь не только с гражданскими самолётами, но и с военной техникой»
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 27 000.
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2025 год по теме «Музеи», цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь