Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Благовещенске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени» «В этом тематическом музее, который располагается в бомбоубежище и включает две диорамы и семь экспозиций, вы прочувствуете атмосферу Советского Союза» 8000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Сокровища земли Амурской Увлекательное путешествие по Амурской области с посещением музея, Бурейской ГЭС и прогулкой по подвесным мостам среди живописной природы «13:00 — экскурсия по музею Бурейского района» 27 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Благовещенск - Белогорск Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом «Ароэкосмический музей — здесь вы познакомитесь не только с гражданскими самолётами, но и с военной техникой» 20 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Благовещенска

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