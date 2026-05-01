Эта индивидуальная экскурсия по маршруту Благовещенск - Белогорск подарит вам возможность увидеть уникальные места Амурской области. Посетите покинутый военный городок Среднебелое-2, где ещё можно найти следы былой жизни.



Прогуляйтесь по Белогорску, полюбуйтесь его парками и загляните в аэрокосмический музей с настоящим ЯК-40. Завершите путешествие на Белой горе, откуда открываются захватывающие виды на реку Томь

Лучшее время для посещения

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда можно увидеть лебедей на озере в Ивановке и насладиться тёплой погодой. В эти месяцы парки Белогорска особенно красивы. Осенью, в октябре и ноябре, также можно посетить эти места, но стоит учесть, что погода может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но некоторые природные объекты могут быть менее доступны.

