Эта индивидуальная экскурсия по маршруту Благовещенск - Белогорск подарит вам возможность увидеть уникальные места Амурской области. Посетите покинутый военный городок Среднебелое-2, где ещё можно найти следы былой жизни.
Прогуляйтесь по Белогорску, полюбуйтесь его парками и загляните в аэрокосмический музей с настоящим ЯК-40. Завершите путешествие на Белой горе, откуда открываются захватывающие виды на реку Томь
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальные исторические места
- 🌳 Прекрасные природные виды
- ✈️ Аэрокосмический музей
- 🏞️ Прогулка по Белой горе
- 🚌 Комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда можно увидеть лебедей на озере в Ивановке и насладиться тёплой погодой. В эти месяцы парки Белогорска особенно красивы. Осенью, в октябре и ноябре, также можно посетить эти места, но стоит учесть, что погода может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэрокосмический музей
- Среднебелое-2
- Белая гора
Описание экскурсии
Село Ивановка. Его визитная карточка — озеро с белыми и чёрными лебедями (их выпускают с мая до середины сентября).
Ароэкосмический музей — здесь вы познакомитесь не только с гражданскими самолётами, но и с военной техникой.
Среднебелое-2 — покинутый военный городок, где ранее базировались 825 отдельный вертолётный полк и 394 боевой вертолётный полк.
Белогорск — второй по величине город Амурской области, стоящий на берегу реки Томь. Вы увидите его главные достопримечательности.
Белая гора. Когда-то оползень сформировал белую намыть на склонах Томи. А теперь отсюда открываются отличные виды.
Примерный тайминг
- Поездка от Благовещенска до Ивановки — около 30 мин.
- Время в музее — около 30 мин.
- Прогулка по Среднебелому — около 45–60 мин.
- Время в Белогорске — 1–2 ч.
- Прогулка по Белой горе — 35–45 мин.
- Обратный путь — около 1,5 ч.
Организационные детали
- Поездка на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
- Дополнительно оплачивается вход в музей — 250 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 144 туристов
Я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
