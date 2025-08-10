Экскурсия "Сокровища земли Амурской" предлагает путешествие по живописным местам Амурской области. Участники посетят музей Бурейского района, увидят Бурейскую ГЭС и насладятся прогулкой по подвесным мостам базы "Шамбала-Пинежье". Это уникальная возможность узнать о верованиях народов Даурии и полюбоваться редкими природными видами, включая цветение лотоса Комарова. Программа обещает культурные открытия и отдых в уединённой атмосфере среди скал и тайги

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 27 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Благовещенска

По пути — трассовая экскурсия о том, как Российская империя осваивала Дальний Восток в конце 19 — начале 20 вв.

11:00 — остановка у озера с лотосами (в сезон — с середины июля до конца августа)

Редкий шанс увидеть цветение лотоса Комарова — удивительного растения из Красной книги.

12:00 — обед в кафе

Пауза для знакомства с вкусной и сытной амурской кухней.

13:00 — экскурсия по музею Бурейского района

Знакомство с культурой древних народов Даурии, переселенцев, артефактами и историей этой земли.

14:30 — остановка на смотровой площадке Нижне-Бурейской ГЭС

Захватывающий вид на одну из мощнейших гидроэлектростанций Дальнего Востока.

15:00 — прибытие на базу отдыха «Шамбала-Пинежье»

Прогулка по подвесным мостам среди скал, лесов и природных водоёмов.

18:00 — Отъезд обратно в Благовещенск

Прибытие в город ориентировочно в 21:00.

Вы узнаете:

Какие народы населяли Амурскую область 3 000 лет назад

Какие традиции и верования были у народов Приамурья

Почему лотос Комарова занесён в Красную книгу и почему именно лотос — цветок Будды

Как строились и работают Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС — энергетические сердца региона

Чем уникально место «Шамбала-Пинежье» и какие тайны скрывает его первозданная природа

Организационные детали