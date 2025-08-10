Экскурсия "Сокровища земли Амурской" предлагает путешествие по живописным местам Амурской области.
Участники посетят музей Бурейского района, увидят Бурейскую ГЭС и насладятся прогулкой по подвесным мостам базы "Шамбала-Пинежье".
Это уникальная возможность узнать о верованиях народов Даурии и полюбоваться редкими природными видами, включая цветение лотоса Комарова. Программа обещает культурные открытия и отдых в уединённой атмосфере среди скал и тайги
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные виды
- 🏛 Посещение музея Бурейского района
- 🌉 Прогулка по подвесным мостам
- 🔋 Впечатляющая Бурейская ГЭС
- 🌸 Цветение лотоса Комарова
Что можно увидеть
- Музей Бурейского района
- Бурейская ГЭС
- База отдыха «Шамбала-Пинежье»
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Благовещенска
По пути — трассовая экскурсия о том, как Российская империя осваивала Дальний Восток в конце 19 — начале 20 вв.
11:00 — остановка у озера с лотосами (в сезон — с середины июля до конца августа)
Редкий шанс увидеть цветение лотоса Комарова — удивительного растения из Красной книги.
12:00 — обед в кафе
Пауза для знакомства с вкусной и сытной амурской кухней.
13:00 — экскурсия по музею Бурейского района
Знакомство с культурой древних народов Даурии, переселенцев, артефактами и историей этой земли.
14:30 — остановка на смотровой площадке Нижне-Бурейской ГЭС
Захватывающий вид на одну из мощнейших гидроэлектростанций Дальнего Востока.
15:00 — прибытие на базу отдыха «Шамбала-Пинежье»
Прогулка по подвесным мостам среди скал, лесов и природных водоёмов.
18:00 — Отъезд обратно в Благовещенск
Прибытие в город ориентировочно в 21:00.
Вы узнаете:
- Какие народы населяли Амурскую область 3 000 лет назад
- Какие традиции и верования были у народов Приамурья
- Почему лотос Комарова занесён в Красную книгу и почему именно лотос — цветок Будды
- Как строились и работают Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС — энергетические сердца региона
- Чем уникально место «Шамбала-Пинежье» и какие тайны скрывает его первозданная природа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. По запросу предоставлю детское кресло
- Программа рекомендована с 5 лет
- Отдельно по желанию оплачивается экскурсия по подвесным мостам— 1100 ₽ за чел., прогулка на катере по водохранилищу — 700 ₽ за чел., питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Благовещенске
Провела экскурсии для 260 туристов
Я первый аккредитованный гид в Амурской области. Провожу авторские экскурсии, разработанные на основе исторических и краеведческих материалов. С радостью познакомлю вас с нашим городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Я
Оксана - сокровище Амурской земли) Оксана невероятно эрудированный человек. Она знала ответы практически на любые наши вопросы и в течение всей экскурсии (а это больше 12 часов) она рассказывала об
Входит в следующие категории Благовещенска
от 27 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.