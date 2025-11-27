Путешествие от Благовещенска до Свободного обещает стать настоящим открытием. Участники смогут насладиться красотой мини-водопада, увидеть виды с Сопки любви и прикоснуться к истории в заброшенном военном объекте. Завершится день на золотых песках Малой Сазанки, где природа создала уникальные песчаные столбы. Это путешествие позволит увидеть Амурскую область такой, какой её редко показывают - загадочной и многогранной

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Благовещенске

Данил Ваш гид в Благовещенске

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Благовещенска

8:00-8:30 — мини-водопад на месте старой мельницы

Вы увидите, как ручей, перегороженный брёвнами, создаёт каскад небольших водопадов. Вода перекатывается через преграды, и это зрелище удивительно гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

9:00-9:30 — Сопка любви

Сюда приезжают влюблённые, чтобы оставить замочек на огромном металлическом сердце. Но главное — отсюда открываются потрясающие виды на Амур: широкие просторы, изгибы реки, бескрайние дали.

10:00-10:30 — посёлок Орлиный (Свободный-21)

Раньше это был закрытый военный объект, замаскированный под лётную часть. Мы подойдём к остаткам заброшенных зданий — немым свидетелям советской эпохи — и осмотрим их снаружи.

10:30-11:00 — бункер и шахта

Рядом отыщем бункер и шахту, где когда-то хранились ядерные боеголовки. Это место с особой атмосферой — мрачной, но захватывающей.

12:00-13:00 — обед в придорожном кафе

13:30-14:00 — золотые пески Малой Сазанки

Рядом — следы мощных оползней 1970-х годов. У подножия сопки Анфальшной можно подняться на причудливые песчаные столбы — они напоминают скульптуры, созданные ветром и временем.

15:00-16:00 — посёлок Свободный

Краеведческий музей или памятник Гайдаю (на ваш выбор). Свободное время, перекус в кафе (по желанию).

17:00 — возвращение в Благовещенск

Организационные детали