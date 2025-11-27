Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Путешествие из Благовещенска в Свободный - это уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны. Загадочные места и исторические объекты ждут вас
Путешествие от Благовещенска до Свободного обещает стать настоящим открытием.
Участники смогут насладиться красотой мини-водопада, увидеть виды с Сопки любви и прикоснуться к истории в заброшенном военном объекте. Завершится день на золотых песках Малой Сазанки, где природа создала уникальные песчаные столбы.
Это путешествие позволит увидеть Амурскую область такой, какой её редко показывают - загадочной и многогранной
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Мини-водопад на старой мельнице
💏 Романтика на Сопке любви
🏛 Посещение закрытого военного объекта
🌄 Золотые пески Малой Сазанки
🗺 Уникальные исторические объекты
Что можно увидеть
Мини-водопад
Сопка любви
Посёлок Орлиный
Бункер и шахта
Золотые пески Малой Сазанки
Краеведческий музей
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Благовещенска
8:00-8:30 — мини-водопад на месте старой мельницы
Вы увидите, как ручей, перегороженный брёвнами, создаёт каскад небольших водопадов. Вода перекатывается через преграды, и это зрелище удивительно гармонично вписывается в окружающий пейзаж.
9:00-9:30 — Сопка любви
Сюда приезжают влюблённые, чтобы оставить замочек на огромном металлическом сердце. Но главное — отсюда открываются потрясающие виды на Амур: широкие просторы, изгибы реки, бескрайние дали.
10:00-10:30 — посёлок Орлиный (Свободный-21)
Раньше это был закрытый военный объект, замаскированный под лётную часть. Мы подойдём к остаткам заброшенных зданий — немым свидетелям советской эпохи — и осмотрим их снаружи.
10:30-11:00 — бункер и шахта
Рядом отыщем бункер и шахту, где когда-то хранились ядерные боеголовки. Это место с особой атмосферой — мрачной, но захватывающей.
12:00-13:00 — обед в придорожном кафе
13:30-14:00 — золотые пески Малой Сазанки
Рядом — следы мощных оползней 1970-х годов. У подножия сопки Анфальшной можно подняться на причудливые песчаные столбы — они напоминают скульптуры, созданные ветром и временем.
15:00-16:00 — посёлок Свободный
Краеведческий музей или памятник Гайдаю (на ваш выбор). Свободное время, перекус в кафе (по желанию).
17:00 — возвращение в Благовещенск
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобиле Renault Sandero Stepway
Обед не входит в стоимость поездки, по пути сделаем остановку в одном из проверенных кафе — или можете взять перекус с собой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.