Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области

Путешествие из Благовещенска в Свободный - это уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны. Загадочные места и исторические объекты ждут вас
Путешествие от Благовещенска до Свободного обещает стать настоящим открытием.

Участники смогут насладиться красотой мини-водопада, увидеть виды с Сопки любви и прикоснуться к истории в заброшенном военном объекте. Завершится день на золотых песках Малой Сазанки, где природа создала уникальные песчаные столбы.

Это путешествие позволит увидеть Амурскую область такой, какой её редко показывают - загадочной и многогранной

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Мини-водопад на старой мельнице
  • 💏 Романтика на Сопке любви
  • 🏛 Посещение закрытого военного объекта
  • 🌄 Золотые пески Малой Сазанки
  • 🗺 Уникальные исторические объекты
Что можно увидеть

  • Мини-водопад
  • Сопка любви
  • Посёлок Орлиный
  • Бункер и шахта
  • Золотые пески Малой Сазанки
  • Краеведческий музей

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Благовещенска

8:00-8:30 — мини-водопад на месте старой мельницы

Вы увидите, как ручей, перегороженный брёвнами, создаёт каскад небольших водопадов. Вода перекатывается через преграды, и это зрелище удивительно гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

9:00-9:30 — Сопка любви

Сюда приезжают влюблённые, чтобы оставить замочек на огромном металлическом сердце. Но главное — отсюда открываются потрясающие виды на Амур: широкие просторы, изгибы реки, бескрайние дали.

10:00-10:30 — посёлок Орлиный (Свободный-21)

Раньше это был закрытый военный объект, замаскированный под лётную часть. Мы подойдём к остаткам заброшенных зданий — немым свидетелям советской эпохи — и осмотрим их снаружи.

10:30-11:00 — бункер и шахта

Рядом отыщем бункер и шахту, где когда-то хранились ядерные боеголовки. Это место с особой атмосферой — мрачной, но захватывающей.

12:00-13:00 — обед в придорожном кафе

13:30-14:00 — золотые пески Малой Сазанки

Рядом — следы мощных оползней 1970-х годов. У подножия сопки Анфальшной можно подняться на причудливые песчаные столбы — они напоминают скульптуры, созданные ветром и временем.

15:00-16:00 — посёлок Свободный

Краеведческий музей или памятник Гайдаю (на ваш выбор). Свободное время, перекус в кафе (по желанию).

17:00 — возвращение в Благовещенск

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Renault Sandero Stepway
  • Обед не входит в стоимость поездки, по пути сделаем остановку в одном из проверенных кафе — или можете взять перекус с собой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.

Входит в следующие категории Благовещенска

