Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Благовещенске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Благовещенске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Благовещенск: город на границе двух миров
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Познакомьтесь с уникальным городом на границе России и Китая, где прошлое встречается с будущим. Узнайте, как живёт Благовещенск сегодня
1 авг в 13:00
2 авг в 12:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Пройти по эко-тропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Начало: По договорённости
«Пройдём по сосновому бору, послушаем звуки природы и насладимся хвойным ароматом»
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
«Вы почувствуете дыхание земли и поймёте, как камень, вода и ветер веками формировали этот пейзаж»
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    27 мая 2025
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Очень понравилась экскурсия! За 2 часа посмотрели все самое интересное в Благовещенске. Гид очень много рассказывал, отвечал на вопросы. Было
    читать дальше

    очень интересно и взрослым, и детям. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с остановками и прогулками по разным местам города. Посмотрели набережную в разных точках, исторические места, мосты, увидели, где проходит граница с Китаем и много другого. От экскурсии осталось масса положительных впечатлений и красивые фотографии!

  • И
    Ирина
    9 апреля 2025
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Экскурсия понравилась. Много новой информации о современном Благовещенске и его исторических объектах. Комфортные условия, экскурсия не тяжелая, на автомобиле. Подойдет маломобильным гражданам. Город красивый и приятный
  • О
    Ольга
    24 марта 2025
    Благовещенск: город на границе двух миров
    23.03.25 посетили экскурсию, и хотим поделиться своими впечатлениями. Экскурсия прошла замечательно, уже с самого начала нас встретила дружелюбная команда гидов, которые
    читать дальше

    были настоящими профессионалами своего дела. Они не только отлично знали материал, но и умели увлекательно рассказывать, что сделало нашу поездку еще более интересной. Маршрут был тщательно продуман: мы посетили несколько исторических достопримечательностей, узнали много нового о культуре и традициях города. Особенно запомнился момент, когда мы остановились у места где заключили договор о передачи территории. Гид рассказал захватывающую историю о его прошлом. Организация экскурсии также была на высшем уровне. Все было четко спланировано: время на осмотр, возможность задать вопросы. Это создало атмосферу комфорта и позволило нам насладиться каждым моментом. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Благовещенске и просто хорошо провести время! 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Благовещенск: город на границе двух миров
  2. Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
  3. К Михайловским столбам - из Благовещенска
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Триумфальная арка
  4. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 7000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 5 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь