Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Познакомьтесь с уникальным городом на границе России и Китая, где прошлое встречается с будущим. Узнайте, как живёт Благовещенск сегодня
1 авг в 13:00
2 авг в 12:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Пройти по эко-тропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Начало: По договорённости
«Пройдём по сосновому бору, послушаем звуки природы и насладимся хвойным ароматом»
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
«Вы почувствуете дыхание земли и поймёте, как камень, вода и ветер веками формировали этот пейзаж»
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим27 мая 2025Очень понравилась экскурсия! За 2 часа посмотрели все самое интересное в Благовещенске. Гид очень много рассказывал, отвечал на вопросы. Было
- ИИрина9 апреля 2025Экскурсия понравилась. Много новой информации о современном Благовещенске и его исторических объектах. Комфортные условия, экскурсия не тяжелая, на автомобиле. Подойдет маломобильным гражданам. Город красивый и приятный
- ООльга24 марта 202523.03.25 посетили экскурсию, и хотим поделиться своими впечатлениями. Экскурсия прошла замечательно, уже с самого начала нас встретила дружелюбная команда гидов, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Природа и пейзажи»
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