Индивидуальная
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Одна река, две цивилизации
Прогулка по Благовещенску: история города и архитектура без скучных лекций. Узнайте о гимназии, торговых рядах и других зданиях
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Индивидуальная
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Благовещенск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Благовещенск - город на границе с Китаем, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии
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Индивидуальная
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Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
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27 июн в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика12 июня 2025Мне очень понравилось, было душевно. Даже дочь была заинтересована историями интересными.
- ННаталья21 мая 2025Хорошая обзорная экскурсия вдоль реки Амур. Основные позиции были изложены, было приятно и интересно. Рекомендую
- ССветлана3 мая 2025Прекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрировано. Много интересных фактов. Авторская песня про город под гитару. Рекомендую, не пожалеете.
- ЛЛариса8 апреля 2025Одна из лучших экскурсий!Удивительный,талантливый Сергей! Спасибо за Вашу любовь к городу и родным местам! Вы передаёте свою любовь,знания,эмоции! Песни под гитару-ощущение дружеской беседы на привале у костра… До встречи,Благовещенск! До встречи,Сергей!
- ААнастасия25 декабря 2024Отличная экскурсия, спасибо Максиму и его очаровательной дочке за увлекательную прогулку и очень интересный рассказ. Экскурсию рекомендую 👍
- ООльга27 октября 2024Спасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые места Благовещенска, очень интересно рассказал об истории и архитектуре столицы Амурской области, современной жизни города.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Набережная реки Амур»
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