А Анжелика Благовещенск: прошлое и настоящее Мне очень понравилось, было душевно. Даже дочь была заинтересована историями интересными.

Н Наталья Одна река, две цивилизации Хорошая обзорная экскурсия вдоль реки Амур. Основные позиции были изложены, было приятно и интересно. Рекомендую

С Светлана Благовещенск: прошлое и настоящее Прекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрировано. Много интересных фактов. Авторская песня про город под гитару. Рекомендую, не пожалеете.

Л Лариса Благовещенск: прошлое и настоящее Одна из лучших экскурсий!Удивительный,талантливый Сергей! Спасибо за Вашу любовь к городу и родным местам! Вы передаёте свою любовь,знания,эмоции! Песни под гитару-ощущение дружеской беседы на привале у костра… До встречи,Благовещенск! До встречи,Сергей!

А Анастасия Одна река, две цивилизации Отличная экскурсия, спасибо Максиму и его очаровательной дочке за увлекательную прогулку и очень интересный рассказ. Экскурсию рекомендую 👍