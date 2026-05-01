Приглашаю вас в путешествие к истокам русского Амура. Мы посетим историческую копию Албазинского острога в масштабе 1:1.
Вы пройдёте по территории крепости, которая стала первым русским поселением на Амуре, и узнаете, как горстка смельчаков противостояла огромной империи. Это погружение в суровый и героический 17 век, где за каждым бревном кроется история подвига.
Описание экскурсии
Атмосфера сибирской крепости 17 века
- Мы окажемся внутри точной деревянной реконструкции и разберёмся, как была устроена жизнь в приграничном форпосте
- Вы рассмотрите оборонительные башни и стены, воссозданные по чертежам и археологическим данным, и поймёте, почему эта крепость считалась неприступной
- Я расскажу о казаках-первопроходцах, их быте и тех невероятных трудностях, с которыми они столкнулись при закреплении на амурских берегах
Драма амурских земель
- До прихода казаков: поговорим о коренных народах и о том, как менялась карта Приамурья на протяжении веков
- Экспедиции и осады: вы узнаете, что стало с оригинальным острогом, сколько экспедиций потребовалось для освоения края и почему память об Албазине священна для дальневосточников
Организационные детали
Поездка проходит на Renault Sandero Stepway.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 146 туристов
Я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
