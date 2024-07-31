Экскурсии выходного дня в Благовещенске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Благовещенске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нихао, Благовещенск
На машине
23 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида
4 авг в 10:00
6 авг в 13:00
6 500 за всё до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни под гитару
4 авг в 12:00
5 авг в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
Одна река, две цивилизации
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Одна река, две цивилизации
Услышать рассказы о приграничном Благовещенске от лица местных жителей
4 авг в 11:00
5 авг в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liubov
    31 июля 2024
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Просто моему восхищению нет предела! Настолько понравилась экскурсия! 🔥Сергей, вашей эрудиции, тактичности, доброжелательности, дипломатичности позавидует любой политик и меценат, без
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    преувеличения! Очень было интересно с вами, много нового узнали, увидели, а главное ваш неординарный подход покорил и влюбил в Амурскую область! ❤️Давно не пела, а тут захотелось открыть душу, такую атмосферу Вы создали! 🔥🙏🌹От всего сердца благодарим вас с Полиной за проведённое время вместе! 🙏Всех вам благ и радости бытия! С любовью, Любовь❤️

    Просто моему восхищению нет предела! Настолько понравилась экскурсия! 🔥Сергей, вашей эрудиции, тактичности, доброжелательности, дипломатичности позавидует любой
  • V
    Viktoria
    29 июля 2024
    Нихао, Благовещенск
    Добрый день! Спасибо Оксане! Прекрасная экскурсия, нам понравилось все! Мы амурчане и многого не знали о Благовещенске и области. Очень познавательная экскурсия с интересным маршрутом. Рекомендую экскурсию и жителям и гостям Амурской области!
  • А
    Александра
    27 июля 2024
    Нихао, Благовещенск
    Очень понравилась экскурсия по Благовещенску. Узнала много нового о городе. Оксана очень интересно рассказывает, много фотографий. Были в таких местах, куда сами бы не поехали. Буду рекомендовать знакомым
    Очень понравилась экскурсия по Благовещенску. Узнала много нового о городе. Оксана очень интересно рассказывает, много фотографийОчень понравилась экскурсия по Благовещенску. Узнала много нового о городе. Оксана очень интересно рассказывает, много фотографий
  • Л
    Лариса
    26 июля 2024
    Нихао, Благовещенск
    Спасибо, спасибо, спасибо. Сказать что экскурсия хорошая,значит не сказать ничего, экскурсия Супер. Спасибо,Оксана. Рекомендую всем
  • М
    Мария
    9 июля 2024
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Экскурсия отличная. Сергей грамотный гид и интересный человек. Материал структурирован интересен. Приятно видеть человека влюбленного в свой край. В свою
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    родину. Время прошло незаметно. После представления города захотелось сюда вернуться и посмотреть что изменилось или осталось прежним. Авторские песни добавили романтики и поэтичности. Спасибо большое

  • А
    Алена
    19 июня 2024
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Сергей интересно, понятно и доступно рассказал про прошлое и настоящее города Благовещенск. Показал интересные места, фото старого города, сразу стало
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    понятно как город выглядел более 100 лет назад. Мы гости города, поэтому особенно интересно когда экскурсии проводят действительно влюбленные в свой город гиды. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в августе 2024
Сейчас в Благовещенске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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