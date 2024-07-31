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преувеличения! Очень было интересно с вами, много нового узнали, увидели, а главное ваш неординарный подход покорил и влюбил в Амурскую область! ❤️Давно не пела, а тут захотелось открыть душу, такую атмосферу Вы создали! 🔥🙏🌹От всего сердца благодарим вас с Полиной за проведённое время вместе! 🙏Всех вам благ и радости бытия! С любовью, Любовь❤️