Газовая столица Амурской области - из Благовещенска
Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест
На этой экскурсии можно увидеть Амурскую область с необычной стороны.
Участники посетят закрытые объекты и забытые улицы, заглянут в посёлок-призрак Орлиное с его военным прошлым.
Путешествие включает посещение города Свободный, который трансформируется читать дальше
в энергетический центр, и подножия грандиозных газовых заводов. Также в программе подъем на Сопку Любви с захватывающим видом на реку Зею.
Это уникальная возможность понять, как регион становится точкой роста для всей энергетической системы страны
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🏗️ Увидеть трансформацию города Свободный
🏰 Посетить посёлок-призрак Орлиное
🌿 Подняться на Сопку Любви
🔍 Узнать о проекте «Сила Сибири»
🌍 Понять значение Амурской области для энергетики
Что можно увидеть
Город Свободный
Орлиное
Сопка Любви
Албазинский острог
Описание экскурсии
Город Свободный
Вы посмотрите, как скромный провинциальный город превращается в точку притяжения. Его тихие улицы и старые дома соседствуют с грандиозными стройками — десятки башенных кранов, техника, трубы, металл. Вы окажетесь у подножия будущего: здесь рождается новая энергетическая карта России, прокладывается «Сила Сибири» — крупнейший проект десятилетия.
Орлиное (Свободный-21)
Вы проедете по улицам «невидимого» города, которого нет на карте. Когда-то это был засекреченный военный объект с пропускным режимом и тайнами советской обороны. Сегодня — почти заброшенный посёлок с пустыми домами, заросшими аллеями и следами прошлого. Атмосфера здесь особенная — будто время замерло. Почти никто туда не доезжает. А вы — доедете.
Сопка Любви
Место с особенной энергетикой и прекрасным видом на реку Зею. По легенде, если прошептать желание ветру на вершине сопки, оно обязательно сбудется. Мы расскажем об истории этого места, названии реки и её значении для всего региона.
По пути
Вы увидите Албазинский острог — историческую реконструкцию, созданную Министерством обороны. Отыщете монастырь, укрытый в тайге, и пройдёте сквозь маленькие сёла, где сохранилась настоящая жизнь Амурской области — без прикрас.
Вы узнаете:
О жизни и традициях людей, обитающих на Амурской земле
Будущем газовой отрасли, глобальной роли Амурских заводов
Мистических историях, легендах сопки Любви и странном ощущении, которое остаётся после прогулки по почти заброшенному Орлиному
Зачем на самом деле создавался Свободный-21 и что здесь скрывали десятилетиями
Как Амурская область стала точкой роста для всей энергетической системы страны и как «Сила Сибири» изменила карту региона
Как изменился город Свободный — от тихой провинции до стратегически важной территории
Почему сюда сейчас съезжаются специалисты со всей страны
Примерный тайминг
Дорога из Благовещенска до Свободного (с остановками) — 2–2,5 часа
Прогулка по городу с осмотром достопримечательностей — 1–1,5 часа
Обратная дорога — 1,5–2 часа
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Geely Monjaro. В салоне для вас всегда есть бутилированная вода. Детские кресла — по запросу
Программа 10+
Отдельно по желанию оплачивается обед в г. Свободный — средний чек 500–1000 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Благовещенске
Провели экскурсии для 53 туристов
Я харизматичный и позитивный гид. Благовещенск — мой родной и любимый город. Хочу показать его таким, каким видим его мы, местные жители. Вместе с напарницей мы расскажем вам не только об истории города, но и о его настоящей жизни, этнических особенностях и соседстве с Китаем. Помните, что: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
O
Olga
9 авг 2025
Максим, Анастасия, спасибо за экскурсию и целый день, проведенный вместе! Было интересно увидеть масштабы стройки и результаты по созданию мощной инфраструктуры в городе Свободный! Приятно впечатлены качеством строительства новой части читать дальше
города! Нам было приятно узнать больше информации о вашем красивом и благодатном крае! Спасибо, что не жалеете времени и сил и показываете нашу красивую и невероятно богатую страну, Россию! Богатую историей, природой, недрами и людьми, такими как вы! ❤️ PS: грибы успешно долетели до Москвы! 😉