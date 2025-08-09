Мои заказы

Газовая столица Амурской области - из Благовещенска

Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест
На этой экскурсии можно увидеть Амурскую область с необычной стороны.

Участники посетят закрытые объекты и забытые улицы, заглянут в посёлок-призрак Орлиное с его военным прошлым.

Путешествие включает посещение города Свободный, который трансформируется
в энергетический центр, и подножия грандиозных газовых заводов. Также в программе подъем на Сопку Любви с захватывающим видом на реку Зею.

Это уникальная возможность понять, как регион становится точкой роста для всей энергетической системы страны

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏗️ Увидеть трансформацию города Свободный
  • 🏰 Посетить посёлок-призрак Орлиное
  • 🌿 Подняться на Сопку Любви
  • 🔍 Узнать о проекте «Сила Сибири»
  • 🌍 Понять значение Амурской области для энергетики
Газовая столица Амурской области - из Благовещенска© Максим
Газовая столица Амурской области - из Благовещенска© Максим
Газовая столица Амурской области - из Благовещенска© Максим

Что можно увидеть

  • Город Свободный
  • Орлиное
  • Сопка Любви
  • Албазинский острог

Описание экскурсии

Город Свободный

Вы посмотрите, как скромный провинциальный город превращается в точку притяжения. Его тихие улицы и старые дома соседствуют с грандиозными стройками — десятки башенных кранов, техника, трубы, металл. Вы окажетесь у подножия будущего: здесь рождается новая энергетическая карта России, прокладывается «Сила Сибири» — крупнейший проект десятилетия.

Орлиное (Свободный-21)

Вы проедете по улицам «невидимого» города, которого нет на карте. Когда-то это был засекреченный военный объект с пропускным режимом и тайнами советской обороны. Сегодня — почти заброшенный посёлок с пустыми домами, заросшими аллеями и следами прошлого. Атмосфера здесь особенная — будто время замерло. Почти никто туда не доезжает. А вы — доедете.

Сопка Любви

Место с особенной энергетикой и прекрасным видом на реку Зею. По легенде, если прошептать желание ветру на вершине сопки, оно обязательно сбудется. Мы расскажем об истории этого места, названии реки и её значении для всего региона.

По пути

Вы увидите Албазинский острог — историческую реконструкцию, созданную Министерством обороны. Отыщете монастырь, укрытый в тайге, и пройдёте сквозь маленькие сёла, где сохранилась настоящая жизнь Амурской области — без прикрас.

Вы узнаете:

  • О жизни и традициях людей, обитающих на Амурской земле
  • Будущем газовой отрасли, глобальной роли Амурских заводов
  • Мистических историях, легендах сопки Любви и странном ощущении, которое остаётся после прогулки по почти заброшенному Орлиному
  • Зачем на самом деле создавался Свободный-21 и что здесь скрывали десятилетиями
  • Как Амурская область стала точкой роста для всей энергетической системы страны и как «Сила Сибири» изменила карту региона
  • Как изменился город Свободный — от тихой провинции до стратегически важной территории
  • Почему сюда сейчас съезжаются специалисты со всей страны

Примерный тайминг

  • Дорога из Благовещенска до Свободного (с остановками) — 2–2,5 часа
  • Прогулка по городу с осмотром достопримечательностей — 1–1,5 часа
  • Обратная дорога — 1,5–2 часа

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Geely Monjaro. В салоне для вас всегда есть бутилированная вода. Детские кресла — по запросу
  • Программа 10+
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в г. Свободный — средний чек 500–1000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Максим
Максим — ваша команда гидов в Благовещенске
Провели экскурсии для 53 туристов
Я харизматичный и позитивный гид. Благовещенск — мой родной и любимый город. Хочу показать его таким, каким видим его мы, местные жители. Вместе с напарницей мы расскажем вам не только об истории города, но и о его настоящей жизни, этнических особенностях и соседстве с Китаем. Помните, что: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
O
Olga
9 авг 2025
Максим, Анастасия, спасибо за экскурсию и целый день, проведенный вместе! Было интересно увидеть масштабы стройки и результаты по созданию мощной инфраструктуры в городе Свободный! Приятно впечатлены качеством строительства новой части
читать дальше

города!
Нам было приятно узнать больше информации о вашем красивом и благодатном крае! Спасибо, что не жалеете времени и сил и показываете нашу красивую и невероятно богатую страну, Россию! Богатую историей, природой, недрами и людьми, такими как вы! ❤️
PS: грибы успешно долетели до Москвы! 😉

