На этой экскурсии можно увидеть Амурскую область с необычной стороны.Участники посетят закрытые объекты и забытые улицы, заглянут в посёлок-призрак Орлиное с его военным прошлым.Путешествие включает посещение города Свободный, который трансформируется

в энергетический центр, и подножия грандиозных газовых заводов. Также в программе подъем на Сопку Любви с захватывающим видом на реку Зею. Это уникальная возможность понять, как регион становится точкой роста для всей энергетической системы страны

Описание экскурсии

Город Свободный

Вы посмотрите, как скромный провинциальный город превращается в точку притяжения. Его тихие улицы и старые дома соседствуют с грандиозными стройками — десятки башенных кранов, техника, трубы, металл. Вы окажетесь у подножия будущего: здесь рождается новая энергетическая карта России, прокладывается «Сила Сибири» — крупнейший проект десятилетия.

Орлиное (Свободный-21)

Вы проедете по улицам «невидимого» города, которого нет на карте. Когда-то это был засекреченный военный объект с пропускным режимом и тайнами советской обороны. Сегодня — почти заброшенный посёлок с пустыми домами, заросшими аллеями и следами прошлого. Атмосфера здесь особенная — будто время замерло. Почти никто туда не доезжает. А вы — доедете.

Сопка Любви

Место с особенной энергетикой и прекрасным видом на реку Зею. По легенде, если прошептать желание ветру на вершине сопки, оно обязательно сбудется. Мы расскажем об истории этого места, названии реки и её значении для всего региона.

По пути

Вы увидите Албазинский острог — историческую реконструкцию, созданную Министерством обороны. Отыщете монастырь, укрытый в тайге, и пройдёте сквозь маленькие сёла, где сохранилась настоящая жизнь Амурской области — без прикрас.

Вы узнаете:

О жизни и традициях людей, обитающих на Амурской земле

Будущем газовой отрасли, глобальной роли Амурских заводов

Мистических историях, легендах сопки Любви и странном ощущении, которое остаётся после прогулки по почти заброшенному Орлиному

Зачем на самом деле создавался Свободный-21 и что здесь скрывали десятилетиями

Как Амурская область стала точкой роста для всей энергетической системы страны и как «Сила Сибири» изменила карту региона

Как изменился город Свободный — от тихой провинции до стратегически важной территории

Почему сюда сейчас съезжаются специалисты со всей страны

Примерный тайминг

Дорога из Благовещенска до Свободного (с остановками) — 2–2,5 часа

Прогулка по городу с осмотром достопримечательностей — 1–1,5 часа

Обратная дорога — 1,5–2 часа

