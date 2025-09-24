Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Газовая столица Амурской области
Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
20 000 ₽
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Погрузитесь в атмосферу природы и сделайте живые снимки в парках Благовещенска. Прогулка по тенистым аллеям с видом на Хэйхэ и встреча с белками ждут вас
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в сентябре 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 2667 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 8 ⭐ отзывов, цены от 2667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь