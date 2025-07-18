Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка на Сергеевский утёс: Рыжие скалы
Несложный треккинг среди скал, рыжих мхов и завораживающих видов на Амур - из Благовещенска
4 авг в 08:00
7 авг в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Пройти по эко-тропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Начало: По договорённости
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 июля 2025Данил разносторонне образован и диалог с ним интересен. Много новых фактов узнали в поездке с ним. Добродушен и внимателен и мне, как маме с ребёнком, было это важно. Получили подарок - книгу. Рекомендуем его, однозначно
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