Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Сегодня в 15:00
15 сен в 15:00
4850 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
5950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
15 сен в 20:30
17 сен в 19:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.
