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Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)

Gо следам Романовых, князей и древних святынь - из Боголюбово
Это путешествие объединяет живописные места Владимирской земли и ключевые страницы её истории.

Мы проедем дорогой, подготовленной к приезду императорской семьи во время празднования 300-летия династии Романовых.

Посетим Боголюбово, Кидекшу и Суздаль, рассмотрим шедевры белокаменного зодчества и поговорим о князьях, царях, политических заговорах и судьбоносных событиях, повлиявших на историю России.
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)

Описание экскурсии

Боголюбово и наследие Андрея Боголюбского

В Боголюбовском монастыре вы увидите памятник домонгольской Руси — часть древнейшей гражданской постройки, сохранившейся на территории России. Здесь поговорим о князе Андрее Боголюбском и событиях, изменивших историю Владимиро-Суздальского княжества.

Храм Покрова на Нерли

Через Боголюбовский луг мы отправимся к одному из самых знаменитых памятников древнерусской архитектуры. Храм Покрова на Нерли, который называют «белым лебедем русского зодчества», предстанет перед нами среди заповедных лугов и речных просторов.

Царская дорога

Вы проедете по дороге, специально подготовленной к визиту Николая II и членов императорской семьи в 1913 году во время торжеств в честь 300-летия дома Романовых.

Кидекша — резиденция Юрия Долгорукого

Мы посетим одно из древнейших поселений Северо-Восточной Руси и осмотрим церковь Бориса и Глеба — старейший сохранившийся белокаменный храм региона. Здесь поговорим о Юрии Долгоруком, первых князьях Владимирской земли и загадочных понятиях «граффито» и «омфалий».

Панорамы древнего Суздаля

На высоком берегу Каменки перед нами откроются лучшие виды старинного Суздаля и величественного Спасо-Евфимиева монастыря — одной из главных святынь Владимирской земли, связанной с московскими князьями и династией Романовых.

История престола и пророчества

Вы узнаете, почему российские императоры уделяли особое внимание владимирским древностям, какие предсказания услышал Николай II во время юбилейных торжеств и какую роль в истории государства играли политические заговоры.

Организационные детали

  • В экскурсию входит посещение храма Бориса и Глеба в Кидекше. Стоимость билета — 300₽
  • Можно включить посещение территории Спасо-Евфимиева монастыря (без экспозиций, с заходом в Спасо-Преображенский собор). Оплачивается отдельно — 500 ₽
  • В ходе экскурсии возможна кофе-пауза
  • Программа 12+
  • Передвижение в течение экскурсии предполагается на вашем транспорте. Заказ транспорта гида оговаривается дополнительно и оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на территорию монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Боголюбово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 672 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Татьяна. По образованию я филолог, но с 2006 года путешествия стали моей работой. Не раз проехала от Невы до Казанки, от Шексны до Орлика. И всё-таки
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нет милей родных клязьменских берегов! Со студенческих времён люблю бродить по улочкам и заулочкам Владимира. И очень хочу, чтоб гости нашего города никогда не говорили: «Владимир — город одной улицы». У нас есть где походить и о чём поговорить. Я с удовольствием приду на встречу с вами и своим любимым городом!

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