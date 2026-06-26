Царская дорога на Владимирской земле (на вашем авто)
Gо следам Романовых, князей и древних святынь - из Боголюбово
Это путешествие объединяет живописные места Владимирской земли и ключевые страницы её истории.
Мы проедем дорогой, подготовленной к приезду императорской семьи во время празднования 300-летия династии Романовых.
Посетим Боголюбово, Кидекшу и Суздаль, рассмотрим шедевры белокаменного зодчества и поговорим о князьях, царях, политических заговорах и судьбоносных событиях, повлиявших на историю России.
Описание экскурсии
Боголюбово и наследие Андрея Боголюбского
В Боголюбовском монастыре вы увидите памятник домонгольской Руси — часть древнейшей гражданской постройки, сохранившейся на территории России. Здесь поговорим о князе Андрее Боголюбском и событиях, изменивших историю Владимиро-Суздальского княжества.
Храм Покрова на Нерли
Через Боголюбовский луг мы отправимся к одному из самых знаменитых памятников древнерусской архитектуры. Храм Покрова на Нерли, который называют «белым лебедем русского зодчества», предстанет перед нами среди заповедных лугов и речных просторов.
Царская дорога
Вы проедете по дороге, специально подготовленной к визиту Николая II и членов императорской семьи в 1913 году во время торжеств в честь 300-летия дома Романовых.
Кидекша — резиденция Юрия Долгорукого
Мы посетим одно из древнейших поселений Северо-Восточной Руси и осмотрим церковь Бориса и Глеба — старейший сохранившийся белокаменный храм региона. Здесь поговорим о Юрии Долгоруком, первых князьях Владимирской земли и загадочных понятиях «граффито» и «омфалий».
Панорамы древнего Суздаля
На высоком берегу Каменки перед нами откроются лучшие виды старинного Суздаля и величественного Спасо-Евфимиева монастыря — одной из главных святынь Владимирской земли, связанной с московскими князьями и династией Романовых.
История престола и пророчества
Вы узнаете, почему российские императоры уделяли особое внимание владимирским древностям, какие предсказания услышал Николай II во время юбилейных торжеств и какую роль в истории государства играли политические заговоры.
Организационные детали
В экскурсию входит посещение храма Бориса и Глеба в Кидекше. Стоимость билета — 300₽
Можно включить посещение территории Спасо-Евфимиева монастыря (без экспозиций, с заходом в Спасо-Преображенский собор). Оплачивается отдельно — 500 ₽
В ходе экскурсии возможна кофе-пауза
Программа 12+
Передвижение в течение экскурсии предполагается на вашем транспорте. Заказ транспорта гида оговаривается дополнительно и оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на территорию монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Боголюбово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 672 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Татьяна. По образованию я филолог, но с 2006 года путешествия стали моей работой. Не раз проехала от Невы до Казанки, от Шексны до Орлика. И всё-таки читать дальшеуменьшить
нет милей родных клязьменских берегов! Со студенческих времён люблю бродить по улочкам и заулочкам Владимира. И очень хочу, чтоб гости нашего города никогда не говорили: «Владимир — город одной улицы». У нас есть где походить и о чём поговорить. Я с удовольствием приду на встречу с вами и своим любимым городом!
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