Это путешествие объединяет живописные места Владимирской земли и ключевые страницы её истории. Мы проедем дорогой, подготовленной к приезду императорской семьи во время празднования 300-летия династии Романовых. Посетим Боголюбово, Кидекшу и Суздаль, рассмотрим шедевры белокаменного зодчества и поговорим о князьях, царях, политических заговорах и судьбоносных событиях, повлиявших на историю России.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Боголюбово и наследие Андрея Боголюбского

В Боголюбовском монастыре вы увидите памятник домонгольской Руси — часть древнейшей гражданской постройки, сохранившейся на территории России. Здесь поговорим о князе Андрее Боголюбском и событиях, изменивших историю Владимиро-Суздальского княжества.

Храм Покрова на Нерли

Через Боголюбовский луг мы отправимся к одному из самых знаменитых памятников древнерусской архитектуры. Храм Покрова на Нерли, который называют «белым лебедем русского зодчества», предстанет перед нами среди заповедных лугов и речных просторов.

Царская дорога

Вы проедете по дороге, специально подготовленной к визиту Николая II и членов императорской семьи в 1913 году во время торжеств в честь 300-летия дома Романовых.

Кидекша — резиденция Юрия Долгорукого

Мы посетим одно из древнейших поселений Северо-Восточной Руси и осмотрим церковь Бориса и Глеба — старейший сохранившийся белокаменный храм региона. Здесь поговорим о Юрии Долгоруком, первых князьях Владимирской земли и загадочных понятиях «граффито» и «омфалий».

Панорамы древнего Суздаля

На высоком берегу Каменки перед нами откроются лучшие виды старинного Суздаля и величественного Спасо-Евфимиева монастыря — одной из главных святынь Владимирской земли, связанной с московскими князьями и династией Романовых.

История престола и пророчества

Вы узнаете, почему российские императоры уделяли особое внимание владимирским древностям, какие предсказания услышал Николай II во время юбилейных торжеств и какую роль в истории государства играли политические заговоры.

Организационные детали