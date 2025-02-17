Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
29 мар в 10:30
1 апр в 18:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 февраля 2025Экскурсия прошла интересна и на одном дыхании. Общий бэкграунд по истории региона высокий. По времени даже больше чем по плану без доп оплат. Респект Елене
- ИИрина15 октября 2024Мы все остались покорены профессионализмом Елены, огромным количеством знаний о регионе, каждый из нас открыл для себя много нового, получил
- ННаталья10 сентября 2024От нашей компании Елене большой привет и огромное Спасибо! Мы - туристы со стажем, экскурсии любим углублённые, с информацией, которую
- ММария10 июня 2024Все было суперррр!!!
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «История и архитектура»
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