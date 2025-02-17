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в интернете просто не найдешь… С Еленой получилось именно так! Время пролетело незаметно - увлекательный рассказ, невероятные пейзаж и храмы… Спасибо Елене, что открыла для нас Андрея Боголюбского с такой стороны - как мудрого,сильного правителя с тонким чувством прекрасного. Для себя решили, что обязательно вернёмся в Боголюбово весной, в разлив… И попросим Елену с нами погулять ещё раз. Жаль только, что в такой прекрасной компании время опять пролетит незаметно. .))