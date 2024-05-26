1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
16 июня в 09:30
6 июля в 09:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 мая 2024Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
- ЕЕлена16 мая 2024Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
- ДДмитрий22 апреля 2024Елена – интересный человек и опытный экскурсовод, делится в своём рассказе личным отношением к истории и культуре.
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
- ООльга20 августа 2023Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
- ООльга14 августа 2023В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
- ММария9 августа 2023Экскурсия очень спокойная, размеренная. Достаточно информативная. Елена легко шла навстречу и подстраивалась под наши потребности.
- ММаргарита18 июля 2023Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Летние»
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