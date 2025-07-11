Мои заказы

Экскурсии в Успенский собор Боголюбово

Найдено 5 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Боголюбово, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
6546 ₽ за всё до 10 чел.
Большие истории малого города
Пешая
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
11 дек в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
На машине
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руссов
    11 июля 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Спасибо Евгению. Очень познавательная экскурсия. Без его рассказа не смогли бы оценить всю ценность и красоту храма на Нерли и окружающего ландшафта. Также узнали интересные детали и про Владимир по дороге из Боголюбова и про храмы в самом Владимире.
  • Н
    Наталия
    6 июля 2025
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Николаю огромная благодарность! Прекрасно проведенная экскурсия! Приятно поразило максимальное стремление к достоверности передаваемой исторической информации.
  • Л
    Любовь
    28 июня 2025
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Благодарим Николая за экскурсию, интересно. Комфортное перемещение на автомобиле в сочетании с пешими прогулками. Нам понравилось 👍
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Отлично!
  • С
    Светлана
    28 апреля 2025
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Спасибо Николаю, интересная обзорная экскурсия по Владимиру и Боголюбово, удобный формат- за 4.5 часов посмотрели основные хиты в комфортном для нас режиме. Город необычный, жаль, что раньше никогда не посещали
  • А
    Анастасия
    16 февраля 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Огромную благодарность хочу выразить двум прекрасным людям: Марии - за организацию экскурсии и конечно, экскурсоводу Евгению! Вместе с Евгением мы
    читать дальше

    посетили Владимир и Боголюбово и это была не просто экскурсия, а целый момент жизни, в который было прожито огромное количество эмоций! 4 часа пролетели так незаметно, что хотелось продолжения.
    Евгений, огромное спасибо за созданную Вами потрясающую атмосферу, за Ваш интересный рассказ и ответы на все вопросы! Это было увлекательно, позновптельно и очень душевно.
    Евгений оказался не просто замечательным экскурсоводом, но и очень заботливым человеком! Вкусный горячий чай согрел не только руки, но и сердце! От всей души благодарю и желаю Вам, дорогие друзья соприкоснуться с историей Владимира в сопровождении Евгения!

  • Н
    Надия
    5 января 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Гид Евгений- великолепен!
  • П
    Петр
    30 октября 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!
  • в
    валентина
    15 октября 2024
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Спасибо Николаю за интересную экскурсию (скорее прогулку с очень умным человеком). Всё понравилось, материал рассказывался интересно, доступно, не смотря на обилие материала легко усваивался. По нашей просьбе Николай корректировал маршрут, за что ему очень благодарны. Однозначно рекомендую
  • M
    Marina
    5 октября 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Евгений провел нам отличную экскурсию!
    Замечательный гид, профессионал!
    Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
  • А
    Анна
    8 августа 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово и Владимире нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия была очень познавательная и интересная, тк выходила даже за рамки той
    читать дальше

    информации, что обозначена в описании тура. Для людей, интересующихся историей, это будет прекрасное времяпрепровождение и возможность расширить свои знания. Благодарим Евгения за интереснейшую экскурсию, тактичность и пунктуальность.

  • Т
    Татьяна
    21 июня 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.
  • В
    Виталий
    27 марта 2024
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях.
    Чувствует аудиторию.
    С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!
  • С
    Светлана
    7 февраля 2024
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
    читать дальше

    Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

  • М
    Маргарита
    18 июля 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Были на экскурсии с Евгением. Очень интересно и содержательно провел экскурсию, по времени получилось 3,5 часа, полетели незаметно. Спасибо.
  • Е
    Елена
    10 мая 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Отличная экскурсия для тех, кто на самом деле интересуется историей и культурой, а не просто решил провести время, оторвавшись от
    читать дальше

    привычной обстановки.
    Супер-гид Татьяна: увлеченный, знающий, отлично излагающий, не уклоняющийся от вопросов и предлагающий ответы, коммуникабельный, с чувством юмора - одним словом, нам повезло!
    Мы также побывали на квест-экскурсии с Марией в Суздале. Новый для нас формат, но по-своему увлекает!
    А ответы на незакрытые вопросы всегда можно получить, приехав еще раз, если захочется снова посетить этот сказочный городок "с открытки"!
    Благодарим команду! И безусловно рекомендуем!!!

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Отличная экскурсия. Рекомендую не ограничиваться Владимиром и обязательно добавить поездку в Боголюбово.

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Боголюбово и храм Покрова на Нерли
  2. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  3. Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
  4. Большие истории малого города
  5. Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Палаты Андрея Боголюбского
  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Свято-Боголюбский монастырь
  4. Дмитриевский собор
  5. Успенский Собор
  6. Самое главное
  7. Золотые Ворота
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в декабре 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Успенский Собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5400 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Боголюбово на 2025 год по теме «Успенский Собор», 141 ⭐ отзыв, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль