Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
6546 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
11 дек в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуссов11 июля 2025Спасибо Евгению. Очень познавательная экскурсия. Без его рассказа не смогли бы оценить всю ценность и красоту храма на Нерли и окружающего ландшафта. Также узнали интересные детали и про Владимир по дороге из Боголюбова и про храмы в самом Владимире.
- ННаталия6 июля 2025Николаю огромная благодарность! Прекрасно проведенная экскурсия! Приятно поразило максимальное стремление к достоверности передаваемой исторической информации.
- ЛЛюбовь28 июня 2025Благодарим Николая за экскурсию, интересно. Комфортное перемещение на автомобиле в сочетании с пешими прогулками. Нам понравилось 👍
- ЮЮлия4 июня 2025Отлично!
- ССветлана28 апреля 2025Спасибо Николаю, интересная обзорная экскурсия по Владимиру и Боголюбово, удобный формат- за 4.5 часов посмотрели основные хиты в комфортном для нас режиме. Город необычный, жаль, что раньше никогда не посещали
- ААнастасия16 февраля 2025Огромную благодарность хочу выразить двум прекрасным людям: Марии - за организацию экскурсии и конечно, экскурсоводу Евгению! Вместе с Евгением мы
- ННадия5 января 2025Гид Евгений- великолепен!
- ППетр30 октября 2024Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!
- ввалентина15 октября 2024Спасибо Николаю за интересную экскурсию (скорее прогулку с очень умным человеком). Всё понравилось, материал рассказывался интересно, доступно, не смотря на обилие материала легко усваивался. По нашей просьбе Николай корректировал маршрут, за что ему очень благодарны. Однозначно рекомендую
- MMarina5 октября 2024Евгений провел нам отличную экскурсию!
Замечательный гид, профессионал!
Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
- ААнна8 августа 2024В Боголюбово и Владимире нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия была очень познавательная и интересная, тк выходила даже за рамки той
- ТТатьяна21 июня 2024Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.
- ВВиталий27 марта 2024Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях.
Чувствует аудиторию.
С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!
- ССветлана7 февраля 2024Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
- ООльга14 августа 2023В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
- ММаргарита18 июля 2023Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
- ООльга12 июня 2023Были на экскурсии с Евгением. Очень интересно и содержательно провел экскурсию, по времени получилось 3,5 часа, полетели незаметно. Спасибо.
- ЕЕлена10 мая 2023Отличная экскурсия для тех, кто на самом деле интересуется историей и культурой, а не просто решил провести время, оторвавшись от
- ЮЮлия9 мая 2023Отличная экскурсия. Рекомендую не ограничиваться Владимиром и обязательно добавить поездку в Боголюбово.
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Успенский Собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в декабре 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Успенский Собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5400 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Боголюбово на 2025 год по теме «Успенский Собор», 141 ⭐ отзыв, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль