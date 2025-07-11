Р Руссов Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Спасибо Евгению. Очень познавательная экскурсия. Без его рассказа не смогли бы оценить всю ценность и красоту храма на Нерли и окружающего ландшафта. Также узнали интересные детали и про Владимир по дороге из Боголюбова и про храмы в самом Владимире.

Н Наталия Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Николаю огромная благодарность! Прекрасно проведенная экскурсия! Приятно поразило максимальное стремление к достоверности передаваемой исторической информации.

Л Любовь Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Благодарим Николая за экскурсию, интересно. Комфортное перемещение на автомобиле в сочетании с пешими прогулками. Нам понравилось 👍

Ю Юлия Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Отлично!

С Светлана Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Спасибо Николаю, интересная обзорная экскурсия по Владимиру и Боголюбово, удобный формат- за 4.5 часов посмотрели основные хиты в комфортном для нас режиме. Город необычный, жаль, что раньше никогда не посещали

посетили Владимир и Боголюбово и это была не просто экскурсия, а целый момент жизни, в который было прожито огромное количество эмоций! 4 часа пролетели так незаметно, что хотелось продолжения.

Евгений, огромное спасибо за созданную Вами потрясающую атмосферу, за Ваш интересный рассказ и ответы на все вопросы! Это было увлекательно, позновптельно и очень душевно.

Евгений оказался не просто замечательным экскурсоводом, но и очень заботливым человеком! Вкусный горячий чай согрел не только руки, но и сердце! От всей души благодарю и желаю Вам, дорогие друзья соприкоснуться с историей Владимира в сопровождении Евгения! Огромную благодарность хочу выразить двум прекрасным людям: Марии - за организацию экскурсии и конечно, экскурсоводу Евгению! Вместе с Евгением мы

Н Надия Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Гид Евгений- великолепен!

П Петр Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!

в валентина Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Спасибо Николаю за интересную экскурсию (скорее прогулку с очень умным человеком). Всё понравилось, материал рассказывался интересно, доступно, не смотря на обилие материала легко усваивался. По нашей просьбе Николай корректировал маршрут, за что ему очень благодарны. Однозначно рекомендую

M Marina Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Евгений провел нам отличную экскурсию!

Замечательный гид, профессионал!

Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!

В Боголюбово и Владимире нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия была очень познавательная и интересная, тк выходила даже за рамки той информации, что обозначена в описании тура. Для людей, интересующихся историей, это будет прекрасное времяпрепровождение и возможность расширить свои знания. Благодарим Евгения за интереснейшую экскурсию, тактичность и пунктуальность.

Т Татьяна Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.

В Виталий Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях.

Чувствует аудиторию.

С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!

С Светлана Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.

Е Екатерина Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.

В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида. Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

М Маргарита Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций

О Ольга Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Были на экскурсии с Евгением. Очень интересно и содержательно провел экскурсию, по времени получилось 3,5 часа, полетели незаметно. Спасибо.

Е Елена Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах читать дальше привычной обстановки.

Супер-гид Татьяна: увлеченный, знающий, отлично излагающий, не уклоняющийся от вопросов и предлагающий ответы, коммуникабельный, с чувством юмора - одним словом, нам повезло!

Мы также побывали на квест-экскурсии с Марией в Суздале. Новый для нас формат, но по-своему увлекает!

А ответы на незакрытые вопросы всегда можно получить, приехав еще раз, если захочется снова посетить этот сказочный городок "с открытки"!

Благодарим команду! И безусловно рекомендуем!!! Отличная экскурсия для тех, кто на самом деле интересуется историей и культурой, а не просто решил провести время, оторвавшись от