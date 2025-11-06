Мои заказы

Дмитриевский собор – экскурсии в Боголюбово

Найдено 5 экскурсий в категории «Дмитриевский собор» в Боголюбово, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
6546 ₽ за всё до 10 чел.
Большие истории малого города
Пешая
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
11 дек в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
На машине
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Заказывала экскурсию для взрослых наших детей, они в восторге. Очень интересно, Павел прекрасно рассказывает, чувствуется прекрасное знание истории. Мы собираемся сами ехать в Суздаль, обязательно поедем на эту экскурсию. Добавлю, что детям нашим трудно угодить))))
  • С
    Светлана
    3 ноября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Экскурсия прошла на ура. Павел отличный ГИД. Его форма рассказывать про исторические события на современном слэнге своеобразна и затягивает с
    первых слов, мне кажется, это его изюминка. Время пролетело незаметно. Много нового и интересного узнали. Остались очень довольны. Ни минуты не пожалели, что взяли его экскурсию.

  • Г
    Галина
    31 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Сегодня были на экскурсии Боголюбово, храм Покрова на Нерли. Нашим экскурсовод был Павел.
    Хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию. Павел
    хорошо владеет материалом, изложение материала четкое, понятное. Он ответил на все вопросы. Очень рекомендую этого экскурсовода. Да, это важно, Павел очень доходчиво излагает исторический материал, что будет понятно детям. Рекомендую Павла, если вы путешествуете с детьми.

  • Н
    Наталья
    30 октября 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень гармонично погрузила нас в атмосферу XII века. Узнали много новых и необычных фактов со времен Андрея Боголюбского. Дополнительно, хочу отметить, что учла наши пожелания, тк мы были с собачкой. Однозначно, рекомендуем!
  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Павел - замечательный экскурсовод, увлеченный и знающий историк. Во время экскурсии узнали много интересных исторических фактов. Благодаря грамотному изложению разрозненные (как казалось вначале) события выстраиваются в единую взаимосвязанную цепь. Большое спасибо Павлу! Всем рекомендуем экскурсии в его сопровождении
  • Е
    Екатерина
    26 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Очень увлекательная экскурсия.
  • Н
    Николай
    25 октября 2025
    Большие истории малого города
    С первой секунды ты понимаешь, что Елена - историк. Знания ее глубочайшие, и рассказ о маленьком городке Боголюбове она так
    грамотно вписывает в контекст общерусской истории, что у тебя в голове все раскладывается по полочкам и ты понимаешь значение этого места, которое в XII веке являлось важнейшим для политических процессов тогдашней Руси. Это именно то, чего мне не хватает на многих экскурсиях - общей картины, где понятно, что из чего вытекает. Елена делает это очень профессионально - и при этом эмоционально, не сухим академическим языком, а живо и красочно. Просто браво! Слушая ее, мы прямо ощутили себя в том времени, когда жил князь Андрей Боголюбский, вместе с ним строили его роскошный дворец (от которого теперь осталась половинка башни), вместе с ним с гордостью показывали из этого дворца приезжим европейцам золотые купола владимирских соборов и фантастическую в своем совершенстве церковь Покрова на Нерли. Затем прогулялись до самой этой церкви, узнали значение каждого символа, вырезанного на ее белокаменных стенах, постояли на каждой точке, откуда открываются лучшие виды на храм, и сделали потрясающие фотографии. Отдельное спасибо Елене за то, что по нашей просьбе приехала на встречу на полчаса раньше запланированного - это позволило нам увидеть храм Покрова еще до наступления сумерек. Елена, низкий поклон. Только лучшие впечатления. Рекомендуем - все всяких сомнений!

  • Л
    Леонид
    23 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Отличная экскурсия! Павел очень хорош! Знающий свое дело профессионал! Узнали много интересных фактов из истории Боголюбово. Все понравилось!
  • В
    Владимир
    19 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Прекрасный экскурсовод Павел. Узнали много нового, интересного! По новому увидели историю нашего государства.
  • О
    Ольга
    9 октября 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Заказывали экскурсию по Боголюбово и к Церкви Покрова на Нерли. Очень понравилась гид Елена - содержательная экскурсия и приятная прогулка по необыкновенно красивым местам с умным, внимательным собеседником.
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Очень познавательная и содержательная экскурсия. Дополнительно было затронуто и обсуждено много соприкасающихся тем. Все проходило динамично и легко для восприятия.
    Спасибо за интересную прогулку и экскурсию!
  • В
    Виктор
    2 октября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    22 сентября мы посетили г. Боголюбово и храм Покров на Нерли с гидом Павлом на его авто. Павел прекрасный рассказчик
    и человек с юмором, знающий свою тему. Прекрасное преподнесение информации, много интересных фактов про Боголюбово и конечно же великолепный древний храм на Нерли! После завершения экскурсии Павел любезно довез нас к колесу обозрения во Владимире, за что ему отдельное спасибо! Мы рекомендуем данного гида для знакомства с г. Боголюбово и храмом Покрава на Нерли!

  • Е
    Елена
    29 сентября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Большое спасибо Павлу за увлекательную и познавательную экскурсию! Обязательно вернемся во Владимир.
  • Д
    Дмитрий
    27 сентября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Очень интересная экскурсия. Павел отлично эрудирован, прекрасно знает историю, с лёгкостью отвечает на любые вопросы и интересный рассказчик с прекрасным
    чувством юмора. Рассказы были наполнены удивительными фактами и деталями; информация хорошо запоминалась. Во время экскурсии мы получили много ярких впечатлений и эмоций от великолепных пейзажей. Также Павел был очень гостеприимным и радушным; забрал нас из локации и привез нас в локацию, которые нам были удобны. Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    23 сентября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    В субботу побывали на прекрасно организованной и очень классной экскурсии. Павел оказался эрудированным и увлекающим за собой в яркий мир
    истории рассказчиком. Время пролетело незаметно в интересном общении с не только прекрасным профессионалом, но и приятным, интеллигентным человеком. Осталась масса добрых впечатлений и хороших фотографий. Спасибо.

  • Я
    Яна
    22 сентября 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Добрый день! Это было просто ВЕЛИКОЛЕПНО! Прошло уже пару дней,а я до сих под впечатлением.
    Елена прекрасный экскурсовод. Рассказывала так интересно
    и завораживащи, что я заслушивалась. Боялась пропустить даже мелчающую деталь. Полное погружение в историю, рассуждения, что даже природа нас порадовала своими чудесными чудесами.
    Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Еленой. Это будет увлекательное путешествие в историю, которая рассказана со всей любовью и теплом о месте, и о времени.
    Елена, Вам огромное спасибо за то, что Вы отдаетесь всей душой своей деятельности. Побольше Вам хороших посетителей🤗

  • Н
    Наталья
    20 сентября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Прекрасно все! Павел очень интересно рассказывал и детям, и взрослым историю самого Боголюбово, биографию Андрея Боголюбского, факты о зданиях, дорогах и тп. Интересный рассказчик, красивые места, рекомендуем от всей души
  • И
    Ирина
    20 сентября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Были проездом в Боголюбово, решили провести время с пользой и заказали экскурсию. Выбрали Павла и не пожалели. Очень интересный рассказчик,
    слушать одно удовольствие. Как будто окунаешься в то время, вся картина перед глазами. Храм Покрова на Нерли это вообще любовь навсегда. Павлу большое спасибо, однозначно рекомендуем.

  • А
    Анастасия
    1 сентября 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Все было интересно и захватывающе.
  • М
    Марина
    30 августа 2025
    Боголюбово и храм Покрова на Нерли
    Павел замечательный гид! Заботливый, весёлый, интересный рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Дмитриевский собор»

