Обзорные и познавательные экскурсии Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Боголюбово, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
«Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:00
4 200 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
«Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Боголюбово - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Боголюбово - преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли»
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
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    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
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    Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за
  • М
    Мария
    9 августа 2023
    Тайны древнего Боголюбово
    Экскурсия очень спокойная, размеренная. Достаточно информативная. Елена легко шла навстречу и подстраивалась под наши потребности.
  • М
    Маргарита
    18 июля 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
  • Е
    Елена
    12 июня 2023
    Боголюбово - преданья старины глубокой
    Экскурсия была очень интересная и познавательная. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в июне 2024
Сейчас в Боголюбово в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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