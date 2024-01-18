1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
«Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
«Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово - преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли»
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
- ООльга20 августа 2023Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
- ООльга14 августа 2023В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
- ММария9 августа 2023Экскурсия очень спокойная, размеренная. Достаточно информативная. Елена легко шла навстречу и подстраивалась под наши потребности.
- ММаргарита18 июля 2023Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
- ЕЕлена12 июня 2023Экскурсия была очень интересная и познавательная. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в июне 2024
Сейчас в Боголюбово в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Боголюбово нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Боголюбово много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024