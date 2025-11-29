читать дальше

путешествуем) - ничего не сказать!) Не буду раскрывать всех секретов (пусть для будущих экскурсантов это станет сюрпризом), скажу лишь, что сначала он предстал перед нами в совершено неожиданном образе… честно говоря, мы не очень были к такому готовы, и поначалу восприняли его стиль ведения экскурсии с подозрением и недоверием, но постепенно втянулись, и стали получать удовольствие!) В середине экскурсии Евгений сказал, что вторую часть экскурсии проведёт его брат на "машине времени" (и предложил нам пока погреться в кафе "Дружба"). Через некоторое время к нам обратился человек совершенно не похожий на Евгения, и предложил продолжить экскурсию. Я не сразу понял, что это тот же самый Евгений… в нём изменилось буквально всё: одежда, взгляд, интонация, лексика… и даже походка и осанка…) Только через какое-то время я увидел, что ботинки-то те же самые)) Я сам в прошлом артист нескольких московских театров, и хочу сказать, что у Евгения несомненный талант к перевоплощению, БРАВО!)) А ведь до такого сценария ещё и додуматься надо было - молодец!

Не могу обещать, что вам точно "зайдёт", но скучать вы точно не будете. А еще добавлю, что многих наших прежних экскурсоводов мы уже помним с трудом, но Евгения мы точно не забудем, уникальный парень!