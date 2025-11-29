Мои заказы

Соборная гора – экскурсии в Боровске

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборная гора» в Боровске, цены от 4444 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Старинный Боровск
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Исторические приключения в Боровске
Пешая
2.5 часа
129 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
174 отзыва
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Восторг!)
    Актер-самоучка (как он себя сам называет) Евгений был в образе сначала бандита (чем шокировал местную жительницу тем что назвал Константина
    читать дальше

    Эдуардовича Циолковского просто Костиком), а потом в образе профессора (на фото именно он) познакомил нас с историей города и замечательных людей. Ярким и безусловным человеком ХХ столетия можно назвать Овчинникова Владимира Александровича, местного художника, чьим творчеством украшены дома и фасады всего чего только можно. Нам даже удалось с ним познакомиться, пожать ему руку, обняться и пожелать крепкого здоровья. Ему 87 лет.
    Евгений, спасибо. Это незабываемо!

    Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)Восторг!)
  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия очень необычная, за несколько часов мы послушали информацию и от интеллигентного процессора, и от бандита из 90х. Подача информации
    читать дальше

    была соответствующей, но при этом очень цельной и информативной, узнали много интересного. Особо приятно было встретить местную знаменитость. От экскурсии остались самые положительные и познавательные воспоминания. Отдельно хочу отметить, что Евгений является коренным жителем и всей душой любит как свой город, так и его жителей, среди которых есть очень много интересных людей. После окончания экскурсии возникло желание посетить Боровск в летнее время!

  • О
    Олег
    13 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество
    читать дальше

    местных деталей, баек, нюансов с грамотной подачей оставляют ощущение прикосновеня к разным эпохам жизни города и встречи с его известыми жителями. Не подойдёт для любителей чёткой сухой исторической информации.

    Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество местных деталей, баек, нюансов с грамотной подачей оставляют ощущение прикосновеня к разным эпохам жизни города и встречи с его известыми жителями. Не подойдёт для любителей чёткой сухой исторической информации.
  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
    Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
  • Т
    Тиана
    8 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Очень всё понравилось! Оригинальная экскурсия, идея с разными образами - отличная! Обязательно вернемся!
  • Х
    Хатуна
    18 сентября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Нашей разновозрастной компании с детьми очень понравилась экскурсия с Евгением. Это не скучная бубнежка исторических фактов из Википедии, а интересный
    читать дальше

    рассказ с представлением от человека, любящего то что делает и знающего свой город. Евгений нашел подход к нашим маленьким и иногда капризничающим деткам, что также добавило комфорта.

    Нашей разновозрастной компании с детьми очень понравилась экскурсия с Евгением. Это не скучная бубнежка исторических фактов из Википедии, а интересный рассказ с представлением от человека, любящего то что делает и знающего свой город. Евгений нашел подход к нашим маленьким и иногда капризничающим деткам, что также добавило комфорта.
  • М
    Маргарита
    19 августа 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Прекрасная экскурсия! Погружение в историю(и не только) города в лёгком и очень увлекательном формате. Время пролетело интересно и незаметно. И в приятной компании.
    Спасибо Евгению за такое приключение!
  • С
    Светлана
    27 июля 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Посетили Боровск с друзьями одним днем! Прекрасный и милый городок с потрясающими видами и пейзажами. Есть, что посмотреть и где
    читать дальше

    вкусно поесть….
    Попали на экскурсию к Евгению - нестандартный формат и даже немного неожиданный! Креативная подача истории и жизни города) Первый образ Евгения - бандит лихих 90ых-немного шокировал, потом вызвал улыбку). Образ на любителя, но рекомендую всё таки попробовать, если будет какой то напряг, можно перейти на следующий образ - ученый-ботаник), который конечно больше подходит для экскурсии такого рода.
    Иммерсивная экскурсия прошла на одном дыхании! Евгений просто "театр одного актера"! Интересно, живо, всё с таким изысканным юмором! Мы даже зашли в гости к самому Овчинникову! Так мило поговорили с Владимиром Александровичем! Приобрели буклеты с его рисунками, которые он нам подписал на память. Ну и конечно же - совместное фото!
    В завершении экскурсии - это была вкуснейшая вишенка на торте - поездка по городу на ретро-автомобиле "Запорожец", которому 40 лет, который смог разогнаться до 60км/час))) Вот это был кайф и драйв, местами наш визг и крик!
    Огромное спасибо нашему гиду - экскурсоводу Евгению! Браво! Однозначно приедем еще и еще!
    Если вы не знаете, куда поехать в мини-путешествие и с кем провести тур по городу, я вам скажу - однозначно Боровск с Евгением!

    Посетили Боровск с друзьями одним днем! Прекрасный и милый городок с потрясающими видами и пейзажами. Есть, что посмотреть и где вкусно поесть….
Попали на экскурсию к Евгению - нестандартный формат и даже немного неожиданный! Креативная подача истории и жизни города) Первый образ Евгения - бандит лихих 90ых-немного шокировал, потом вызвал улыбку). Образ на любителя, но рекомендую всё таки попробовать, если будет какой то напряг, можно перейти на следующий образ - ученый-ботаник), который конечно больше подходит для экскурсии такого рода.
Иммерсивная экскурсия прошла на одном дыхании! Евгений просто "театр одного актера"! Интересно, живо, всё с таким изысканным юмором! Мы даже зашли в гости к самому Овчинникову! Так мило поговорили с Владимиром Александровичем! Приобрели буклеты с его рисунками, которые он нам подписал на память. Ну и конечно же - совместное фото!
В завершении экскурсии - это была вкуснейшая вишенка на торте - поездка по городу на ретро-автомобиле "Запорожец", которому 40 лет, который смог разогнаться до 60км/час))) Вот это был кайф и драйв, местами наш визг и крик!
Огромное спасибо нашему гиду - экскурсоводу Евгению! Браво! Однозначно приедем еще и еще!
Если вы не знаете, куда поехать в мини-путешествие и с кем провести тур по городу, я вам скажу - однозначно Боровск с Евгением!
  • Д
    Денис
    27 июля 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Интересная познавательная экскурсия в нестандартном формате. Евгений - не только большой знаток Боровска, но и актер.
  • Е
    Евгения
    7 июля 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Реальность превзошла все ожидания.
    Нас было целое семейство — и даже 11 летнему ребенку не пришлось скучать.
    Время летело незаметно благодаря увлекательным рассказам гида.

    Особенно запомнилась встреча с замечательным художником Владимиром, который расписал практически весь город.
    Отдельное спасибо Евгению за такую возможность!
    Реальность превзошла все ожидания.
Нас было целое семейство — и даже 11 летнему ребенку не пришлось скучать.
Время летело незаметно благодаря увлекательным рассказам гида.
Особенно запомнилась встреча с замечательным художником Владимиром, который расписал практически весь город.
Отдельное спасибо Евгению за такую возможность!
  • Н
    Наталия
    30 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Самый гневный отзыв!

    Как и обещали, он будет наш:)
    Спасибо большое за экскурсию! Даже в дождливую погоду мы получили прекрасные эмоции и
    читать дальше

    освежили знания!
    А так же вкусно покормили себя и местных редких птиц из Красной книги, прошли по самому длинному и известному мосту, увидели строящийся кинотеатр под открытым небом, лично посмотрели в глаза автору, чье искусство отрезвляет приезжих москвичей. А ещё… А ещё сами приезжайте и удивляйтесь! Город маленький, а столько всего можно узнать:)
    Спасибо!
    Мальчишкам очень понравился Ваш перфоманс с переодеванием:)))

  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Огромное спасибо! Очень необычная экскурсия. Даже дождливая погода не испортила настроение и мы отлично посмотрели город!
  • Д
    Дарья
    18 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо за экскурсию, всё было замечательно несмотря на непогоду
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Благодарим Евгения за столь оригинальный рассказ, очень необычно, не банально. Такая экскурсия точно стоит внимания. Образ профессора очарователен, образ бандита - 100 % реалистичность! И вообще все отлично, самые лучшие впечатления. Запорожец бесподобен! Эмоции 👏🏻👍🏻
    Благодарим Евгения за столь оригинальный рассказ, очень необычно, не банально. Такая экскурсия точно стоит внимания. Образ профессора очарователен, образ бандита - 100 % реалистичность! И вообще все отлично, самые лучшие впечатления. Запорожец бесподобен! Эмоции 👏🏻👍🏻
  • Н
    Наталья
    31 мая 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно, познавательно, с юмором. Пока есть такие люди, как Евгений-маленькие города,с богатой историей, будут жить и развиваться. Рекомендую всем!
  • А
    Анатолий
    13 мая 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Сказать, что Евгений самый необычный экскурсовод из всех, что мы повидали (а мы повидали многих в разных городах страны, постоянно
    читать дальше

    путешествуем) - ничего не сказать!) Не буду раскрывать всех секретов (пусть для будущих экскурсантов это станет сюрпризом), скажу лишь, что сначала он предстал перед нами в совершено неожиданном образе… честно говоря, мы не очень были к такому готовы, и поначалу восприняли его стиль ведения экскурсии с подозрением и недоверием, но постепенно втянулись, и стали получать удовольствие!) В середине экскурсии Евгений сказал, что вторую часть экскурсии проведёт его брат на "машине времени" (и предложил нам пока погреться в кафе "Дружба"). Через некоторое время к нам обратился человек совершенно не похожий на Евгения, и предложил продолжить экскурсию. Я не сразу понял, что это тот же самый Евгений… в нём изменилось буквально всё: одежда, взгляд, интонация, лексика… и даже походка и осанка…) Только через какое-то время я увидел, что ботинки-то те же самые)) Я сам в прошлом артист нескольких московских театров, и хочу сказать, что у Евгения несомненный талант к перевоплощению, БРАВО!)) А ведь до такого сценария ещё и додуматься надо было - молодец!
    Не могу обещать, что вам точно "зайдёт", но скучать вы точно не будете. А еще добавлю, что многих наших прежних экскурсоводов мы уже помним с трудом, но Евгения мы точно не забудем, уникальный парень!

    Сказать, что Евгений самый необычный экскурсовод из всех, что мы повидали (а мы повидали многих в разных городах страны, постоянно путешествуем) - ничего не сказать!) Не буду раскрывать всех секретов (пусть для будущих экскурсантов это станет сюрпризом), скажу лишь, что сначала он предстал перед нами в совершено неожиданном образе… честно говоря, мы не очень были к такому готовы, и поначалу восприняли его стиль ведения экскурсии с подозрением и недоверием, но постепенно втянулись, и стали получать удовольствие!) В середине экскурсии Евгений сказал, что вторую часть экскурсии проведёт его брат на "машине времени" (и предложил нам пока погреться в кафе "Дружба"). Через некоторое время к нам обратился человек совершенно не похожий на Евгения, и предложил продолжить экскурсию. Я не сразу понял, что это тот же самый Евгений… в нём изменилось буквально всё: одежда, взгляд, интонация, лексика… и даже походка и осанка…) Только через какое-то время я увидел, что ботинки-то те же самые)) Я сам в прошлом артист нескольких московских театров, и хочу сказать, что у Евгения несомненный талант к перевоплощению, БРАВО!)) А ведь до такого сценария ещё и додуматься надо было - молодец!
Не могу обещать, что вам точно "зайдёт", но скучать вы точно не будете. А еще добавлю, что многих наших прежних экскурсоводов мы уже помним с трудом, но Евгения мы точно не забудем, уникальный парень!
  • М
    Михаил
    11 мая 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Евгений мне просто экскурсовод и историк влюблённый в свой город, он настоящий актёр!
    Это было путешествие не только по городу и эпохи, а путешествия по эмоциям? Образ Евгения, его неповторимый стиль, его отсылка советскому прошлому, и его запорожец – великолепны!
    Евгений мне просто экскурсовод и историк влюблённый в свой город, он настоящий актёр!Евгений мне просто экскурсовод и историк влюблённый в свой город, он настоящий актёр!
  • С
    Светлана
    8 мая 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо за отличную экскурсию!
    Неожиданно, с хорошим юмором, с любовью к городу и его жителям!
    Подарили нам отличные эмоции, впечатлили детей-подростков, дали вспомнить молодость, открыли нам Боровск и достойных Боровчан!!
    Хочется приехать в город еще и еще раз!!!
    Спасибо за отличную экскурсию!Спасибо за отличную экскурсию!
  • С
    Светлана
    2 мая 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Узнать историю города в стиле "Бригады"- это было необычно и очень интересно. Хотя второй образ нашего экскурсовода нам показался более
    читать дальше

    органичным. Огромное спасибо Евгению за подачу материала, умение заинтересовать как опытных путешественников, так и новичков. Отдельная благодарность за рекомендацию смотровой площадки, а также чудесное кафе "Дружба".
    Нам невероятно повезло с погодой, ведь именно в Боровске мы увидели первую радугу в этом году!

    Узнать историю города в стиле "Бригады"- это было необычно и очень интересно. Хотя второй образ нашего экскурсовода нам показался более органичным. Огромное спасибо Евгению за подачу материала, умение заинтересовать как опытных путешественников, так и новичков. Отдельная благодарность за рекомендацию смотровой площадки, а также чудесное кафе "Дружба".
Нам невероятно повезло с погодой, ведь именно в Боровске мы увидели первую радугу в этом году!
  • Б
    Брестер
    30 апреля 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод, поездка на запорожце, красота боровской природы!

