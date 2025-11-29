Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 ноября 2025Восторг!)
Актер-самоучка (как он себя сам называет) Евгений был в образе сначала бандита (чем шокировал местную жительницу тем что назвал Константина
- ИИрина23 ноября 2025Экскурсия очень необычная, за несколько часов мы послушали информацию и от интеллигентного процессора, и от бандита из 90х. Подача информации
- ООлег13 ноября 2025Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество
- ААнна10 ноября 2025Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
- ТТиана8 ноября 2025Очень всё понравилось! Оригинальная экскурсия, идея с разными образами - отличная! Обязательно вернемся!
- ХХатуна18 сентября 2025Нашей разновозрастной компании с детьми очень понравилась экскурсия с Евгением. Это не скучная бубнежка исторических фактов из Википедии, а интересный
- ММаргарита19 августа 2025Прекрасная экскурсия! Погружение в историю(и не только) города в лёгком и очень увлекательном формате. Время пролетело интересно и незаметно. И в приятной компании.
Спасибо Евгению за такое приключение!
- ССветлана27 июля 2025Посетили Боровск с друзьями одним днем! Прекрасный и милый городок с потрясающими видами и пейзажами. Есть, что посмотреть и где
- ДДенис27 июля 2025Интересная познавательная экскурсия в нестандартном формате. Евгений - не только большой знаток Боровска, но и актер.
- ЕЕвгения7 июля 2025Реальность превзошла все ожидания.
Нас было целое семейство — и даже 11 летнему ребенку не пришлось скучать.
Время летело незаметно благодаря увлекательным рассказам гида.
Особенно запомнилась встреча с замечательным художником Владимиром, который расписал практически весь город.
Отдельное спасибо Евгению за такую возможность!
- ННаталия30 июня 2025Самый гневный отзыв!
Как и обещали, он будет наш:)
Спасибо большое за экскурсию! Даже в дождливую погоду мы получили прекрасные эмоции и
- ССветлана20 июня 2025Огромное спасибо! Очень необычная экскурсия. Даже дождливая погода не испортила настроение и мы отлично посмотрели город!
- ДДарья18 июня 2025Спасибо за экскурсию, всё было замечательно несмотря на непогоду
- ТТатьяна3 июня 2025Благодарим Евгения за столь оригинальный рассказ, очень необычно, не банально. Такая экскурсия точно стоит внимания. Образ профессора очарователен, образ бандита - 100 % реалистичность! И вообще все отлично, самые лучшие впечатления. Запорожец бесподобен! Эмоции 👏🏻👍🏻
- ННаталья31 мая 2025Спасибо большое за экскурсию! Интересно, познавательно, с юмором. Пока есть такие люди, как Евгений-маленькие города,с богатой историей, будут жить и развиваться. Рекомендую всем!
- ААнатолий13 мая 2025Сказать, что Евгений самый необычный экскурсовод из всех, что мы повидали (а мы повидали многих в разных городах страны, постоянно
- ММихаил11 мая 2025Евгений мне просто экскурсовод и историк влюблённый в свой город, он настоящий актёр!
Это было путешествие не только по городу и эпохи, а путешествия по эмоциям? Образ Евгения, его неповторимый стиль, его отсылка советскому прошлому, и его запорожец – великолепны!
- ССветлана8 мая 2025Спасибо за отличную экскурсию!
Неожиданно, с хорошим юмором, с любовью к городу и его жителям!
Подарили нам отличные эмоции, впечатлили детей-подростков, дали вспомнить молодость, открыли нам Боровск и достойных Боровчан!!
Хочется приехать в город еще и еще раз!!!
- ССветлана2 мая 2025Узнать историю города в стиле "Бригады"- это было необычно и очень интересно. Хотя второй образ нашего экскурсовода нам показался более
- ББрестер30 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод, поездка на запорожце, красота боровской природы!
