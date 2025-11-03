Мои заказы

Старообрядческая часовня – экскурсии в Боровске

Найдено 7 экскурсий в категории «Старообрядческая часовня» в Боровске, цены от 4444 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Старинный Боровск
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Исторические приключения в Боровске
Пешая
2.5 часа
129 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
174 отзыва
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кузьмина
    3 ноября 2025
    Боровск старообрядческий
    Дата посещения: 2 ноября 2025
    Очень благодарны Светлане за проведенную экскурсию. Это экскурсовод высокой квалификации, глубоко знающий и умеющий донести до слушателей информацию. Получили всестороннюю
    читать дальше

    информацию о городе, его истории, его жителях, памятниках, храмах, музеях. Прекрасное изложение материала, грамотный язык. Доброжелательная, эрудированная. Могла ответить на любой вопрос. Огромное спасибо

  • Н
    Николай
    5 апреля 2025
    Боровск старообрядческий
    Дата посещения: 5 апреля 2025
    Это была наша первая ознакомительная поездка в Боровск. Гид Светлана по-настоящему любит свой город, поэтому экскурсия была интересной и познавательной, особенно в части истории старообрядчества. Приедем еще раз!
  • Н
    Наталья
    3 декабря 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    В г. Боровске проводятся экскурсии разных форматов, мы выбрали экскурсию «Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно
    читать дальше

    покушать!». Экскурсия оставила в наших сердцах самые добрые и теплые воспоминания. А самое главное - желание посетить Боровск еще летом и зимой.
    Экскурсовод Екатерина не давала нам заскучать, подача информации живая (максимально простым и доступным языком), интересна и взрослым и детям.
    Екатерина была очень внимательна ко всем членам экскурсии, все подмечала, подстраивалась под наш темп, вовремя предлагала передохнуть, зайти погреться (выпить чашечку чая/кофе с вкусной булочкой). Узнали много нового, успели обежать почти весь город.
    Обед оплачивается дополнительно, о чем мы ни сколько не пожалели, порции очень большие, еда приготовлена с душой, было очень вкусно и сытно.
    Спасибо, за такую интересную, познавательную, душевную и вкусную экскурсию. Жаль время пролетело быстро и не заметно, но мы надеемся вернуться…

  • О
    Ольга
    29 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Восторг!)
    Актер-самоучка (как он себя сам называет) Евгений был в образе сначала бандита (чем шокировал местную жительницу тем что назвал Константина
    читать дальше

    Эдуардовича Циолковского просто Костиком), а потом в образе профессора (на фото именно он) познакомил нас с историей города и замечательных людей. Ярким и безусловным человеком ХХ столетия можно назвать Овчинникова Владимира Александровича, местного художника, чьим творчеством украшены дома и фасады всего чего только можно. Нам даже удалось с ним познакомиться, пожать ему руку, обняться и пожелать крепкого здоровья. Ему 87 лет.
    Евгений, спасибо. Это незабываемо!

  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Приношу извинения Екатерине, мне казалось, что отзыв я уже писала. Все прошло замечательно и даже погода не помешала нашему путешествию.
    читать дальше

    Сколь богата оказалась история у не большого, в общем-то,города. Екатерина, рассказала и показала нам все значимые места Боровска и вкусно накормила. Мы рады были побывать в столь гостеприимном городе.

  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия очень необычная, за несколько часов мы послушали информацию и от интеллигентного процессора, и от бандита из 90х. Подача информации
    читать дальше

    была соответствующей, но при этом очень цельной и информативной, узнали много интересного. Особо приятно было встретить местную знаменитость. От экскурсии остались самые положительные и познавательные воспоминания. Отдельно хочу отметить, что Евгений является коренным жителем и всей душой любит как свой город, так и его жителей, среди которых есть очень много интересных людей. После окончания экскурсии возникло желание посетить Боровск в летнее время!

  • А
    Андрей
    17 ноября 2025
    Старинный Боровск
    Спасибо большое Юлии! Сразу видно что знает историю родного города и переживает за него.
    Есть ответы почти на все вопросы, которые нас интересовали по истории города и края.
    Сами живем в Боровском районе и огороде узнали много нового.
  • Г
    Галина
    15 ноября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и показов пролетели быстро, мы
    читать дальше

    заслушались. Удивительное историческое место, все, кто двигался в сторону столицы в разные времена, непременно проходили через Боровск. И жители давали достойный отпор, будь это поляки, французы или немцы.
    С большой любовью к истории своего края, к жителям, событиям, Екатерина делилась секретами. И эта любовь передалась нам, участникам. Вообще, хочу заметить, что мы транслируем в мир, то и отдается нам же многократно. В Боровске все надписи, указатели и фрески про любовь, добро, дружбу и счастье- всем рекомендую побывать тут и обязательно погулять с Екатериной

  • О
    Олег
    13 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество
    читать дальше

    местных деталей, баек, нюансов с грамотной подачей оставляют ощущение прикосновеня к разным эпохам жизни города и встречи с его известыми жителями. Не подойдёт для любителей чёткой сухой исторической информации.

  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Боровск старообрядческий
    Светлана прекрасный гид. Построилась под наши пожелания и холодную погоду. Мы и дети слушали с удовольствием, общались, отвечали на вопросы. Было очень комфортно.
  • К
    Кулешова
    8 ноября 2025
    Старинный Боровск
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Юлии за чудесное знакомство с замечательным Боровском. Всем, кто любит узнавать новые места нашей прекрасной Родины,
    читать дальше

    очень советуем съездить в этот необычный красивый город с яркой историей. Юлия прекрасно знает и, главное, любит свой город. С ней было очень интересно и познавательно.

  • Т
    Тиана
    8 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Очень всё понравилось! Оригинальная экскурсия, идея с разными образами - отличная! Обязательно вернемся!
  • Л
    Любовь
    3 ноября 2025
    Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
    Сегодня я с супругом и внуком имела возможность путешествовать по интересном городу Боровску с одним из лучших гидов: Екатериной. Интересная
    читать дальше

    подача важной информации по заявленной теме подогрела интерес к некоторым историческим фактам. Екатерина дала советы о возможных к получению достоверной информации источниках.
    Все прошло динамично, с акцентами на важные детали. 12 -летний внук с удовольствием отвечал на задаваемые ей вопросы. По дороге домой (ехали в Тулу) уточнял некоторые детали из услышанной информации. Простились с Екатериной гораздо позднее, чем было обозначено. Самостоятельно посетили еще и другие интересующие локации. Уехали домой затемно.
    Спасибо организаторам за знакомство с интересным гидом.
    Договорились о встрече летом.

  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Очень понравилась экскурсия. Екатерина приятный и увлекательный рассказчик Мы узнали много нового.
    Также маршрут составлен грамотно.
    Екатерина заранее предложила комплексный обед, мы с радостью согласились. Обед вкусный, во время которого мы ещё и отдохнули.
    Спасибо за экскурсию!
  • К
    Кочнова
    27 октября 2025
    Боровск старообрядческий
    Были на экскурсии у Светланы. Очень познавательно, не смотря на то, что муж вырос в Боровске, а я кое что
    читать дальше

    знала про старообрядчество. С погодой, честно скажу, не повезло, но на впечатления от экскурсии это не повлияло. Боровск для нас открылся совсем с другой стороны, загадочный интересный с историями из глубины веков. Рассказ был привязан к конкретным известным лицам, жившим на Боровской земле, что делало экскурсию более интересной атмосферной. Очень приятно было понимать, что Боровск для Светланы - это не "рабочий станок", а ее душа, в ее речь невидимой нитью вплетены любовь, радость и переживания за родной город. Светлана, спасибо вам большое за исторический экскурс по родному краю.

  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Екатерина удивительная рассказчица, но при этом она простыми словами объясняет такие сложные темы, как раскол церкви… Очень красивые локации, замечательные
    читать дальше

    места для фото. Екатерина чутко чувствует, когда нужно зайти погреться, когда предложить "прокатиться", чтоб маленький путешественник отдохнул.
    Когда в экскурсию вплетено прошлое, настоящее, актуальное, прекрасное, вкусное, - это не просто экскурсия, это приключение, новый опыт, которые остаются навсегда. Боровск прекрасен, интересен, многословен, неповторим. Спасибо Екатерине за то, что показала- рассказала- накормила- щедро поделилась с нами городом!!!

  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Сумасшедшая экскурсия. Не смотря на дождь, было безумно интересно. А в чайной мастерской еще и вкусно и тепло. Спасибо девочкам за хорошо проведенное время
  • M
    Michael
    23 октября 2025
    Боровск старообрядческий
    Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию. Познакомились с крайне интересными фактами о истории Боровска и Калужского региона, церковном расколе в 17
    читать дальше

    веке, старообрядчестве, его ключевых фигурах и течениях. Остались в восторге от тишины и умиротворения, царящих в городе. Настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем, кому интересна история и культура России. Обязательно планируем вернуться!

  • К
    Катерина
    7 октября 2025
    Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
    Была у Екатерины с группой, всем очень понравилось!
    Рассказ "от самых корней", и благодаря таким предпосылкам чему становятся понятны причинно-следственные связи
    читать дальше

    многочисленных событий Боровска!
    Екатерина дает много информации, подача живая, интересная, хотелось слушать.
    Также очень маневренна в пожеланиях, что еще досмотреть или свернуть в процессе прогулки.
    И при подъезде к городу попали в большую пробку - Екатерина дождалась и отлично провела запланированную экскурсию!
    Еще раз огромная благодарность от всей группы:)

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Старообрядческая часовня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
  2. Боровск старообрядческий
  3. Старинный Боровск
  4. Исторические приключения в Боровске
  5. Боровский край в шести веках
Какие места ещё посмотреть в Боровске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Благовещенский собор
  2. «Кружевной» дом
  3. Покровский храм
  4. Торговая площадь
  5. Самое главное
  6. Высоковская церковь
  7. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Боровску в декабре 2025
Сейчас в Боровске в категории "Старообрядческая часовня" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4444 до 6000. Туристы уже оставили гидам 477 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Боровске на 2025 год по теме «Старообрядческая часовня», 477 ⭐ отзывов, цены от 4444₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль