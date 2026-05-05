Недалеко от Москвы, окруженный сосновым бором, на извилистых берегах Протвы расположился старинный Боровск.
Небольшой городок в Калужской области известен многим как центр старообрядчества. Сюда, в близлежащий Пафнутьев Боровский монастырь был сослан «неистовый»
Небольшой городок в Калужской области известен многим как центр старообрядчества. Сюда, в близлежащий Пафнутьев Боровский монастырь был сослан «неистовый»
Описание экскурсииДо революции в городе было более 70 процентов старообрядцев. Много их и сейчас. Встречаемся мы у огромного Покровского старообрядческого собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря. Это самый крупный храм Боровска и один из уникальных и абсолютно неоцененных пока памятников псевдорусского стиля. Там же памятник протопопу Аввакуму — гению русской духовной культуры XVII века, обессмертившему свое имя знаменитым «Житием» и ставшим символом духовного движения, получившего название старообрядчество. Боярыня Морозова, известная многим, благодаря картине Сурикова — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти. На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы во время экскурсии. По договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, посетим действующий Введенский старообрядческий храм. Далее пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории. Экскурсия приоткроет перед вами покров таинственности, лежащий на теме старообрядчества. Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь. При посещении храма, соответствующая форма одежды. Подробнее на фото. Важная информация: Если вас больше 5 человек доплата 800 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский собор
- Памятник Аввакуму
- Часовню на месте гибели боярыни Морозовой и княгини Урусовой
- Старообрядческий храм Всех Святых
- Старообрядческий храм Введения
- Дом с кружевами
- Дом Наполеона
Что включено
- Экскурсия, по договоренности посещение действующего старообрядческого храма.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
Завершение: Город Боровск, улица Коммунистическая,118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Если вас больше 5 человек доплата 800 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия! Светлана показала город, делая акцент на старообрядцах, как мы и договаривались. Захотелось приехать ещё раз!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Была на экскурсии с дочерью. Получили представление о городе Боровске и старообрядчестве. Нам очень понравилось. Особую благодарность хочу выразить Светлане за чуткость и отзывчивость. Она помогла нам найти сведения о
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Светлане за проведённую экскурсию "Боровск старообрядческий "02.10.22. За два часа мы услышали о Боровске всё и даже больше. Гиду можно было задать абсолютно любой вопрос и получить ответ.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Светлане за проведённую экскурсию "Боровск старообрядческий "02.10.22. За два часа мы услышали о Боровске всё и даже больше. Гиду можно было задать абсолютно любой вопрос и получить ответ.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Огромное спасибо Светлане за проведённую экскурсию "Боровск старообрядческий "02.10.22. За два часа мы услышали о Боровске всё и даже больше. Гиду можно было задать абсолютно любой вопрос и получить ответ.
Вам был полезен этот отзыв?
З
В первую очередь хочу отметить о приятном удивлении, вызванном этой в общем то спонтанной экскурсией и посещением Боровска, о котором до этого мы даже не слышали! Случайно попав в выходной
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Боровска
Похожие экскурсии на «Боровск старообрядческий»
Индивидуальная
Старинный Боровск
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 18:00
Завтра в 20:00
от 6000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Исторические приключения в Боровске
Оригинальное путешествие во времени со знатоком края, актёром и фотографом
Начало: На Советской улице
16 авг в 15:00
17 авг в 10:30
от 5995 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
25 авг в 10:30
26 авг в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
6000 ₽ за экскурсию