До революции в городе было более 70 процентов старообрядцев. Много их и сейчас.

Встречаемся мы у огромного Покровского старообрядческого собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря. Это самый крупный храм Боровска и один из уникальных и абсолютно неоцененных пока памятников псевдорусского стиля.

Там же памятник протопопу Аввакуму — гению русской духовной культуры XVII века, обессмертившему свое имя знаменитым «Житием» и ставшим символом духовного движения, получившего название старообрядчество.

Боярыня Морозова, известная многим, благодаря картине Сурикова — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти. На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы во время экскурсии.

По договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, посетим действующий Введенский старообрядческий храм.

Далее пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон.

Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории.

Экскурсия приоткроет перед вами покров таинственности, лежащий на теме старообрядчества.

Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь.

При посещении храма, соответствующая форма одежды. Подробнее на фото.