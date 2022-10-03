Недалеко от Москвы, окруженный сосновым бором
Недалеко от Москвы, окруженный сосновым бором, на извилистых берегах Протвы расположился старинный Боровск.
Небольшой городок в Калужской области известен многим как центр старообрядчества. Сюда, в близлежащий Пафнутьев Боровский монастырь был сослан «неистовый» Аввакум.
Здесь же, были умучены до смерти холодом и голодом, в яме на Боровском городище сестры Феодосия Морозова и Евдокия Урусова. На сегодня в городе сохранилось 3 старообрядческих храма и часовня. Один из них действующий.
Небольшой городок в Калужской области известен многим как центр старообрядчества. Сюда, в близлежащий Пафнутьев Боровский монастырь был сослан «неистовый» Аввакум.
Здесь же, были умучены до смерти холодом и голодом, в яме на Боровском городище сестры Феодосия Морозова и Евдокия Урусова. На сегодня в городе сохранилось 3 старообрядческих храма и часовня. Один из них действующий.
Что вас ожидает 🤩
- Покровский собор
- Памятник Аввакуму
- Часовню на месте гибели боярыни Морозовой и княгини Урусовой
- Старообрядческий храм Всех Святых
- Старообрядческий храм Введения
- Дом с кружевами
- Дом Наполеона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
До революции в городе было более 70 процентов старообрядцев. Много их и сейчас.
Встречаемся мы у огромного Покровского старообрядческого собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря. Это самый крупный храм Боровска и один из уникальных и абсолютно неоцененных пока памятников псевдорусского стиля.
Там же памятник протопопу Аввакуму — гению русской духовной культуры XVII века, обессмертившему свое имя знаменитым «Житием» и ставшим символом духовного движения, получившего название старообрядчество.
Боярыня Морозова, известная многим, благодаря картине Сурикова — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти. На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы во время экскурсии.
По договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, посетим действующий Введенский старообрядческий храм.
Далее пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон.
Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории.
Экскурсия приоткроет перед вами покров таинственности, лежащий на теме старообрядчества.
Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь.
При посещении храма, соответствующая форма одежды. Подробнее на фото.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- По договоренности посещение действующего старообрядческого храма
- Чаепитие и дегустация боровских трав
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: город Боровск, улица Коммунистическая,63Завершение: город Боровск, улица Коммунистическая,118
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина Джурко
3 окт 2022
Огромное спасибо Светлане за проведённую экскурсию "Боровск старообрядческий "02.10.22. За два часа мы услышали о Боровске всё и даже больше. Гиду можно было задать абсолютно любой вопрос и получить ответ. Видно, что человек любит свой город и вкладывает душу в своё дело, и это приятно. 2 часа экскурсии пролетели очень незаметно, и что немаловажно - повезло с погодой. Боровск встретил нас очень тепло😇.
Отдельное спасибо Светлане за чаепитие с яблочным пирогом. Удачи Вам и процветания!
Отдельное спасибо Светлане за чаепитие с яблочным пирогом. Удачи Вам и процветания!
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