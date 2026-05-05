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Небольшой городок в Калужской области известен многим как центр старообрядчества. Сюда, в близлежащий Пафнутьев Боровский монастырь был сослан «неистовый» читать дальше уменьшить Аввакум.



Здесь же, были умучены до смерти холодом и голодом, в яме на Боровском городище сестры Феодосия Морозова и Евдокия Урусова. На сегодня в городе сохранилось 3 старообрядческих храма и часовня. Один из них действующий. Недалеко от Москвы, окруженный сосновым бором, на извилистых берегах Протвы расположился старинный Боровск.Небольшой городок в Калужской области известен многим как центр старообрядчества. Сюда, в близлежащий Пафнутьев Боровский монастырь был сослан «неистовый» 5 18 отзывов

Светлана Ваш гид в Боровске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 18 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии До революции в городе было более 70 процентов старообрядцев. Много их и сейчас. Встречаемся мы у огромного Покровского старообрядческого собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря. Это самый крупный храм Боровска и один из уникальных и абсолютно неоцененных пока памятников псевдорусского стиля. Там же памятник протопопу Аввакуму — гению русской духовной культуры XVII века, обессмертившему свое имя знаменитым «Житием» и ставшим символом духовного движения, получившего название старообрядчество. Боярыня Морозова, известная многим, благодаря картине Сурикова — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти. На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы во время экскурсии. По договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, посетим действующий Введенский старообрядческий храм. Далее пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории. Экскурсия приоткроет перед вами покров таинственности, лежащий на теме старообрядчества. Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь. При посещении храма, соответствующая форма одежды. Подробнее на фото. Важная информация: Если вас больше 5 человек доплата 800 рублей с человека

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Покровский собор

Памятник Аввакуму

Часовню на месте гибели боярыни Морозовой и княгини Урусовой

Старообрядческий храм Всех Святых

Старообрядческий храм Введения

Дом с кружевами

Дом Наполеона Что включено Экскурсия, по договоренности посещение действующего старообрядческого храма. Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63 Завершение: Город Боровск, улица Коммунистическая,118 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Если вас больше 5 человек доплата 800 рублей с человека Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.