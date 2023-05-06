Что вас ждет

Я познакомлю вас с удивительной историей старинного города. Вы сможете заглянуть в уголочки, которые обычно скрыты от туристов. А главное, мы пройдем дорогой через сосновый бор, подышим чистым воздухом вдали от суеты. Бор относится к особо охраняемым природным территориям.

По пути полюбуемся на красивые виды, боровские наличники, рисунки местного художника. Увидим возвышающиеся старинные храмы, посидим у «звездолета», покормим уточек. Познакомимся с историей села Красное. Узнаем о верейском купце Занегине и его фабрике. И даже пройдемся по подвесному мосту.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.