Необычным маршрутом по Боровску

Индивидуальная экскурсия по Боровску: покормите уточек и посидите у «звездолета»

Описание
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Ответы на вопросы
Я познакомлю вас с удивительной историей старинного города. Вы сможете заглянуть в уголочки, которые обычно скрыты от туристов. А главное, мы пройдем дорогой через сосновый бор, подышим чистым воздухом вдали от суеты. По пути полюбуемся на красивые виды, боровские наличники, рисунки местного художника. Увидим возвышающиеся старинные храмы, посидим у «звездолета», покормим уточек.
Необычным маршрутом по Боровску
Необычным маршрутом по Боровску
Необычным маршрутом по Боровску
Необычным маршрутом по Боровску
Необычным маршрутом по Боровску
Необычным маршрутом по Боровску
Необычным маршрутом по Боровску
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Древнее городище
  • Памятник мученикам XVII века
  • Благовещенский собор
  • Памятник К. Э. Циолковскому
  • Старинные купеческие постройки и боровские наличники
  • Рисунки местного художника
  • «Звездолет»
  • Храм Преображения Спаса
  • Величественный бор и реку Протву
  • «Петрову гору»
  • Здание тюремного замка
  • Подвесной мост
  • Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Я познакомлю вас с удивительной историей старинного города. Вы сможете заглянуть в уголочки, которые обычно скрыты от туристов. А главное, мы пройдем дорогой через сосновый бор, подышим чистым воздухом вдали от суеты. Бор относится к особо охраняемым природным территориям.
По пути полюбуемся на красивые виды, боровские наличники, рисунки местного художника. Увидим возвышающиеся старинные храмы, посидим у «звездолета», покормим уточек. Познакомимся с историей села Красное. Узнаем о верейском купце Занегине и его фабрике. И даже пройдемся по подвесному мосту.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровск, Советская. 5
Завершение: с. Красное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Я порекомендую вам, где можно вкусно пообедать, где остановиться на ночлег, и как провести свободное время.
  • Важно знать:
  • . В летний период захватите питьевую воду и головные уборы.
  • В зимний период тепло одевайтесь. Можно взять с собой термос с горячим чаем.
  • Одевайте удобную обувь. Имейте в запасе зонты и дождевики.
  • Не забудьте взять с собой фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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