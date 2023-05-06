Индивидуальная экскурсия по Боровску: покормите уточек и посидите у «звездолета»
Я познакомлю вас с удивительной историей старинного города. Вы сможете заглянуть в уголочки, которые обычно скрыты от туристов. А главное, мы пройдем дорогой через сосновый бор, подышим чистым воздухом вдали от суеты. По пути полюбуемся на красивые виды, боровские наличники, рисунки местного художника. Увидим возвышающиеся старинные храмы, посидим у «звездолета», покормим уточек.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Древнее городище
- Памятник мученикам XVII века
- Благовещенский собор
- Памятник К. Э. Циолковскому
- Старинные купеческие постройки и боровские наличники
- Рисунки местного художника
- «Звездолет»
- Храм Преображения Спаса
- Величественный бор и реку Протву
- «Петрову гору»
- Здание тюремного замка
- Подвесной мост
- Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Я познакомлю вас с удивительной историей старинного города. Вы сможете заглянуть в уголочки, которые обычно скрыты от туристов. А главное, мы пройдем дорогой через сосновый бор, подышим чистым воздухом вдали от суеты. Бор относится к особо охраняемым природным территориям.
По пути полюбуемся на красивые виды, боровские наличники, рисунки местного художника. Увидим возвышающиеся старинные храмы, посидим у «звездолета», покормим уточек. Познакомимся с историей села Красное. Узнаем о верейском купце Занегине и его фабрике. И даже пройдемся по подвесному мосту.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида-экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Боровск, Советская. 5Завершение: с. Красное
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Я порекомендую вам, где можно вкусно пообедать, где остановиться на ночлег, и как провести свободное время.
- Важно знать:
- . В летний период захватите питьевую воду и головные уборы.
- В зимний период тепло одевайтесь. Можно взять с собой термос с горячим чаем.
- Одевайте удобную обувь. Имейте в запасе зонты и дождевики.
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании