Начало экскурсии обговаривается с вами

Прогулка по старинному Боровску

Во время нашей прогулки мы узнаем, где находилось древнее городище

Во время нашей прогулки мы узнаем, где находилось древнее городище.

Как Боровск связан с Куликовской битвой.

Каким ремеслом занимались боровчане.

Где держали протопопа Аввакума и куда сослали боярыню Морозову.

Услышим легенду о тайном подземном ходе.

А так же увидим старинные купеческие дома,познакомимся с историей боровчан, которые не раз вставали на защиту своих рубежей и Отечества.
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску

Вас ожидает:

    Во время нашей прогулки мы узнаем, где находилось древнее городище. Как Боровск связан с Куликовской битвой. Каким ремеслом занимались боровчане. Где держали протопопа Аввакума и куда сослали боярыню Морозову. Услышим легенду о тайном подземном ходе. А так же увидим старинные купеческие дома,познакомимся с историей боровчан, которые не раз вставали на защиту своих рубежей и Отечества. Узнаем, как город связан с космосом и
    К. Циолковским. Прикоснемся к истории рода великого флотоводца адмирала Д. Сенявина.
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    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человекДля группы 5-10 человекДля группы 10-20 человек
    Билет на 1-5 человек
    2 500 ₽
    Билет на 5-10 человек
    3 000 ₽
    Билет на 10-20 человек
    3 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • Дополнительно (по договоренности) можно подняться на колокольню храма. Пожертвование: 100 р.
    Место начала и завершения
    ул,Коммунистическая 2. Парк. У бюста Ю. А. Гагарина
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Julia020
    Julia020
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