Начало экскурсии обговаривается с вами

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Во время нашей прогулки мы узнаем, где находилось древнее городище. Как Боровск связан с Куликовской битвой. Каким ремеслом занимались боровчане. Где держали протопопа Аввакума и куда сослали боярыню Морозову. Услышим легенду о тайном подземном ходе. А так же увидим старинные купеческие дома,познакомимся с историей боровчан, которые не раз вставали на защиту своих рубежей и Отечества. Узнаем, как город связан с космосом и

К. Циолковским. Прикоснемся к истории рода великого флотоводца адмирала Д. Сенявина.

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