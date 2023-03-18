в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00

Вам по душе тайны и загадки? Находить то, что хорошо спрятано, и проникать в самую суть вещей. Это легко устроить — отправляемся в Боровск на поиски старинных секретов! Пролить свет на них помогут местные жители и необычные истории. В группе до 10 человек вы исследуете город вдоль и поперёк, попробуете восстановить цепочку интересных событий и угоститесь местным чаем со сладостями.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Начнём с прогулки по городу, где исторически и территориально соединяются разные эпохи. Старинная застройка погрузит вас в атмосферу начала 20-го века, а современные муралы «боровского Бэнкси» помогут прикоснуться к миру поэзии и расскажут о самых ярких сюжетах прошлого.

Секреты мастерства

Познакомившись с персонажами, хранящими секреты Боровска, мы зайдём в чайную мастерскую купца Ивана Кипреева, скрытую от посторонних глаз. Вас ждёт гастрономическое приключение: дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чая. На десерт — необычные сладости и творческая атмосфера.

Живое общение

За душевными беседами вы не заметите, как подберётесь к разгадке сюжета о пропавшем рецепте боровского чая. Почувствуете всё разнообразие тихой и уютной жизни старинного города. После завершения программы мы с удовольствием расскажем, куда ещё стоит зайти и где погулять, чтобы путешествие в Боровск запомнилось надолго.

Организационные детали