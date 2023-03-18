в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00

Начнём с прогулки по городу, где исторически и территориально соединяются разные эпохи. Старинная застройка погрузит вас в атмосферу начала 20-го века, а современные муралы «боровского Бэнкси» помогут прикоснуться к миру поэзии и расскажут о самых ярких сюжетах прошлого.
Познакомившись с персонажами, хранящими секреты Боровска, мы зайдём в чайную мастерскую купца Ивана Кипреева, скрытую от посторонних глаз. Вас ждёт гастрономическое приключение: дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чая. На десерт — необычные сладости и творческая атмосфера.
За душевными беседами вы не заметите, как подберётесь к разгадке сюжета о пропавшем рецепте боровского чая. Почувствуете всё разнообразие тихой и уютной жизни старинного города. После завершения программы мы с удовольствием расскажем, куда ещё стоит зайти и где погулять, чтобы путешествие в Боровск запомнилось надолго.