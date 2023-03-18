в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00

Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия

Раскрыть историю купеческого города, секреты чайного дела и сладкой жизни

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Вам по душе тайны и загадки? Находить то, что хорошо спрятано, и проникать в самую суть вещей.

Это легко устроить — отправляемся в Боровск на поиски старинных секретов! Пролить свет на них помогут местные жители и необычные истории.

В группе до 10 человек вы исследуете город вдоль и поперёк, попробуете восстановить цепочку интересных событий и угоститесь местным чаем со сладостями.
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
Боровск и Тайная комната: групповая театрализованная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Начнём с прогулки по городу, где исторически и территориально соединяются разные эпохи. Старинная застройка погрузит вас в атмосферу начала 20-го века, а современные муралы «боровского Бэнкси» помогут прикоснуться к миру поэзии и расскажут о самых ярких сюжетах прошлого.

Секреты мастерства

Познакомившись с персонажами, хранящими секреты Боровска, мы зайдём в чайную мастерскую купца Ивана Кипреева, скрытую от посторонних глаз. Вас ждёт гастрономическое приключение: дегустация травяных взваров и создание своего неповторимого чая. На десерт — необычные сладости и творческая атмосфера.

Живое общение

За душевными беседами вы не заметите, как подберётесь к разгадке сюжета о пропавшем рецепте боровского чая. Почувствуете всё разнообразие тихой и уютной жизни старинного города. После завершения программы мы с удовольствием расскажем, куда ещё стоит зайти и где погулять, чтобы путешествие в Боровск запомнилось надолго.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с элементами театрализованного представления. Проходит в центральной части Боровска.
  • В группах обычно от 6 до 10 гостей. Для организованных групп больше 10 гостей мы проводим программу, разделив участников на команды.

в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на торговой площади Боровска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
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