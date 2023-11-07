Совместите знакомство с историей Брянска и волшебное приключение в уникальном парке сказок.
Вы увидите Курган Бессмертия, древний монастырь, величественный собор и отправитесь в «Тридевятое царство» к движущейся Избушке на курьих ножках, Змею Горынычу и десяткам других сказочных героев.
Вы увидите Курган Бессмертия, древний монастырь, величественный собор и отправитесь в «Тридевятое царство» к движущейся Избушке на курьих ножках, Змею Горынычу и десяткам других сказочных героев.
Описание экскурсии
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»:
от истории к чуду.
Эта экскурсия соединяет реальную историю Брянска с миром русской сказки. Вы познакомитесь с духовными символами города — мемориалом «Курган Бессмертия», древним Петропавловским монастырем и Свято-Троицким собором, а затем отправитесь в уникальный парк, где живут десятки знакомых персонажей. Дорога к сказке:
святыни и символы Брянска
Путь к чуду начинается с посещения знаковых мест, хранящих память о городе. Вы увидите величественный мемориал «Курган Бессмертия», узнаете о его значении, сделаете остановку у древнего Петропавловского монастыря и полюбуетесь монументальным Свято-Троицким кафедральным собором. Проезжая по живописной набережной Десны, «Золотой миле», вы подготовитесь к встрече с волшебством. Сердце маршрута: волшебное «Тридевятое царство»Основная часть экскурсии развернётся в уникальном парке сказок «Тридевятое царство». Вас ждёт встреча с Бабой Ягой, огнедышащим Змеем Горынычем, Царём на троне и десятками других героев. Кульминацией станет катание на единственной в стране «Избушке на курьих ножках», которая умеет двигаться. Вы сможете рассмотреть детали каждой скульптуры и сделать уникальные фотографии.
Творчество и отдых в сказочном мире
После знакомства с персонажами вас может ждать участие в тематическом мастер-классе. Свободное время в парке позволит каждому погулять по неведомым дорожкам, вновь встретить полюбившихся героев и всей семьёй насладиться атмосферой беззаботного чуда, которое объединяет поколения.
Пятница — воскресенье
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия»
- Петропавловский монастырь (внешний осмотр)
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Набережная Десны («Золотая миля»)
- Парк сказок «Тридевятое царство»
Что включено
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по Брянску
- Посещение парка сказок «Тридевятое царство»
Что не входит в цену
- Транспортные услуги
- Обед
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 100
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница — воскресенье
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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