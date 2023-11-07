Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»:

от истории к чуду.

Эта экскурсия соединяет реальную историю Брянска с миром русской сказки. Вы познакомитесь с духовными символами города — мемориалом «Курган Бессмертия», древним Петропавловским монастырем и Свято-Троицким собором, а затем отправитесь в уникальный парк, где живут десятки знакомых персонажей. Дорога к сказке:

святыни и символы Брянска

Путь к чуду начинается с посещения знаковых мест, хранящих память о городе. Вы увидите величественный мемориал «Курган Бессмертия», узнаете о его значении, сделаете остановку у древнего Петропавловского монастыря и полюбуетесь монументальным Свято-Троицким кафедральным собором. Проезжая по живописной набережной Десны, «Золотой миле», вы подготовитесь к встрече с волшебством. Сердце маршрута: волшебное «Тридевятое царство»Основная часть экскурсии развернётся в уникальном парке сказок «Тридевятое царство». Вас ждёт встреча с Бабой Ягой, огнедышащим Змеем Горынычем, Царём на троне и десятками других героев. Кульминацией станет катание на единственной в стране «Избушке на курьих ножках», которая умеет двигаться. Вы сможете рассмотреть детали каждой скульптуры и сделать уникальные фотографии.

Творчество и отдых в сказочном мире

После знакомства с персонажами вас может ждать участие в тематическом мастер-классе. Свободное время в парке позволит каждому погулять по неведомым дорожкам, вновь встретить полюбившихся героев и всей семьёй насладиться атмосферой беззаботного чуда, которое объединяет поколения.